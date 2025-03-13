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Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией

Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией - 13.03.2025 Украина.ру

Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией

Президент США Дональд Трамп — никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко

2025-03-13T05:15

2025-03-13T05:15

2025-03-13T05:15

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Он напомнил, что, по мнению американского лидера, Москва и Киев просто обязаны сесть за стол переговоров и прекратить огонь, пока "не стало слишком поздно".По его словам, в пример можно привести Польшу, Румынию, страны Прибалтики или Скандинавии.“Как уже было замечено многим наблюдателями, именно этой цели — иметь инструмент давления, который не жалко, про запас — и посвящены возможная передислокация американских войск из Германии в Польшу, размещение там американского же оружия вплоть для ядерного под эгидой той же НАТО”, — добавил Скачко.В заключении он заявил, что в случае обострения стороны опять встанут друг против друга в непосредственной близости, и тогда могут быть нивелированы любые гарантии безопасности России, которых она добивается сегодня, проводя СВО на Украине.Полный текст материала Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины

https://ukraina.ru/20250312/1061735128.html

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новости, россия, москва, украина, дональд трамп, владимир скачко, нато