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"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области

"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области - 13.03.2025 Украина.ру

"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала отступление ВСУ в Курской области

2025-03-13T08:25

2025-03-13T08:25

2025-03-13T08:25

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вооруженные силы украины

генштаб

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"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", - написала Захарова.Накануне президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть свыше 86 процентов от площади, ранее занятой противником.Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на Курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, сумская область, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб