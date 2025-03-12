Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061757094.html
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин - 12.03.2025 Украина.ру
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин
Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. В совещании принимал участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Видеозапись фрагментов совещания распространили в соцсетях
2025-03-12T22:56
2025-03-12T23:03
новости
курская область
россия
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061757203_0:46:1998:1170_1920x0_80_0_0_7d7ac6efd87ba4008e1267ec4cb6cea7.png
Российские войска освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил Герасимов. ВСУ потеряли 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Украинская группировка изолирована, в некоторых местах российские войска вышли на территорию Сумской области Украины."Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более тысячи ста квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - доложил Герасимов.По словам Герасимова, задача по разгрому группировки противника будет выполнена в кратчайшие сроки."Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области", - сказал Путин.К украинским военным, которых российские военнослужащие возьмут в плен, будут относиться как к террористам. Если среди них попадутся иностранные наемники, то "они не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными". Однако ко всем военнопленным будут относиться гуманно.В плен на данный момент взяты 430 военнослужащих ВСУ, сообщил Герасимов. В операции с проходом по газопроводной трубе в Судже принимали участие более 600 военнослужащих. Отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк."Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано", - сказал Путин.Планы Киева устроить из Курской области плацдарм и разменную монету провалились, было подчеркнуто на совещании.
https://ukraina.ru/20250311/1061723282.html
курская область
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061757203_189:0:1810:1216_1920x0_80_0_0_8278d7802c4e17392eaa5d47c36c67aa.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин

22:56 12.03.2025 (обновлено: 23:03 12.03.2025)
 
© скриншотВладимир Путин на совещании в пункте управления войск в Курской области
Владимир Путин на совещании в пункте управления войск в Курской области
© скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. В совещании принимал участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Видеозапись фрагментов совещания распространили в соцсетях
Российские войска освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил Герасимов. ВСУ потеряли 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Украинская группировка изолирована, в некоторых местах российские войска вышли на территорию Сумской области Украины.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более тысячи ста квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - доложил Герасимов.
По словам Герасимова, задача по разгрому группировки противника будет выполнена в кратчайшие сроки.
"Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области", - сказал Путин.
К украинским военным, которых российские военнослужащие возьмут в плен, будут относиться как к террористам. Если среди них попадутся иностранные наемники, то "они не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными". Однако ко всем военнопленным будут относиться гуманно.
В плен на данный момент взяты 430 военнослужащих ВСУ, сообщил Герасимов. В операции с проходом по газопроводной трубе в Судже принимали участие более 600 военнослужащих. Отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк.
"Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано", - сказал Путин.
Планы Киева устроить из Курской области плацдарм и разменную монету провалились, было подчеркнуто на совещании.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 22:03
Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа МосквыПереговоры американской и украинской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) завершены, они длились девять часов. По итогам выпущено совместное заявление, пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт ответила на вопросы журналистов, выступил госсекретарь США Марко Рубио
 
НовостиКурская областьРоссияСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин
22:06Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"
20:57Трамп отказался вредить России ради мира на Украине
20:45"Сборище оппонентов Трампа": Ищенко о том, почему Европа и США хотят "по-разному" сплотить Запад
20:30Удивить, значит, победить: Сазонов назвал решающую деталь в боях за Курскую область
20:15"Мы провели красивую операцию": Поликарпов о том, куда Украина отведет войска в случае оставления Суджи
20:00На провокации неонацистов Россия отвечает успехами на поле боя: Скачко об атаке ВСУ перед переговорами
19:46Рогов рассказал, как воруют деньги на дорожном строительстве в Запорожье
19:45Европа будет “боевым холопом” США: Ищенко о том, как Трамп “намерен побеждать”
19:30Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он
19:30Оружие террора: Балаш о “дешевой” атаке ВСУ на Москву
19:25Конец последнего музея Ленина за границами России
19:15Глава СКР по Краснодарскому краю встретился с семьями погибших участников СВО
19:15Такой исход был неизбежен: Сазонов о главной ошибке ВСУ в Курской области
18:23Полковник Виктор Баранец: Россия под Суджей уничтожила две армии ВСУ и готова к битве за Покровск
18:15Храмы, новые дома, местные жители и глава ДНР Пушилин в роли водителя: наш репортаж из Авдеевки
18:06Российская ракета поразила французских наёмников в криворожском отеле
18:00Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
17:50Еврокомиссар Кубилюс говорит о войне с Россией. Генералы НАТО предпочитают молчать
17:44СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ комбикормового завода в Курской области
Лента новостейМолния