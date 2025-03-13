Главное за ночь 13 марта
ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске и оккупированных Запорожье и Херсоне. Также цели были поражены в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Силы ПВО уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, — Минобороны РФ.
В оккупированной части Запорожской области поражён объект инфраструктуры, — гауляйтер Фёдоров.
Ограничения в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова вводились из-за угрозы БПЛА, в первых двух городах они уже отменены, — Росавиация.
Возгорание на промышленном предприятии произошло в Калужской области после атаки БПЛА. Один из сотрудников пострадал, — сообщил губернатор.
Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, — рассказал пострадавший при таком обстреле беженец.
Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, —рассказала беженка.
"У девочки забрали двух детей. Ее жестоко избили прикладами автоматов, пока муж был на работе. Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума", – сообщила она.
Подробнее о зверствах украинских военных - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.