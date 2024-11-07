https://ukraina.ru/20241107/1058690002.html

Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ

Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ - 07.11.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ

Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление.

2024-11-07T06:36

2024-11-07T06:36

2024-11-07T06:36

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Журналисты утверждают, что за последнее время ВСУ получили более 200 американских бронетранспортеров Stryker, 128 французских БТР VAB, шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, около 20 танков немецких танков Leopard 2A4 и другую технику.- Алексей Николаевич, кажется ли вам возможным такой сценарий?- Попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина. Ранее была информация о том, что в распоряжении Зеленского от 13 до 18 бригад. Если взять среднюю численность в 4500 человек, то это от 40 до 80 тысяч военнослужащих. Почему "Форбс" об этом сообщает, раскрывая планы ВСУ, объяснить трудно. Это может быть дезинформация.Попытка отвлечения нас от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна. Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты? Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу.Кроме того, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области. Так что получаются разнонаправленные движения. Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление.В ближайшее время там возможно глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны. Курахово относится к этому эшелону. Дальше если и есть укрепрайоны, то они возведены в степи, которая идет до левого берега Днепра. Там очень сложно обороняться. Ранее ВСУ организовывали оборону в урбанистических районах, где есть промышленные здания с заглубленными сооружениями и высотки.- Возможно, расчет делается на то, что местность в Брянской области лесистая и там можно укрыть войска от действий нашей авиации?- Одно дело, когда они заходили на Суджу, Коренево, Рыльск, Курчатов, там была логистика, стратегический план, подготовленные мобильные группы. Это сработало наполовину, так как до Коренево они не дошли. Когда ВСУ попытаются обустроить в лесах места дислокации, то сразу станут видны. Движение, инфракрасное излучение от работающей техники, обогревателей, костров даже наша малая авиация это засечет. Тем более лиственный покров сошел.Сколько они просидят в этом лесу? Неделю-две? Логистика подвоза боеприпасов и эвакуации раненых будет мгновенно вскрыта. Лес для них это смерть. Почему они сидят в Курской области? Они смогли захватить населенные пункты и закрепиться там. А мы очень аккуратно действуем и не хотим повредить свои газопроводы и газораспределительную станцию. По своим населенным пунктам мы тоже применяем оружие очень аккуратно.Цель — это захват какого-то объекта значимого. Город, атомная станция, какой-то крупный логистический центр, создание трудностей для населения для политического имиджа и попытка выдвинуть свои условия. Поэтому мало понятно, что может произойти там Брянской области. В Белгородской области есть и Белгород, и Шебекино, и другие населенные пункты. Вопрос в том, насколько они готовы скрытно перебросить большие воинские контингенты к границе.Мы это увидим. Тем более спасибо "Форбсу", предупредил.- В последние дни внимание приковано к успешному продвижению наших войск в Донбассе. А что происходит на севере Харьковской области? На днях сообщалось, что наши войска заняли Кругляковку, что в 20 километрах южнее Купянска. Как это отразится на боях за город?- Мы атакуем с севера, со стороны Белгородской области. Идем со стороны ЛНР, идем на Купянск, не штурмуя его напрямую, но обходя с севера и с юга. Нельзя исключать и рассекающий удар по всей купянской группировке в районе Купянского-Узлового. Потом сомкнув северные и южные ударные группировки, разобьем противника на два котла.Но почему мы с Белгородской области не заходим в тыл, не идем на Изюм? Возможно, хотя маловероятно, не хватает сил и средств. Я думаю, что здесь есть момент, связанный с политическими номами, которыми мы сами себя ограничиваем.Но фронт движется от Купянска до Херсона. Поэтому сил на крупную войсковую операцию у ВСУ нет. Либо это будет диверсионная террористическая акция, как в Курской области, но уже не такая массовая. Откуда у них возьмется такое количество спецназа? Силы специальных операций Украины были задействованы в Курской области и там и остались. Наши объявляют потери около 29 тысяч, это колоссальная цифра.- Успеют ли они вывести свои войска из Курской области до зимы?- Здесь есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства. Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти.Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана. Выпады Безуглой, а это рупор Андрея Ермака, говорят о том, что В Киеве идет серьезное противостояние. Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению. И Ермак не дает возможность сконцентрировать группы сопротивления режиму Зеленского.Это группа Порошенко* и группа Залужного. Но они вряд ли объединят свои усилия, каждый из них индивидуалист. Залужный тоже почувствовал вкус власти и заручился поддержкой британских групп. Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему.Теперь уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта. Трамп вряд ли будет советовать Зеленскому оставить эту занозу в теле России. Ему нет смысла унижаться до общения с ним.*Признан террористом и экстремистомО планах Трампа завершить войну на Украине Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, белгородская область, россия, владимир зеленский, дональд трамп, алексей самойлов, вооруженные силы украины, украина.ру, рада