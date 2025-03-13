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Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине

Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине - 13.03.2025 Украина.ру

Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине

Министры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши приветствуют идею о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил 12 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции со своими коллегами

2025-03-13T08:53

2025-03-13T08:53

2025-03-13T08:53

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украина

германия

сша

борис писториус

владимир зеленский

минобороны

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"Мы приветствуем, если дойдет до прекращения огня на месяц. Это было бы важно. Однако мы хотим, чтобы эти 30 дней также были использованы для того, чтобы стало возможным длительное прекращение огня", - сказал Писториус.В начале недели прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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германия

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новости, украина, германия, сша, борис писториус, владимир зеленский, минобороны