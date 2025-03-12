https://ukraina.ru/20250312/1061757094.html
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин - 12.03.2025 Украина.ру
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин
Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. В совещании принимал участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Видеозапись фрагментов совещания распространили в соцсетях
2025-03-12T22:56
2025-03-12T22:56
2025-03-12T23:03
новости
курская область
россия
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061757203_0:46:1998:1170_1920x0_80_0_0_7d7ac6efd87ba4008e1267ec4cb6cea7.png
Российские войска освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил Герасимов. ВСУ потеряли 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Украинская группировка изолирована, в некоторых местах российские войска вышли на территорию Сумской области Украины."Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более тысячи ста квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - доложил Герасимов.По словам Герасимова, задача по разгрому группировки противника будет выполнена в кратчайшие сроки."Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области", - сказал Путин.К украинским военным, которых российские военнослужащие возьмут в плен, будут относиться как к террористам. Если среди них попадутся иностранные наемники, то "они не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными". Однако ко всем военнопленным будут относиться гуманно.В плен на данный момент взяты 430 военнослужащих ВСУ, сообщил Герасимов. В операции с проходом по газопроводной трубе в Судже принимали участие более 600 военнослужащих. Отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк."Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано", - сказал Путин.Планы Киева устроить из Курской области плацдарм и разменную монету провалились, было подчеркнуто на совещании.
https://ukraina.ru/20250311/1061723282.html
курская область
россия
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0c/1061757203_189:0:1810:1216_1920x0_80_0_0_8278d7802c4e17392eaa5d47c36c67aa.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб
Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин
22:56 12.03.2025 (обновлено: 23:03 12.03.2025)
Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. В совещании принимал участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Видеозапись фрагментов совещания распространили в соцсетях
Российские войска освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил Герасимов. ВСУ потеряли 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Украинская группировка изолирована, в некоторых местах российские войска вышли на территорию Сумской области Украины.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более тысячи ста квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - доложил Герасимов.
По словам Герасимова, задача по разгрому группировки противника будет выполнена в кратчайшие сроки.
"Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области", - сказал Путин.
К украинским военным, которых российские военнослужащие возьмут в плен, будут относиться как к террористам. Если среди них попадутся иностранные наемники, то "они не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными". Однако ко всем военнопленным будут относиться гуманно.
В плен на данный момент взяты 430 военнослужащих ВСУ, сообщил Герасимов. В операции с проходом по газопроводной трубе в Судже принимали участие более 600 военнослужащих. Отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк.
"Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано", - сказал Путин.
Планы Киева устроить из Курской области плацдарм и разменную монету провалились, было подчеркнуто на совещании.