Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов - 13.03.2025 Украина.ру
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Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов
Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов - 13.03.2025 Украина.ру
Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов
Стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. Группировка ВС РФ после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-13T05:00
2025-03-13T05:00
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По его словам, если бы у России были силы и средства, можно было бы сразу ударить на Сумы. Если это не произошло, значит, таких сил нет, пришел к выводу собеседник издания.Он считает, что важнейшим направлением для ВС РФ является не Харьковское, а Южное — “Херсон надо отбивать”.Между тем военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе.Подробнее о главных задачах российской армии в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
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новости, россия, курская область, сумы, всу, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Сумы, ВСУ, ВС РФ

Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов

05:00 13.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ПВО ЦВО в ДНР
Боевое дежурство ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. Группировка ВС РФ после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По его словам, если бы у России были силы и средства, можно было бы сразу ударить на Сумы. Если это не произошло, значит, таких сил нет, пришел к выводу собеседник издания.
“И группировка российских войск после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. Отразили наступление — сидите и зализываете раны. Потом отдельные подразделения нашей группировки будут перебрасываться на другие направления”, — заявил Сазонов.
Он считает, что важнейшим направлением для ВС РФ является не Харьковское, а Южное — “Херсон надо отбивать”.
Между тем военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе.
Подробнее о главных задачах российской армии в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
 
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