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"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта

"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта - 13.03.2025 Украина.ру

"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал перемирие на Украине пунктом "б", передает РИА Новости

2025-03-13T09:12

2025-03-13T09:12

2025-03-13T09:12

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"Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет.Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. При этом на следующий день секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, шеремет, владимир зеленский, киев, саудовская аравия, госдума, вооруженные силы украины, верховная рада