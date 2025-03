https://ukraina.ru/20250313/1061745869.html

"Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте

В Саудовской Аравии 11 марта закончился очередной раунд переговоров американской и украинской делегаций, в ходе которого украинским властям предложили незамедлительно ввести режим прекращения огня на 30 дней

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061588711_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1dcc64290c623c412363e6173a39a7c6.jpg

По словам госсекретаря США Марко Рубио, предложение Вашингтона Украина примет. "Мяч теперь на стороне России", — отметил он, высказав надежду, что Москва ответит взаимностью.Стороны также договорились заключить соглашение о разработке полезных ископаемых на Украине. США со своей стороны пообещали возобновить обмен разведданными с Украиной и помощь в сфере безопасности*.* Возобновление поставок американской военной помощи через польский хаб Ясенка подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский — Ред. Все зависит от ПутинаСудьба соглашения о 30-дневном прекращении огня, достигнутого в Саудовской Аравии американскими и украинскими переговорщиками, теперь в руках Владимира Путина, у которого может и не быть мотивовации собдать его, комментирует встречу в Джидде американский журнал Bloomberg."Путин может выдвинуть свои собственные условия, которые Украине и ее европейским союзникам будет трудно принять", — допускают журналисты издания.Bloomberg напомнил, что Москва отвергает присутствие европейских войск на Украине, настаивает на сохранении "занятой" территории и на отказе от вступления Украины в НАТО. Также Россия подчёркивает необходимость проведения президентских выборов на Украине, отмечает издание.Американское новостное агентство цитирует бывшего посла США на Украине Джона Хербста, который полагает, что Путин, вместо того чтобы прямо отвергнуть американо-украинский план, может попытаться пересмотреть его или заявить, что он не распространяется на территорию Курской области, где пока ещё находятся подразделения ВСУ.Bloomberg также обращает внимание на то, что немедленной реакции на американо-украинское соглашение от российских официальных лиц не последовало. Агентство цитирует комментарий главы Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова: он считает, что формулировка, которая содержится в официальном заявлении об итогах встречи в Джидде, "вряд ли кого-либо удовлетворит", так как "перемирие без согласования условий для установления прочного мира" не соответствует интересам России.Тем временем The New York Times отмечает, что украинская сторона дала согласие на 30-дневное прекращение огня с Россией после многочасовых встреч."Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией и Украиной по отдельности. Не было никаких публичных указаний на то, что Россия согласится на безоговорочное прекращение огня на месяц", — пишет NYT.Издание при этом напоминает, что президент России Владимир Путин ранее дал понять, что потребует уступок, таких как исключение членства Украины в НАТО, прежде чем согласиться на какое-либо прекращение войны.NYT также пишет о том, что до начала переговоров Украина настаивала на гарантиях безопасности, которые должны были стать обязательным условием любого прекращения огня."Но в заявлении, опубликованном во вторник, не было никаких указаний на то, что такие гарантии будут предоставлены прежде, чем вступит в силу какое-либо временное прекращение огня", — подчёркивают авторы американской газеты.Киев и Вашингтон снова на одной и той же сторонеКритически важным аспектом достигнутого во вторник соглашения является возобновление поставок оружия на Украину, отмечает тем временем The Washington Post.Издание напоминает, что после ссоры Дональда Трампа и представителей его администрации с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, США остановили поставки военной техники на Украину, несмотря на то, что они были одобрены ещё предыдущей администрацией Джо Байдена."Решающее значение для сделки имеет представление о том, что Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают Украину после того, как Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс высмеяли Зеленского за то, что он препятствует миру", — полагают авторы WP.По их словам, соглашение, заключенное в Джидде, значительно улучшает военное положение Киева и "уменьшает трансатлантический разрыв между американскими и европейскими союзниками".Отказаться от Украины как от безнадёжного делаНесмотря на достигнутые соглашения, итоги переговоров в Джидде на Украине будут восприняты с тревогой, полагает The Spectator."Это испытание: план Америки по обеспечению прекращения огня на Украине теперь зависит от соблюдения Россией, которое совсем не гарантировано", — пишет автор статьи.Несмотря на сделанные ранее заявления, "Россия не готова к миру", и это подтверждает продвижение ВС России на востоке Украины, полагает издание.При этом The Spectator указывает на то, что Москва пока не комментирует заявление о 30-дневном перемирии."Если Россия проигнорирует или откажется от американского предложения о прекращении огня, то вопрос о том, что делать дальше, будет стоять перед Трампом. Он может либо выполнить свою угрозу ввести новые санкции против России, либо отказаться от Украины как от безнадёжного дела. В любом случае, нам не придется долго ждать, чтобы узнать это", — резюмирует The Spectator.Все идет по плану КеллогаАмерикано-украинские переговоры в Саудовской Аравии показали, что Вашингтон, похоже, следует плану урегулирования украинского конфликта, который еще в прошлом году предложил генерал Кит Келлог, нынешний спецпосланник президента Трампа по Украине, пишет The Telegraph UK.Британские журналисты отмечают, что американская сторона настаивает на приостановлении боевых действий в тот момент, когда ВСУ всё ещё контролируют около 100 квадратных километров российской территории в Курской области, чтобы использовать её по принципу "баш на баш". Однако Путин отталкивается от того, что русские должны сохранить преимущество – это нужно для того, чтобы "выбить у Киева уступки" в ходе любых переговоров, пишут они."Если Россия отвергнет это предложение, то у Америки останется лишь один вариант, описанный в плане Келлога, – надавить на Кремль, оказывая Украине еще большую военную поддержку", — полагает The Telegraph UK.Тогда Белому дому придется обратиться к обеим палатам Конгресса с просьбой согласовать очередной пакет военной помощи для Украины, что станет слишком невероятным политическим кульбитом даже для Трампа и его команды, отмечает британское издание.Наиболее вероятным развитием событий авторы материала считают следующее: Москва сделает вид, что принимает предложение США о временном режиме прекращения огня, но сделает так, что Америка не возобновит поддержку Украины. При этом Россия найдет способ нарушить перемирие и обвинить в этом Зеленского, пишут они, никак не обосновывая свои предположения."Главное преимущество Путина заключается в том, что Трамп и его сторонники явно находятся под влиянием российских тезисов и нарративов. Но нет никаких сомнений в том, что ловкая украинская дипломатия внезапно привлекла внимание [США] к Путину и поставила его перед необходимостью принять непростое решение", — подытоживает The Telegraph UK.Читайте также материал Евгении Кондаковой: Трамп поставил Зеленского на место, но осталось слишком много вопросов после переговоров США и Украины

