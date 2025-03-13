"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
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"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области
"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области - 13.03.2025 Украина.ру
"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала отступление ВСУ в Курской области
2025-03-13T08:25
2025-03-13T08:25
новости
россия
курская область
сумская область
мария захарова
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", - написала Захарова.Накануне президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть свыше 86 процентов от площади, ранее занятой противником.Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на Курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сумская область, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Мария Захарова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб

"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области

08:25 13.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала отступление ВСУ в Курской области
"В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба", - написала Захарова.
Накануне президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть свыше 86 процентов от площади, ранее занятой противником.
Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на Курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. ВС РФ из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Подробнее - в материале Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьМария ЗахароваВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
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