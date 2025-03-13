Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT
09:26 13.03.2025 (обновлено: 09:27 13.03.2025)
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Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, пишет Financial Times
"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале.
По словам Дуды, "очевидно", что американский лидер Дональд Трамп может сделать это. Он заверил, что недавно обсуждал этот вопрос с советником президента США по Украине Китом Келлогом.
"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.
Дуда также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.
Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине.
В начале месяца президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Польский премьер Дональд Туск сказал, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России.
Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Подробнее - в материале "Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием на сайте Украина.ру.