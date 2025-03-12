Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения" - 12.03.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"
Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения" - 12.03.2025 Украина.ру
Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"
Во время переговоров в Минске об урегулировании украинского конфликта в 2015 году Москва смогла убедить лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения". Об этом в опубликованном 12 марта интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-03-12T22:06
2025-03-12T22:06
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Министр иностранных дел Российской Федерации в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу рассказал, в каких условиях произошёл государственный переворот на Украине 2014 года. Сергей Лавров также рассказал о развитии украинского кризиса после госпереворота и условиях, в которых были подписаны "Минские соглашения.Первое, о чём заявили новые украинские власти после госпереворота, была отмена статуса русского языка, отметил Лавров. Затем захватившие власть в Киеве направили боевиков на штурм здания Верховного Совета Крыма. После этого они назвали "террористами" граждан Южной и Восточной Украины, которые отказались подчиняться пришедшим к власти в результате госпереворота.Он подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за распространение лживых заявлений, в том числе касающихся якобы нежелания Владимира Путина выполнять "Минские соглашения".Лавров напомнил, что в 2015 году в Минске российская делегация провела 17 часов беспрерывных переговоров ради подписания "Минских соглашений". После этого они были поддержаны Совбезом ООН.В этой ситуации российской делегации пришлось уговаривать лидеров ЛНР и ДНР подписать документ.Он обратил внимание на всё это должно было быть закреплено в Конституции, а точные формулировки должны были быть согласованы непосредственно между Киевом и двумя республиками."Это стало частью Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Вскоре после того, как они вступили в силу, немцы, французы и украинцы начали говорить, что они никогда не разговаривали с "сепаратистами"", - подчеркнул глава МИД РФ.Он также напомнил, что Макрон был в Москве всего за пару недель до начала СВО. На пресс-конференции, а потом и во время телефонного разговора с президентом России французский политик заявил Путину, что он не может настаивать на том, чтобы "законное правительство Украины" согласилось вести переговоры с "сепаратистами".Президент России на это возразил, отметив, что фактические руководители Украины пришли к власти в результате госпереворота и должны быть благодарны всем за попытки легитимизировать всю эту ситуацию и эту страну. Лавров также рекомендовал не забывать и о том, что в "Минских соглашениях" прямо говорится о необходимости прямого диалога с теми лидерами, которых в Киеве называют "сепаратистами".* В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Более подробная картина дня представлена в обзоре Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
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Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"

22:06 12.03.2025
 
Интервью С.В.Лаврова американским блогерам М.Науфалу, Л.Джонсону и Э.Наполитано, Москва, 12.03.2025
Интервью С.В.Лаврова американским блогерам М.Науфалу, Л.Джонсону и Э.Наполитано, Москва, 12.03.2025
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Во время переговоров в Минске об урегулировании украинского конфликта в 2015 году Москва смогла убедить лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения". Об этом в опубликованном 12 марта интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Российской Федерации в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу рассказал, в каких условиях произошёл государственный переворот на Украине 2014 года. Сергей Лавров также рассказал о развитии украинского кризиса после госпереворота и условиях, в которых были подписаны "Минские соглашения.
Первое, о чём заявили новые украинские власти после госпереворота, была отмена статуса русского языка, отметил Лавров. Затем захватившие власть в Киеве направили боевиков на штурм здания Верховного Совета Крыма. После этого они назвали "террористами" граждан Южной и Восточной Украины, которые отказались подчиняться пришедшим к власти в результате госпереворота.
"Их объявили "террористами" и начали против них "антитеррористическую операцию". Против собственных граждан. Это привело к войне, которая завершилась в феврале 2015 г. подписанием Минских соглашений", - напомнил Лавров.
Он подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за распространение лживых заявлений, в том числе касающихся якобы нежелания Владимира Путина выполнять "Минские соглашения".
Лавров напомнил, что в 2015 году в Минске российская делегация провела 17 часов беспрерывных переговоров ради подписания "Минских соглашений". После этого они были поддержаны Совбезом ООН.

"Когда мы завершили переговоры, президент Украины П.А.Порошенко* при поддержке французского президента Ф.Олланда и канцлера ФРГ А.Меркель заявил, что он не будет подписывать этот документ, пока его не подпишут, как он их называл, "сепаратисты"", - рассказал Лавров.

В этой ситуации российской делегации пришлось уговаривать лидеров ЛНР и ДНР подписать документ.
"Главы двух самопровозглашённых республик (Донецкой и Луганской) также находились в Минске, но в другом отеле. Они заявили, что не будут подписывать этот документ, потому что он был согласован без них. Этот документ предусматривал территориальную целостность Украины с предоставлением особого статуса этим двум небольшим территориям. Они уже провозгласили свою независимость и не могли предать людей, которые им верили. Нам пришлось уговаривать их подписать этот документ, в котором действительно говорилось об особом статусе внутри Украины, о русском языке, о праве согласовывать кандидатуры прокуроров и судей, назначаемых в эти регионы", - сообщил Лавров.
Он обратил внимание на всё это должно было быть закреплено в Конституции, а точные формулировки должны были быть согласованы непосредственно между Киевом и двумя республиками.
"Это стало частью Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Вскоре после того, как они вступили в силу, немцы, французы и украинцы начали говорить, что они никогда не разговаривали с "сепаратистами"", - подчеркнул глава МИД РФ.
Он также напомнил, что Макрон был в Москве всего за пару недель до начала СВО. На пресс-конференции, а потом и во время телефонного разговора с президентом России французский политик заявил Путину, что он не может настаивать на том, чтобы "законное правительство Украины" согласилось вести переговоры с "сепаратистами".
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 13:20
Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – ЗахароваБывшие руководители Фракции и Германии публично признались в нежелании выполнять Минские соглашения и нынешнему французскому президенту следует учитывать это. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент России на это возразил, отметив, что фактические руководители Украины пришли к власти в результате госпереворота и должны быть благодарны всем за попытки легитимизировать всю эту ситуацию и эту страну. Лавров также рекомендовал не забывать и о том, что в "Минских соглашениях" прямо говорится о необходимости прямого диалога с теми лидерами, которых в Киеве называют "сепаратистами".
"То, как повели себя французы и немцы, – стыдно, - констатировал Лавров. - В конечном итоге те, кто подписался от имени Украины, Германии и Франции – П.А.Порошенко*, А.Меркель и Ф.Олланд, заявили в интервью (находясь уже в отставке), что они никогда не собирались реализовывать эти договорённости. Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием. НАТО играло ключевую роль в этом процессе "Рамштайн", возглавляемом США во времена Дж.Байдена. Теперь, как я понимаю, американцы хотят "передать" его британцам. Европейцы не прекращают своих усилий. Напротив, они наращивают их и требуют всё большей поддержки, становясь более настойчивыми и, я бы даже сказал, нервными".
* В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Более подробная картина дня представлена в обзоре Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта
 
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22:06Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"
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