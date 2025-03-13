Песков ответил на слухи о том, что РФ затягивает конфликт
07:31 13.03.2025 (обновлено: 07:38 13.03.2025)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал американской газете Washington Post попавший в распоряжение европейской разведки документ, который, как утверждается, был составлен для Кремля неназванным московским аналитическим центром, якобы связанным с ФСБ
Газета со ссылкой на документ утверждает, что Россия якобы хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Штатов с другими странами. Издание приписывает Москве намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", назвал их "крайне противоречивыми".
"Мы работаем с более продуманными вариантами", - заверил официальный представитель Кремля.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
При этом в среду секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.