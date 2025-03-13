Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией - 13.03.2025 Украина.ру
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Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией
Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией - 13.03.2025 Украина.ру
Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией
Президент США Дональд Трамп — никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко
2025-03-13T05:15
2025-03-13T05:15
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Он напомнил, что, по мнению американского лидера, Москва и Киев просто обязаны сесть за стол переговоров и прекратить огонь, пока "не стало слишком поздно".По его словам, в пример можно привести Польшу, Румынию, страны Прибалтики или Скандинавии.“Как уже было замечено многим наблюдателями, именно этой цели — иметь инструмент давления, который не жалко, про запас — и посвящены возможная передислокация американских войск из Германии в Польшу, размещение там американского же оружия вплоть для ядерного под эгидой той же НАТО”, — добавил Скачко.В заключении он заявил, что в случае обострения стороны опять встанут друг против друга в непосредственной близости, и тогда могут быть нивелированы любые гарантии безопасности России, которых она добивается сегодня, проводя СВО на Украине.Полный текст материала Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины
https://ukraina.ru/20250312/1061735128.html
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новости, россия, москва, украина, дональд трамп, владимир скачко, нато
Новости, Россия, Москва, Украина, Дональд Трамп, Владимир Скачко, НАТО

Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией

05:15 13.03.2025
 
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Президент США Дональд Трамп — никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко
Он напомнил, что, по мнению американского лидера, Москва и Киев просто обязаны сесть за стол переговоров и прекратить огонь, пока "не стало слишком поздно".
“И это только подтверждает, что Трамп — никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. А если изменятся обстоятельства, то Трамп будет готов воевать и дальше с Россией. И поддерживать если и не Украину, то любой другой восточноевропейский инструмент, доставляющий неудобства России”, — заявил обозреватель издания.
По его словам, в пример можно привести Польшу, Румынию, страны Прибалтики или Скандинавии.
“Как уже было замечено многим наблюдателями, именно этой цели — иметь инструмент давления, который не жалко, про запас — и посвящены возможная передислокация американских войск из Германии в Польшу, размещение там американского же оружия вплоть для ядерного под эгидой той же НАТО”, — добавил Скачко.
В заключении он заявил, что в случае обострения стороны опять встанут друг против друга в непосредственной близости, и тогда могут быть нивелированы любые гарантии безопасности России, которых она добивается сегодня, проводя СВО на Украине.
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