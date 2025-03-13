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"Слява Украине!" Кому адресован новый польский государственный телеканал со скрытым смыслом в названии

"Слява Украине!" Кому адресован новый польский государственный телеканал со скрытым смыслом в названии - 13.03.2025 Украина.ру

"Слява Украине!" Кому адресован новый польский государственный телеканал со скрытым смыслом в названии

В Польше начал вещание новый государственный телеканал на иностранном языке – на этот раз украинском. Его название – Slawa TV – многие поляки ассоциируют с бандеровским лозунгом "Слава Украине!"

2025-03-13T06:27

2025-03-13T06:27

2025-03-13T07:02

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Первые сообщения о том, что государственное телевидение Польши (Telewizja Polska, TVP) готовится начать полномасштабное вещание на украинском языке (отдельные украиноязычные программы выходили в его эфире начиная с весны 2022 года), появились ещё в январе этого года. Именно тогда TVP подало в Патентное управление Польши заявку на регистрацию товарного знака Sława TV.В заявке указывалось, что товарный знак будет использоваться в целях "производства радио- и телепрограмм, распространения телевизионных программ, репортажей, документальных и художественных фильмов, развлекательных и спортивных шоу, а также программ с интерактивным участием зрителей".Польские националистические СМИ отреагировали на это критическими публикациями в стиле "Правительство в Варшаве предприняло официальные шаги по запуску на деньги польских налогоплательщиков украинского телеканала со скандальным названием, отсылающим к лозунгу "Слава Украине!", который использовали украинские нацисты". Правда, когда канал всё же появился в эфире, следов украинского национализма там не оказалось – по крайней мере, пока. Но в целом новый телевизионный продукт вызвал немало вопросов у профессионалов – как польских, так и украинских.Начнём с того, что логотип нового телеканала выглядит как "Slawa TV". Отсутствие небольшой чёрточки поперёк латинской буквы "l" для поляков имеет принципиальное значение. Дело в том, что в польском языке твердый звук "Л" передаётся на письме как Ł/ł – букву с черточкой посередине. А вот обычная буква L/l произносится как "ЛЬ". То есть польский зритель прочитает "slawa" исключительно как "слява". Однако никаких объяснений того, почему в конечном варианте логотипа оказалась именно эта буква, в руководстве TVPне сообщили.Зато Михал Бронятовский, руководитель Центра медиа для заграницы TVP, в рамках которого действует новый канал, рассказал СМИ, что слово Slawa появилось в названии нового телеканала не только потому, что его связывают с лозунгом "Слава Украине!" По словам Бронятовского, это название якобы перекликается с именем древней славянской богини Славы – богини победы, изображавшейся в виде жар-птицы с женским бюстом и лицом. Однако научного подтверждения эта версия не имеет и граничит скорее с эзотерикой, а вот свершившимся фактом является то, что Богиня Слава весьма популярна в неоязыческих кругах... в России!Сам же Бронятовский узнал о богине Славе от руководителя Slawa TV – украинской тележурналистки Марии Гурской. Она в 2005 году закончила исторический факультет Киевского университета имени Шевченко, после чего восемь лет была шеф-редактором программ о жизни украинских и мировых знаменитостей (выходили на каналах СТБ, "1+1", ТЕТ и "Новом канале"), а также организовывала различные культурные мероприятия. Накануне "евромайдана" осенью 2013 года стала ведущей телеканала "Эспресо", который превратился в один из рупоров государственного переворота в Киеве. На этом телеканале она была ведущей программ "Неделя с Марией Гурской" и "Субботний политклуб" с Виталием Портниковым.Весной 2022 года Гурская с детьми переехала в Польшу, где больше двух лет реализовывала различные феминистические проекты. При этом в многочисленных публикациях и интервью она постоянно рассказывала о своей близости к Польше, о том, как в детстве разрывалась между Польшей, куда после развода переехал её отец, и Украиной, где она осталась вместе с мамой. А также о том, как она страдает, когда День независимости Украины её застает в Варшаве, а День независимости Польши – в Киеве.Однако всего этого, а также свободного владения польским языком вряд ли хватило бы Марии Гурской, чтобы возглавить польский государственный телеканал, – если бы не собственник телеканала "Эспресо" Николай Княжицкий. Этот львовский бизнесмен, депутат Верховной Рады Украины, имеет тесные связи с политиками из правящей ныне в Польше леволиберальной коалиции, и потому смог добиться назначения своего человека на такой пост.Пока что непонятно, будет ли вести Гурская привычную для себя итоговую информационно-аналитическую программу. На данный момент основными ведущими телеканала Slawa TVявляются Юлия Ершова (бывшая пиарщица одного из проектов фонда украинского олигарха Рината Ахметова, в Польше сотрудничала с близким к нынешним властям "Институтом общественных дел"), польский журналист и политолог Марек Сирант, ранее работавший у Савика и Шустера и продюсером новостей телеканала "Эспресо", а также журналист и редактор Польского радио Ханна Василевская.В состав редакции Slawa TV вошли давние приятельницы и партнёрши Гурской по упомянутым феминистическим проектам – Наталия Ряба и Алла Зейферт, которые к журналистике не имеют никакого отношения. А вот несколько находящихся в Польше украинских журналистов с более чем 20-летним стажем, которые отправили свои резюме на формально открытый конкурс, который объявил телеканал, не получили никаких ответов. Более того, почтовые программы, через которые были отправлены резюме, показали, что письма даже не открыли, хотя они были доставлены адресатам."Одной из важнейших задач украиноязычной редакции телеканала Slawa TV является донесение польской и европейской точки зрения на процессы, происходящие на Украине и мире. Редакционная группа фокусируется на общих геостратегических целях Украины и Польши, а не на политических интересах отдельных деятелей или элит. Редакционная деятельность направлена ​​на укрепление связей между Польшей и Украиной. Как подчеркивает редакция, Slawa TV делает акцент на актуальных новостях, достоверной журналистике и интервью с экспертами и лидерами общественного мнения" – было сказано на сайте TVP по случаю запуска нового телеканала.По мнению же одного из украинцев, живущих в Варшаве, за неделю эфира Slawa TV пока не сказала нового слова в телевидении. "Сайт редакции хоть и современнее "Украинской правды", но по нарративам особой разницы нет. Разве чуть больше новостей из Польши, да и то не факт. Телепрограммы же ещё скучнее: всё те же пресные лица и занудное бубнение о том, как кто-то где-то на Западе не любит слепо Неньку-Украину, а ведь должен стелиться перед ней без лишних вопросов, и упаси Боже – какой-нибудь калькуляции или отчетности! Ибо: "Щит Европы! Слава – нам! Позор – им!" И всё такое, хорошо известное", – сказал Георгий в комментарии изданию Украина.ру.Он напомнил, что в 2022 году ряд польских коммерческих вещателей оперативно запустил украинские редакции, пусть даже всего с 2-3 работниками. "Вскоре, правда, все эти начинания свернули, потому что неожиданно оказалось, что украинским беженцам совсем не интересно получать информацию от польских вещателей, пусть даже на украинском языке! Они получали и продолжают потреблять новости сугубо из украинских медиа или групп в соцсетях", – отметил украинец."На фоне нарастающих в Польше как антимигрантских настроений вообще, так и антиукраинских в частности, появление в эфире ещё одного украиноязычного телеканала за счёт польских налогоплательщиков – лучшего подарка для поднятия рейтингов польских правых, в частности "Конфедерации" и придумать сложно!" – иронизирует Георгий.Стоит отметить, что Slawa TV пока выходит на частотах телеканала "Белсат" (Biełsat)*, получив там слоты с 11 до 16 и с 21 до 22 часов местного времени. Телеканал "Белсат" начал вещание в декабре 2007 года, он является частью TVP и с самого начала финансируется совместно с МИД Польши. Инициатива создания канала для зрителей из Белоруссии в рамках TVP принадлежала Агнешке Ромашевской-Гузы, которая вскоре его возглавила. Эту должность она занимала в течение 17 лет, и была уволена новыми властями Польши весной 2024 года.Стоит отметить, что Ромашевская-Гузы после провала попыток организации "майдана" в Минске в 2020 году начала реформирование "Белсата", создав в его рамках русскоязычную редакцию "Вот Так" (Wot Tak) – ведь для жителей Белоруссии тот "белорусский" язык, на котором вещает "Белсат", оказался абсолютно чужим. Теперь же Wot Tak, как и Slawa TV, имеет статус отдельного телеканала, и также выходит на частотах "Белсата". Как грустно шутят уволенные в рамках сокращения бывшие сотрудники телеканала, теперь он не белорусский, а русский – в рамках концепции триединого русского народа, состоящего из великороссов, белорусов и украинцев.При этом именно Slawa TV имеет самые большие перспективы из всех трёх восточнославянских телеканалов, и в его редакции уже готовятся к увеличению штата и расширению времени вещания. Дело в том, что власти Польши рассчитывают использовать канал для пропаганды, направленной на украинцев, причём как минимум по двум направлениям.Первое – это поддержка выгодных Польше политиков и партий на выборах, которые рано или поздно состоятся на Украине. Второе – чисто внутриполитическое, ведь обладатели постоянного места жительства (ПМЖ) в Польше имеют право голоса на местных выборах. К весне 2029 года, когда должны состояться следующие такие выборы, более миллиона украинцев могут получить ПМЖ на берегах Вислы, а десятки тысяч – и польское гражданство, то есть активное и пассивное избирательное право на выборах всех уровней.Напомню, в 1920-1930 годы украинские партии и блоки активно участвовали в выборах в межвоенной Польше, были представлены в Сейме и Сенате. Многие украинские политики в то время сотрудничали с Организацией украинских националистов (ОУН)*, хотя эта структура, особенно её бандеровское крыло, не признавало польскую власть. Судя по всему, в Варшаве учатся на ошибках своих предшественников, и пытаются не допустить подобного в Польше нынешней. Вот только вряд ли для этого хватит лишь замены одной буквы в лозунге Sława Ukrainie.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, украина, варшава, ринат ахметов, савик шустер, верховная рада, украина.ру, мид, эксклюзив