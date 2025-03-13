https://ukraina.ru/20250313/1061759636.html

Главное за ночь 13 марта

Главное за ночь 13 марта - 13.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 13 марта

ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске и оккупированных Запорожье и Херсоне. Также цели были... Украина.ру, 13.03.2025

2025-03-13T08:06

2025-03-13T08:06

2025-03-13T08:06

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ВС РФ продолжают поражать объекты противника на Украине. Этой ночью взрывы раздавались в Днепропетровске и оккупированных Запорожье и Херсоне. Также цели были поражены в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.Силы ПВО уничтожили за ночь 77 украинских беспилотников над территориями Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областей, — Минобороны РФ.В оккупированной части Запорожской области поражён объект инфраструктуры, — гауляйтер Фёдоров.Ограничения в аэропортах Волгограда, Калуги и Саратова вводились из-за угрозы БПЛА, в первых двух городах они уже отменены, — Росавиация.Возгорание на промышленном предприятии произошло в Калужской области после атаки БПЛА. Один из сотрудников пострадал, — сообщил губернатор.Украина исчерпала запасы американских тактических ракет ATACMS, — Ассошиэйтед Пресс. По данным американского чиновника, на которого ссылается агентство, США поставили менее 40 ракет, они закончились у Киева в конце января.Украинские военные применили термобарические снаряды при атаке по мирным жителям, укрывавшимся в подвале одного из домов Часова Яра в ДНР, — рассказал пострадавший при таком обстреле беженец.Сотрудники украинской организации "Белый ангел" в поселке Шевченко в ДНР избили прикладами автоматов женщину и забрали у нее детей, —рассказала беженка.Подробнее о зверствах украинских военных - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, минобороны, росавиация, вооруженные силы украины