https://ukraina.ru/20250312/1061756845.html

Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"

Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения" - 12.03.2025 Украина.ру

Лавров рассказал, как Россия "уговорила" лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения"

Во время переговоров в Минске об урегулировании украинского конфликта в 2015 году Москва смогла убедить лидеров ДНР и ЛНР подписать "Минские соглашения". Об этом в опубликованном 12 марта интервью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-03-12T22:06

2025-03-12T22:06

2025-03-12T22:06

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Министр иностранных дел Российской Федерации в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу рассказал, в каких условиях произошёл государственный переворот на Украине 2014 года. Сергей Лавров также рассказал о развитии украинского кризиса после госпереворота и условиях, в которых были подписаны "Минские соглашения.Первое, о чём заявили новые украинские власти после госпереворота, была отмена статуса русского языка, отметил Лавров. Затем захватившие власть в Киеве направили боевиков на штурм здания Верховного Совета Крыма. После этого они назвали "террористами" граждан Южной и Восточной Украины, которые отказались подчиняться пришедшим к власти в результате госпереворота.Он подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за распространение лживых заявлений, в том числе касающихся якобы нежелания Владимира Путина выполнять "Минские соглашения".Лавров напомнил, что в 2015 году в Минске российская делегация провела 17 часов беспрерывных переговоров ради подписания "Минских соглашений". После этого они были поддержаны Совбезом ООН.В этой ситуации российской делегации пришлось уговаривать лидеров ЛНР и ДНР подписать документ.Он обратил внимание на всё это должно было быть закреплено в Конституции, а точные формулировки должны были быть согласованы непосредственно между Киевом и двумя республиками."Это стало частью Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Вскоре после того, как они вступили в силу, немцы, французы и украинцы начали говорить, что они никогда не разговаривали с "сепаратистами"", - подчеркнул глава МИД РФ.Он также напомнил, что Макрон был в Москве всего за пару недель до начала СВО. На пресс-конференции, а потом и во время телефонного разговора с президентом России французский политик заявил Путину, что он не может настаивать на том, чтобы "законное правительство Украины" согласилось вести переговоры с "сепаратистами".Президент России на это возразил, отметив, что фактические руководители Украины пришли к власти в результате госпереворота и должны быть благодарны всем за попытки легитимизировать всю эту ситуацию и эту страну. Лавров также рекомендовал не забывать и о том, что в "Минских соглашениях" прямо говорится о необходимости прямого диалога с теми лидерами, которых в Киеве называют "сепаратистами".* В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Более подробная картина дня представлена в обзоре Утром – снаряды, вечером – перемирие. Зачем Киев просит оружие, если не намерен воевать? Итоги 12 марта

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