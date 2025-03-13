Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией
© Public domain
© Public domain
Президент США Дональд Трамп — никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. Таким мнением в своем материале на сайте Украина.ру поделился обозреватель издания Владимир Скачко
Он напомнил, что, по мнению американского лидера, Москва и Киев просто обязаны сесть за стол переговоров и прекратить огонь, пока "не стало слишком поздно".
“И это только подтверждает, что Трамп — никакой не друг России, а ее ситуативный союзник: пока Вашингтону выгодна или нужна Москва, он с нею сотрудничает. А если изменятся обстоятельства, то Трамп будет готов воевать и дальше с Россией. И поддерживать если и не Украину, то любой другой восточноевропейский инструмент, доставляющий неудобства России”, — заявил обозреватель издания.
По его словам, в пример можно привести Польшу, Румынию, страны Прибалтики или Скандинавии.
“Как уже было замечено многим наблюдателями, именно этой цели — иметь инструмент давления, который не жалко, про запас — и посвящены возможная передислокация американских войск из Германии в Польшу, размещение там американского же оружия вплоть для ядерного под эгидой той же НАТО”, — добавил Скачко.
В заключении он заявил, что в случае обострения стороны опять встанут друг против друга в непосредственной близости, и тогда могут быть нивелированы любые гарантии безопасности России, которых она добивается сегодня, проводя СВО на Украине.
Вчера, 11:58Лавров оценил шансы на выход США из НАТОСША не выйдут из НАТО, несмотря на то, что президент страны Дональд Трамп высказывал недовольство работой Альянса и требовал от стран-участниц нарастить соответствующие расходы для сохранения американской защиты. Такое мнение в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу высказал глава МИД РФ Сергей Лавров
Полный текст материала Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины