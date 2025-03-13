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Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США

Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США - 13.03.2025 Украина.ру

Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США

Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"

2025-03-13T07:15

2025-03-13T07:15

2025-03-13T07:31

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служба внешней разведки

нато

илон маск

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По его словам, именно поэтому европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике.Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Британии видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки.Поэтому британские власти считают своим приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", сообщала СВР.По этому поводу американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.

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новости, россия, британия, сша, николай патрушев, дональд трамп, служба внешней разведки , нато, илон маск