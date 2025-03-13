Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press - 13.03.2025 Украина.ру
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Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press
Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press - 13.03.2025 Украина.ру
Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press
Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Associated Press
2025-03-13T07:52
2025-03-13T07:52
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"Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS", - говорится в материале со ссылкой на источники.По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.Подробнее об успехах российских военных - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, США, ATACMS

Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press

07:52 13.03.2025
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
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Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Associated Press
"Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS", - говорится в материале со ссылкой на источники.
По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.
Подробнее об успехах российских военных - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.
 
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