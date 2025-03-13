Самолет собиравшегося в РФ спецпосланника президента США летит из Катара на север - 13.03.2025 Украина.ру
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Самолет собиравшегося в РФ спецпосланника президента США летит из Катара на север
Самолет собиравшегося в РФ спецпосланника президента США летит из Катара на север - 13.03.2025 Украина.ру
Самолет собиравшегося в РФ спецпосланника президента США летит из Катара на север
Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, летит из Катара на север, следует из данных сервиса Flightradar
2025-03-13T09:47
2025-03-13T09:47
новости
сша
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Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, но по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара и направляется на север через воздушное пространство Турции.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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новости, сша, стив уиткофф, катар, москва, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Стив Уиткофф, Катар, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Самолет собиравшегося в РФ спецпосланника президента США летит из Катара на север

09:47 13.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, летит из Катара на север, следует из данных сервиса Flightradar
Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, но по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара и направляется на север через воздушное пространство Турции.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАСтив УиткоффКатарМоскваДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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