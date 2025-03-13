https://ukraina.ru/20250313/1061753148.html
Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины
Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины - 13.03.2025 Украина.ру
Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины
Освобождение Суджи и всей Курской области — это важное достижение, но оно не завершает Специальную военную операцию. Необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно осуществить с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.
2025-03-13T06:00
2025-03-13T06:00
2025-03-13T06:00
интервью
украина
россия
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
сергей караганов
нато
вооруженные силы украины
саудовская аравия
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Об этом, а также о том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.В Париже 11 марта начался форум по обороне и стратегии, в рамках которого Эммануэль Макрон провел встречу с главами генштабов 34 стран, участники которой решили разработать план гарантий безопасности Украины.— Олег Петрович, на форуме по обороне и стратегии министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс озвучили относительно свежую идею — никаких перемирий для Украины, так как борьба за свободу, демократию и спокойствие Европы не терпит пауз. Как нам к этому относиться?— Это заявление необходимо рассматривать в контексте развивающейся не в пользу стран Запада обстановки на Украине. Очевидно, что план нанести стратегическое поражение России провалился. Открыто признать это руководители западных стран не могут. Поэтому у них остаются две задачи и возможности.Во-первых, максимально постараться ослабить Россию, как они это замышляют, через продолжение оказания военной и экономической помощи Украине и затягивание конфликта там. Во-вторых, добавить в конфликт еще и идеологическое измерение, которое может вообще не иметь конечной точки, так как параметры и понятие победы в такой идеологической войне, состоящей из защиты демократии, борьбы за свободу, и так далее, весьма размыты. Общая задача Запада понятна — затянуть конфликт как можно дольше, постараться обескровить Россию, делая это руками украинцев.— В рамках форума Макрон провел встречу с главами генштабов 34 стран. Участники сошлись во мнении, что гарантии безопасности Украины "не должны быть отделены от НАТО и ее возможностей". А могут ли европейцы сейчас принципиально новое что-то сделать или это "слова на ветер"?— В принципе, все возможные опции по поддержке Украины путем поставок вооружения и боеприпасов выбраны. Остаются две возможности: разместить так называемые миротворческие силы из стран Европы на Украине и дать Киеву гарантию безопасности равную V статье Устава НАТО. Как мне представляется, этого не произойдет, по крайней мере, в настоящее время. В том и в другом случае, это будет необъявленным объявлением России уже не прокси, а реальной войны. Появление иностранных войск без согласования с Россией в качестве миротворческих сил или в рамках каких-то гарантий со стороны НАТО будет рассматриваться как законная цель для поражения российскими войсками со всеми вытекающими последствиями для Европы. Думаю, что это прекрасно понимает администрация Трампа, а без поддержки США такой сценарий маловероятен.— В Саудовской Аравии завершились переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждается, что Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление Украине вооружений и разведданных. Английские газеты откровенно пишут, что украинскую делегацию консультировали британцы. То есть Европа, в том числе Британия, стоят за этим якобы перемирием?— Вне всякого сомнения, Украина согласовала свою позицию и получила заверения о поддержке со стороны Великобритании и других близких европейских стран. Их задача заключалась в том, чтобы получить передышку для укрепления украинского военного потенциала и налаживания совместного с Западом военного производства на Украине. Также это время можно использовать для отдыха и перегруппировки войск. Похожий сценарий был реализован в марте 2022 года. К миру он не привел.— Какая у нас стратегия будет в связи с этим "перемирием"? Не можем же мы взять и остановить войска под Суджей, где сейчас налицо полный разгром ВСУ. Как России себя в этой ситуации вести?— Руководство России четко обозначило цели СВО — устранить первопричины конфликта. Освобождение Суджи и всей Курской области — это очень важное достижение, но оно не завершает СВО. Необходимо решать другие задачи, связанные с полным освобождением Донбасса, не давая передышки противнику, который может воспользоваться ею для укрепления своих позиций там. С точки зрения военно-политической целесообразности необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно сделать с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.Также есть мнение, что России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Мы не должны прекращать движение по лестнице ядерной эскалации и идти на переговоры о разоружении. Нужно разгромить киевский режим, позволив США почетно выйти из конфликта, и затем добить Европу. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.
https://ukraina.ru/20241001/1057815641.html
https://ukraina.ru/20250312/1061721407.html
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Украина.ру
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интервью, украина, россия, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, сергей караганов, нато, вооруженные силы украины, саудовская аравия, париж, переговоры, сво, запад
Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины
Освобождение Суджи и всей Курской области — это важное достижение, но оно не завершает Специальную военную операцию. Необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно осуществить с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.
Об этом, а также о том, как Россия будет реагировать на обещанное США и Украиной перемирие, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
.
В Париже
11 марта начался форум по обороне и стратегии, в рамках которого Эммануэль Макрон
провел встречу с главами генштабов 34 стран, участники которой решили разработать план гарантий безопасности Украины.
— Олег Петрович, на форуме по обороне и стратегии министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс озвучили относительно свежую идею — никаких перемирий для Украины, так как борьба за свободу, демократию и спокойствие Европы не терпит пауз. Как нам к этому относиться?
— Это заявление необходимо рассматривать в контексте развивающейся не в пользу стран Запада обстановки на Украине. Очевидно, что план нанести стратегическое поражение России провалился. Открыто признать это руководители западных стран не могут. Поэтому у них остаются две задачи и возможности.
Во-первых, максимально постараться ослабить Россию, как они это замышляют, через продолжение оказания военной и экономической помощи Украине и затягивание конфликта там. Во-вторых, добавить в конфликт еще и идеологическое измерение, которое может вообще не иметь конечной точки, так как параметры и понятие победы в такой идеологической войне, состоящей из защиты демократии, борьбы за свободу, и так далее, весьма размыты.
Общая задача Запада понятна — затянуть конфликт как можно дольше, постараться обескровить Россию, делая это руками украинцев.
— В рамках форума Макрон провел встречу с главами генштабов 34 стран. Участники сошлись во мнении, что гарантии безопасности Украины "не должны быть отделены от НАТО и ее возможностей". А могут ли европейцы сейчас принципиально новое что-то сделать или это "слова на ветер"?
— В принципе, все возможные опции по поддержке Украины путем поставок вооружения и боеприпасов выбраны. Остаются две возможности: разместить так называемые миротворческие силы из стран Европы на Украине и дать Киеву гарантию безопасности равную V статье Устава НАТО.
Как мне представляется, этого не произойдет, по крайней мере, в настоящее время. В том и в другом случае, это будет необъявленным объявлением России уже не прокси, а реальной войны.
Появление иностранных войск без согласования с Россией в качестве миротворческих сил или в рамках каких-то гарантий со стороны НАТО будет рассматриваться как законная цель для поражения российскими войсками со всеми вытекающими последствиями для Европы. Думаю, что это прекрасно понимает администрация Трампа
, а без поддержки США такой сценарий маловероятен.
— В Саудовской Аравии завершились переговоры США и Украины. В итоговом заявлении утверждается, что Киев готов ввести 30-дневный режим прекращения огня, а Вашингтон возобновляет предоставление Украине вооружений и разведданных. Английские газеты откровенно пишут, что украинскую делегацию консультировали британцы. То есть Европа, в том числе Британия, стоят за этим якобы перемирием?
— Вне всякого сомнения, Украина согласовала свою позицию и получила заверения о поддержке со стороны Великобритании и других близких европейских стран.
Их задача заключалась в том, чтобы получить передышку для укрепления украинского военного потенциала и налаживания совместного с Западом военного производства на Украине. Также это время можно использовать для отдыха и перегруппировки войск. Похожий сценарий был реализован в марте 2022 года. К миру он не привел.
— Какая у нас стратегия будет в связи с этим "перемирием"? Не можем же мы взять и остановить войска под Суджей, где сейчас налицо полный разгром ВСУ. Как России себя в этой ситуации вести?
— Руководство России четко обозначило цели СВО — устранить первопричины конфликта. Освобождение Суджи и всей Курской области — это очень важное достижение, но оно не завершает СВО.
Необходимо решать другие задачи, связанные с полным освобождением Донбасса
, не давая передышки противнику, который может воспользоваться ею для укрепления своих позиций там. С точки зрения военно-политической целесообразности необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно сделать с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.
Также есть мнение, что России нельзя останавливать наступление ни на политическом, ни на военном, ни даже на военно-стратегическом уровнях. Мы не должны прекращать движение по лестнице ядерной эскалации и идти на переговоры о разоружении. Нужно разгромить киевский режим, позволив США почетно выйти из конфликта, и затем добить Европу. Об этом в интервью Анны Черкасовой с экспертами Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины.