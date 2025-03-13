https://ukraina.ru/20250313/1061758354.html

Место России в новом мировом порядке

Место России в новом мировом порядке - 13.03.2025 Украина.ру

Место России в новом мировом порядке

6 марта 2025 года, в аналитической программе на Первом канале, собирающей ведущих экспертов в области политики и экономики, Владимир Соловьев, призвал провести серьезный анализ "различных уровней интересов" в геостратегической системе современного Запада.

2025-03-13T07:33

2025-03-13T07:33

2025-03-13T07:33

россия

китай

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дональд трамп

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Таких уровней он определил четыре:1. "Обломки" долларовой системы ФРС как основы либерального миропорядка.2. Принципы нового перераспределение базовых ресурсов в экономике (криптовалюта, фактор Трампа).3. Процесс распада "Вавилонской башни" глобализма, возрождение национальных и региональных систем.4. Усиление битвы за ресурсы, особенно энергетические.В первой части нашего исследования мы, в общих чертах, прописали природу этих уровней:Первый уровень – это "старые" деньги, второй – "новые" деньги, третий – формирование стратегически независимых автаркий (цивилизаций) или максимально автономных военно-политических и экономических кластеров (блоков), четвертый – ресурсная геополитика как основа лидерства в научно-техническом соревновании наций.Каковы шансы России выстоять в этом соревновании? Обозначим для начала ключевые особенности российской стартовой позиции в этой гонке. Россия – крупнейшее по территории государство мира, имеющее выход к трем океанам: Северному ледовитому, Тихому и Атлантическому. Она также является мировым лидером по запасом полезных ископаемых, включая углеводороды. По приблизительным оценкам их стоимость колеблется в параметрах от 80 до 200 триллионов долларов, что делает Россию богатейшей страной планеты, владеющей около четверти всех мировых ресурсов.По рейтингу источника US News and World Report российская армия является на настоящее время наиболее боеспособной в мире. Российская наука – одна из самых передовых и инновативных, а русский язык считается одним из пяти языков фундаментальной науки, наравне с английским, немецким, французским и китайским. Россия занимает четвертое место в мире (после Китая, США и Индии) по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах (2023).Но существуют и свои минусы. Один из них – относительно недостаточное для такой территории население (146 млн. человек, 9 место в мире). Другой минус – отсутствие собственной инвестиционной валюты. Кроме того, можно назвать относительно низкий уровень производительности труда (но больше, чем в Китае и Индии), утрату за последние 30 лет множества производственных компетенций, а также невысокий уровень жизни (90 место в списке из 142 стран).Совокупность позитивных и негативных факторов могла бы, как нам представляется, дать вразумительный ответ на вопросы, поставленные Соловьевым перед российскими экспертами 6 марта: почему в России нет своих илонов масков, инвестирующих миллиарды в национальную экономику? Где российский ИИ (искусственный интеллект)? И главное – почему Центробанк объективно тормозит развитие экономики? Тут можно вспомнить реплику Питера Тиля по поводу его критического отношения к американскому государству, которое, по мысли техно-олигарха, следует фундаментально перезагрузить:С глубинного аудита этой системы и начал свое правление Дональд Трамп, отдавший эту процедуру на аутсорсинг Илону Маску. Результаты первого месяца этого аудита уже известны и вызывают по всему миру шок и трепет. Ведь получается, что США являются мировым лидером по коррупции в абсолютных цифрах!Аналогии тут напрашиваются сами собой. Глубинное государство – оно везде, в сущности, одинаковое. Это альянс коррумпированной бюрократии и теневых денег, работающих по законам не экономики, а хрематистики[1]. Но это не значит, что россиянам нужно тупо косплеить (имитировать) американцев в их борьбе за лучшее будущее. Более того, мало кто знает, что главными гуру трампизма являются даже не Тиль и Маск, а такие лидеры движения Темного просвещения, как британец Ник Лэнд и американец Кертис Ярвин, который был приглашен на инаугурацию Трампа в качестве почетного гостя. Лэнда пригласить не смогли, поскольку он давно живет в Шанхае. Почему именно там?Философ Лэнд считает, что современный Китай дает идеальный пример антигуманной авторитарной технократии, к которой следует стремиться и Западу, ибо в ином случае он проиграет гонку за эффективность. Отсюда – его критика гуманизма, и само понятие Темного просвещения как проекта за возвращение в эпоху феодального неравенства (власть элиты) на новом технологическом уровне. Ему вторит программист Ярвин, стоящий за Тилем и Вэнсом в роли темного кардинала. В кабинете у Ярвина, идеолога движения неореакции (NRx), висит портрет Дэн Сяопина, чьим поклонником он является. Иначе говоря, эти ребята являются сторонниками максимально динамичного капитализма (акселерационизма), преодолевшего гуманистические комплексы как фактор сдерживания эффективности научно-технического развития.До какой степени сам Трамп посвящен в эти идеи – сказать сложно, ведь он никогда не проявлял свойства интеллектуала, но Вэнс явно все понимает, хотя прибегать к открытой авторитарной риторике в духе Темного просвещения пока не решается. Более того, в кругах "темных" циркулирует книга Уильяма Пирса (под псевдонимом Эндрю Макдоналда) "Дневник Тернера" (1978)[2], где описывается становление нового мирового порядка в духе расовой революции американских патриотов. И хотя явных ссылок идеологов Темного просвещения на эту книгу нет, но знакомство с ее содержанием не оставляет сомнений, откуда "ноги растут". Пирс – это литературная фантазия, а Ярвин – уже политическая программа. Точно так же фантастический роман Эдуарда Бульвера-Литтона "Грядущая раса" (1871) оказал непосредственное воздействие на появление в Германии технократических кружков националистического толка, самым влиятельным из которых стал Черный орден СС.Приведем пример конкретной методологии, заимствованной "темными" от Пирса. Герой "Дневников" пишет, что активисты белого подполья всячески способствовали пропаганде продвижения расовых и иных меньшинств на высокие административные посты в государственной системе, поскольку это ускорит крах последней и переход власти в руки патриотов. Та же самая логика стоит за акселерационизмом Лэнда: чем сильнее педалировать развитие капитализма, тем скорее он рухнет, освободив место для техно-феодализма новой элиты. Логика, в известном смысле, шизофреническая. А разве не была шизофренической логика большевиков, добивавшихся военного поражения собственной страны ради смены власти в их пользу? Между тем, дед и бабушка Ярвина были активистами американской Компартии...Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы зададимся вопросом; "Каковы шансы России занять достойное место в новом мире, формирующимся на наших глазах? Насколько американская и китайская модели, включая левые и правые версии последних, соответствуют интересам России? Следует ли их механически перенимать как "международный опыт", или же более адекватным будет опереться на собственные силы?Для ответа на этот вопрос необходимо принять во внимание не только сильные, но и слабые стороны страны в контексте глобального научно-технического противостояния, стремления к экономической независимости и усиливающейся битвы ресурсы. Наиболее уязвимые места России как автономной экосистемы – демография и финансы. Это означает, что для удержания своего статуса сверхдержавы Россия должна ориентировать свою экономику на производство высокотехнологичной продукции, включая создание собственной версии ИИ. Все предпосылки для этого имеются: высокий уровень научно-технического образования, изобилие природных ресурсов и возможность их защитить от внешних поползновений. Остается разработать собственную версию инвестиционной валюты на основе альтернативных современному "акселерационному" капитализму факторов. Это как?Чисто формально, и Россия, и Китай построены на "новых деньгах", но история приватизации в этих странах разная. Достаточно сказать, что первый частный российский банк (Кооперативный банк "Патент" в Ленинграде) появился еще в СССР, на заре перестройки, в 1989 году, а в 1990 году вышел Закон "О банках и банковской деятельности", окончательно закрепивший возможность создания в стране частных и коммерческих банков. В то время как в Китае приватизационные реформы Дэн Сяопина начались в конце 70-х, а первый частный банк (China Minsheng Bank) был зарегистрирован лишь в 1996 году. До этого процесс китайской перестройки шел почти 20 лет, причем приватизация началась не как в России, с крупнейших государственных объектов, а с семейных сельхозугодий, типа огородов, затем в ход пошла сфера услуг, мелкие ремесленные фирмы, тогда как госпредприятия стали переводить на хозрасчет. При этом все шло под неустанным надзором Компартии, превратившейся в своеобразный надзорный орган государства над бизнесом.Несмотря на развитие частного сектора и инноваций, китайские "новые деньги" остаются под строгим контролем государства. Например, цифровой юань полностью контролируется Народным банком Китая. При этом в 2021 году китайские власти ужесточили регулирование криптовалют, запретив майнинг и операции с криптоактивами, чтобы защитить финансовую стабильность и предотвратить отток капитала."Новые деньги" используются в стране не только для платежей, но и для контроля за поведением граждан, что отражает специфику китайской модели управления. Китайская система социального кредита тесно связана с финансовой системой, она оценивает поведение граждан и компаний, а также их финансовую дисциплину (например, своевременность выплаты кредитов).Эти особенности китайского госкапитализма, основанного, с точки зрения западных либералов, на авторитарной власти воодушевляют сторонников Темного просвещения и неореакции, видящих в таких моделях пример эффективного подхода к капитализму на новом витке исторического развития человечества. При этом правые акселерационисты игнорируют тот факт, что главной целью своей долгосрочной политики китайская Компартия провозглашает строительство коммунизма, т. е. общества всеобщего благосостояния. В этом стратегия КПК совпадает с представлениями левых акселерационистов, ставящих аналогичную задачу обрушения капитализма, но – в пользу всего общества, а не только технократической элиты, как это провозглашают правые акселерационисты.Но и те, и другие, на наш взгляд, игнорируют проблему пределов роста, которая воспрепятствует созданию общества всеобщего процветания на принципах избыточного потребления – как это представляется всем левым мира. Да и элита, бездумно эксплуатируя невозобновляемые ресурсы, не сможет долго жировать, даже если ей удастся выстроить свои башни из слоновой кости. И вот здесь свое слово может сказать Россия.За счет большой территории, природного богатства, развитой науки, продвинутой техники и относительно небольшого населения на территории России может быть реализована некая форма эко-технократической автаркии, минимально зависимой от внешней среды и делающей акцент на подготовку "сознательного" человека к прохождению через бутылочное горлышко грядущего к концу столетия сингулярного кризиса: экологического, демографического, экономического, военного и т. д., о котором все больше говорят и пишут профильные эксперты. Россия, наравне с Канадой и Австралией, это единственные в мире крупные территории, обладающие достаточной ресурсной базой, позитивной биоемкостью и достаточным количеством образованного по современным стандартам населения, которое способно поставить современную науку на службу спасению жизни на планете.Сюда еще можно причислить Южную Америку, но ее политическая раздробленность и низкий, в целом, образовательный уровень населения не позволит последнему эффективно защититься от внешних хищников, которые в очередной раз нагрянут сюда из своих экологически "убитых" стран за ценными ресурсами. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в Центральной Африке.Судя по данным современной статистики, борьба за ресурсы между нациями, претендующими на глобальное технологическое лидерство, будет обостряться. Вместе с тем, следуя законам информационно-культурной запутанности (по аналогии с квантовой запутанностью частиц в современной физике), следует ожидать появления новых эпидемий как психического, так и физического порядка, связанных с общим повышением уровня социальной тревожности, деградацией массовой медицины и новыми изобретениями "фармакологического" оружия. Отсюда – растущий повсеместно запрос на закрытые территории – как в бытовом, так и геополитическом смысле.Российская модель развития, как нам представляется, могла бы опереться на общенародную психологию справедливости (идеология всенародной борьбы с коррупцией, при поддержке отечественного аналога DOGE) неприхотливости (уникальная выживаемость русского солдата в окопной войне и другие аналоги поведения в ситуации форс-мажора) и нестяжательства (крайне экономное использование материальных ресурсов, этика неприятия излишнего потребления). Что касается технологии развития, то тут центральную роль смогли бы сыграть возрожденные традиции отечественной науки и техники, всяческое поощрение инновативных подходов, инвестиции государства в мега-проекты информационных технологий (включая ИИ).Что касается основы основ российского государства, с которой многие отождествляют Русскую идею, то она не просто объективно существует, но и подробно прописана. Речь идет о "Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 02 июля 2021 г."[3].[1] Хремати́стика (др.-греч. χρηματιστική "обогащение" от χρήματα "деньги") — термин, которым Аристотель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество, накопление богатства как самоцель, как сверхзадача, как поклонение прибыли. Аристотель противопоставлял хрематистику — экономике как целенаправленной деятельности по созданию благ, необходимых для естественных потребностей человека.[2] В 2022 году опубликована в русском переводе издательством Crazy Культура.[3] См.: https://mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1784948/

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

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Владимир Видеманн

россия, китай, запад, дональд трамп, владимир соловьев, илон маск, эксклюзив