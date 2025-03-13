Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США
07:15 13.03.2025 (обновлено: 07:31 13.03.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"
По его словам, именно поэтому европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике.
"Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине", - сказал Патрушев.
Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Британии видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта.
В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки.
Поэтому британские власти считают своим приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", сообщала СВР.
По этому поводу американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.