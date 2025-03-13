https://ukraina.ru/20250313/1061753148.html

Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины

Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины - 13.03.2025 Украина.ру

Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины

Освобождение Суджи и всей Курской области — это важное достижение, но оно не завершает Специальную военную операцию. Необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно осуществить с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.

2025-03-13T06:00

2025-03-13T06:00

2025-03-13T06:00

интервью

украина

россия

европа

эммануэль макрон

дональд трамп

сергей караганов

нато

вооруженные силы украины

саудовская аравия

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Об этом, а также о том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.В Париже 11 марта начался форум по обороне и стратегии, в рамках которого Эммануэль Макрон провел встречу с главами генштабов 34 стран, участники которой решили разработать план гарантий безопасности Украины.— Олег Петрович, на форуме по обороне и стратегии министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс озвучили относительно свежую идею — никаких перемирий для Украины, так как борьба за свободу, демократию и спокойствие Европы не терпит пауз. Как нам к этому относиться?— Это заявление необходимо рассматривать в контексте развивающейся не в пользу стран Запада обстановки на Украине. Очевидно, что план нанести стратегическое поражение России провалился. Открыто признать это руководители западных стран не могут. Поэтому у них остаются две задачи и возможности.Во-первых, максимально постараться ослабить Россию, как они это замышляют, через продолжение оказания военной и экономической помощи Украине и затягивание конфликта там. Во-вторых, добавить в конфликт еще и идеологическое измерение, которое может вообще не иметь конечной точки, так как параметры и понятие победы в такой идеологической войне, состоящей из защиты демократии, борьбы за свободу, и так далее, весьма размыты. Общая задача Запада понятна — затянуть конфликт как можно дольше, постараться обескровить Россию, делая это руками украинцев.— В рамках форума Макрон провел встречу с главами генштабов 34 стран. Участники сошлись во мнении, что гарантии безопасности Украины "не должны быть отделены от НАТО и ее возможностей". А могут ли европейцы сейчас принципиально новое что-то сделать или это "слова на ветер"?— В принципе, все возможные опции по поддержке Украины путем поставок вооружения и боеприпасов выбраны. Остаются две возможности: разместить так называемые миротворческие силы из стран Европы на Украине и дать Киеву гарантию безопасности равную V статье Устава НАТО. Как мне представляется, этого не произойдет, по крайней мере, в настоящее время. В том и в другом случае, это будет необъявленным объявлением России уже не прокси, а реальной войны. Появление иностранных войск без согласования с Россией в качестве миротворческих сил или в рамках каких-то гарантий со стороны НАТО будет рассматриваться как законная цель для поражения российскими войсками со всеми вытекающими последствиями для Европы. Думаю, что это прекрасно понимает администрация Трампа, а без поддержки США такой сценарий маловероятен.— В Саудовской Аравии завершились переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждается, что Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление Украине вооружений и разведданных. Английские газеты откровенно пишут, что украинскую делегацию консультировали британцы. То есть Европа, в том числе Британия, стоят за этим якобы перемирием?— Вне всякого сомнения, Украина согласовала свою позицию и получила заверения о поддержке со стороны Великобритании и других близких европейских стран. Их задача заключалась в том, чтобы получить передышку для укрепления украинского военного потенциала и налаживания совместного с Западом военного производства на Украине. Также это время можно использовать для отдыха и перегруппировки войск. Похожий сценарий был реализован в марте 2022 года. К миру он не привел.— Какая у нас стратегия будет в связи с этим "перемирием"? Не можем же мы взять и остановить войска под Суджей, где сейчас налицо полный разгром ВСУ. Как России себя в этой ситуации вести?— Руководство России четко обозначило цели СВО — устранить первопричины конфликта. Освобождение Суджи и всей Курской области — это очень важное достижение, но оно не завершает СВО. Необходимо решать другие задачи, связанные с полным освобождением Донбасса, не давая передышки противнику, который может воспользоваться ею для укрепления своих позиций там. С точки зрения военно-политической целесообразности необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно сделать с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.Также есть мнение, что России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Мы не должны прекращать движение по лестнице ядерной эскалации и идти на переговоры о разоружении. Нужно разгромить киевский режим, позволив США почетно выйти из конфликта, и затем добить Европу. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.

https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html

https://ukraina.ru/20250312/1061721407.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, сергей караганов, нато, вооруженные силы украины, саудовская аравия, париж, переговоры, сво, запад