Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США - 13.03.2025 Украина.ру
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Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США
Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США - 13.03.2025 Украина.ру
Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США
Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"
2025-03-13T07:15
2025-03-13T07:31
новости
россия
британия
сша
николай патрушев
дональд трамп
служба внешней разведки
нато
илон маск
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По его словам, именно поэтому европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике.Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Британии видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта. В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки.Поэтому британские власти считают своим приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", сообщала СВР.По этому поводу американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.
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новости, россия, британия, сша, николай патрушев, дональд трамп, служба внешней разведки , нато, илон маск
Новости, Россия, Британия, США, Николай Патрушев, Дональд Трамп, Служба внешней разведки , НАТО, Илон Маск

Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США

07:15 13.03.2025 (обновлено: 07:31 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Великобритания заинтересована в срыве нормализации отношений между Россией и США, а также переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона"
По его словам, именно поэтому европейское крыло НАТО продолжает политику блокирования России на Балтике.
"Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине", - сказал Патрушев.
Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, поступают данные, что руководство Британии видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта.
В Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии сдерживания Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной. Ее вероятная потеря, по оценке британцев, подорвет планы по созданию в Европе русофобского пояса государств-лимитрофов и организации морской блокады РФ, отмечалось в сообщении российской внешней разведки.
Поэтому британские власти считают своим приоритетом подрыв усилий новой американской администрации на украинском треке, перед СМИ и профильными неправительственными организациями поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", сообщала СВР.
По этому поводу американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.
 
НовостиРоссияБританияСШАНиколай ПатрушевДональд ТрампСлужба внешней разведкиНАТОИлон Маск
 
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