"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал перемирие на Украине пунктом "б", передает РИА Новости
"Перемирие – это пункт "б", а вот пунктом "а" должно стать введение западными странами эмбарго на поставки оружия на Украину. Это станет одной из гарантий, что Киев не использует время перемирия для того, чтобы перевооружиться", - сказал Шеремет.
Кроме того, по его словам, ВСУ следует запретить возводить фортификационные сооружения.
"Есть риски, что в случае перемирия киевский режим использует это время для возведение новой линии обороны, чтобы остановить продвижение нашей армии", - сказал депутат.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
При этом на следующий день секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.