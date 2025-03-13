Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине - 13.03.2025 Украина.ру
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Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине
Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине - 13.03.2025 Украина.ру
Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине
Министры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши приветствуют идею о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил 12 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции со своими коллегами
2025-03-13T08:53
2025-03-13T08:53
новости
украина
германия
сша
борис писториус
владимир зеленский
минобороны
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"Мы приветствуем, если дойдет до прекращения огня на месяц. Это было бы важно. Однако мы хотим, чтобы эти 30 дней также были использованы для того, чтобы стало возможным длительное прекращение огня", - сказал Писториус.В начале недели прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, германия, сша, борис писториус, владимир зеленский, минобороны
Новости, Украина, Германия, США, Борис Писториус, Владимир Зеленский, Минобороны

Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине

08:53 13.03.2025
 
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look PressБорис Писториус
Борис Писториус
© Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
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Министры обороны Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши приветствуют идею о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил 12 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции со своими коллегами
"Мы приветствуем, если дойдет до прекращения огня на месяц. Это было бы важно. Однако мы хотим, чтобы эти 30 дней также были использованы для того, чтобы стало возможным длительное прекращение огня", - сказал Писториус.
В начале недели прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
 
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