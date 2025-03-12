https://ukraina.ru/20250312/1061757094.html

Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин

Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин - 12.03.2025 Украина.ру

Курская область вскоре будет освобождена, ВСУ приравнены к террористам, заявил Путин

Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления войсками в Курской области. В совещании принимал участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Видеозапись фрагментов совещания распространили в соцсетях

2025-03-12T22:56

2025-03-12T22:56

2025-03-12T23:03

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Российские войска освободили 86% оккупированной ВСУ территории Курской области, сообщил Герасимов. ВСУ потеряли 68 тысяч человек, свыше 7 тысяч единиц техники. Украинская группировка изолирована, в некоторых местах российские войска вышли на территорию Сумской области Украины."Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника на территории Курской области. Всего в ходе наступательных действий освобождено более тысячи ста квадратных километров территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником", - доложил Герасимов.По словам Герасимова, задача по разгрому группировки противника будет выполнена в кратчайшие сроки."Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области", - сказал Путин.К украинским военным, которых российские военнослужащие возьмут в плен, будут относиться как к террористам. Если среди них попадутся иностранные наемники, то "они не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными". Однако ко всем военнопленным будут относиться гуманно.В плен на данный момент взяты 430 военнослужащих ВСУ, сообщил Герасимов. В операции с проходом по газопроводной трубе в Судже принимали участие более 600 военнослужащих. Отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я бригада и 30-й полк."Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано", - сказал Путин.Планы Киева устроить из Курской области плацдарм и разменную монету провалились, было подчеркнуто на совещании.

https://ukraina.ru/20250311/1061723282.html

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новости, курская область, россия, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, генштаб