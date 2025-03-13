"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта - 13.03.2025 Украина.ру
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"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта
"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта - 13.03.2025 Украина.ру
"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал перемирие на Украине пунктом "б", передает РИА Новости
2025-03-13T09:12
2025-03-13T09:12
новости
украина
шеремет
владимир зеленский
киев
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"Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет.Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. При этом на следующий день секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, шеремет, владимир зеленский, киев, саудовская аравия, госдума, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Шеремет, Владимир Зеленский, Киев, Саудовская Аравия, Госдума, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта

09:12 13.03.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал перемирие на Украине пунктом "б", передает РИА Новости
"Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет.
Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения.
"Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведение новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии", - сказал депутат.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
При этом на следующий день секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаШереметВладимир ЗеленскийКиевСаудовская АравияГосдумаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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09:26Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT
09:12"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта
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