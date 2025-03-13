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Песков ответил на слухи о том, что РФ затягивает конфликт

Песков ответил на слухи о том, что РФ затягивает конфликт - 13.03.2025 Украина.ру

Песков ответил на слухи о том, что РФ затягивает конфликт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал американской газете Washington Post попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ

2025-03-13T07:31

2025-03-13T07:31

2025-03-13T07:38

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верховная рада

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Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия якобы хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", назвал их "крайне противоречивыми".В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. При этом в среду секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, фсб, верховная рада