https://ukraina.ru/20250313/1061759350.html

Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press

Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press - 13.03.2025 Украина.ру

Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press

Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, передает агентство Associated Press

2025-03-13T07:52

2025-03-13T07:52

2025-03-13T07:52

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"Чиновники признали, что у Киева больше нет ни одной ракеты ATACMS", - говорится в материале со ссылкой на источники.По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.Подробнее об успехах российских военных - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, atacms