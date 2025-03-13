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Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов
Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов - 13.03.2025 Украина.ру
Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов
Стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. Группировка ВС РФ после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-13T05:00
2025-03-13T05:00
2025-03-13T05:00
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По его словам, если бы у России были силы и средства, можно было бы сразу ударить на Сумы. Если это не произошло, значит, таких сил нет, пришел к выводу собеседник издания.Он считает, что важнейшим направлением для ВС РФ является не Харьковское, а Южное — “Херсон надо отбивать”.Между тем военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру предположил, что после освобождения Курской области российские войска либо будет двигаться в Сумскую область, либо будет усиливать свой наступательный потенциал в Донбассе.Подробнее о главных задачах российской армии в интервью Юрия Кнутова: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, сумы, всу, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Сумы, ВСУ, ВС РФ
Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов
Стратегического смысла в продвижении российских войск в Сумскую область нет. Группировка ВС РФ после операции в Курской области должна будет восполнить потери и перегруппироваться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов