Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT - 13.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250313/1061760396.html
Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT
Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT - 13.03.2025 Украина.ру
Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT
Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, пишет Financial Times
2025-03-13T09:26
2025-03-13T09:27
новости
сша
россия
анджей дуда
польша
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_760c49b5af89e8c4165dbc2e152d53f5.jpg.webp
"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале.По словам Дуды, "очевидно", что американский лидер Дональд Трамп может сделать это. Он заверил, что недавно обсуждал этот вопрос с советником президента США по Украине Китом Келлогом.Дуда также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.Это же издание указало, что Дуда не считает, будто Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева.Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине.В начале месяца президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Польский премьер Дональд Туск сказал, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Подробнее - в материале "Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием на сайте Украина.ру.
сша
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_201:0:2132:1448_1920x0_80_0_0_810db56e89a0da8c39f55951ccf1babd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, анджей дуда, польша, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес
Новости, США, Россия, Анджей Дуда, Польша, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС

Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT

09:26 13.03.2025 (обновлено: 09:27 13.03.2025)
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, пишет Financial Times
"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале.
По словам Дуды, "очевидно", что американский лидер Дональд Трамп может сделать это. Он заверил, что недавно обсуждал этот вопрос с советником президента США по Украине Китом Келлогом.
"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.
Дуда также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.
Это же издание указало, что Дуда не считает, будто Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева.
Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине.
В начале месяца президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Польский премьер Дональд Туск сказал, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России.
Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Подробнее - в материале "Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияАнджей ДудаПольшаДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОЕС
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT
09:12"Перемирие – это пункт "б": Шеремет назвал пункт "а" для урегулирования конфликта
08:53Министры обороны пяти стран захотели продлить 30-дневное перемирие на Украине
08:25"Дело-труба": Захарова высказалась об отступлении ВСУ в Курской области
08:06Главное за ночь 13 марта
08:03Обречённый Киев. Что помешало монголам овладеть Южной Русью после победы на Калке
07:52Киев исчерпал запасы американских ракет ATACMS - Associated Press
07:33Место России в новом мировом порядке
07:31Песков ответил на слухи о том, что РФ затягивает конфликт
07:15Патрушев указал на заинтересованность Британии в срыве нормализации отношений между РФ и США
07:01Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов
06:27"Слява Украине!" Кому адресован новый польский государственный телеканал со скрытым смыслом в названии
06:15Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу
06:10"Зеленскому точно конец". Украинские эксперты и политики с тревогой о безвыходной ситуации в стране
06:00Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке Украины
05:22"Бейте украинцев, русским выкручивайте руки". Украина в международном контексте
05:15Сменит сторону: Скачко об обстоятельствах, которые могут заставить Трампа воевать с Россией
05:00Наступать на Сумы после освобождения Курской области нет смысла — Сазонов
04:45Какая страна — такие и подарки: Скачко о подмене понятия “победа”
04:30“Русские же сумели, и мы сможем”: Ищенко о 90-тых, которые ждут всех западных элит
Лента новостейМолния