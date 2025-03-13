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Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT

Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT - 13.03.2025 Украина.ру

Дуда призвал США разместить в Польше ядерное оружие - FT

Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон перенести ядерное оружие с территории США или западной Европы на польскую территорию, пишет Financial Times

2025-03-13T09:26

2025-03-13T09:26

2025-03-13T09:27

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"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале.По словам Дуды, "очевидно", что американский лидер Дональд Трамп может сделать это. Он заверил, что недавно обсуждал этот вопрос с советником президента США по Украине Китом Келлогом.Дуда также отметил, что на создание собственных ядерных сил у страны уйдут десятилетия.Это же издание указало, что Дуда не считает, будто Трамп ведет себя исключительно "мило и ласково" с РФ, по его мнению, президент США применяет против Москвы инструменты, однако не так заметно, как те, которые используются Вашингтоном в отношении Киева.Он также призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине.В начале месяца президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Польский премьер Дональд Туск сказал, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Подробнее - в материале "Это смешно": эксперт из Франции объяснил, почему Макрон грозит России ядерным оружием на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, анджей дуда, польша, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес