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"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье"
"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье" - 29.10.2024 Украина.ру
"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье"
После интервью руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака итальянской газете, представившей его "украинским Ришелье", на Украине возникло много саркастических комментариев. Украинский депутат Александр Дубинский в своём телеграм-канале также критически разобрал это интервью
2024-10-29T09:40
2024-10-29T09:40
2024-10-29T09:40
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коррупция
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"Из интервью Вермишелье украинцы узнали, что не так страшна коррупция в Украине, как ее малюют. И вообще, коррупция - полезна, помогает нам в борьбе с агрессором, и не дает проиграть РФ, - заявил Дубинский. - Они воровали за Родину!"По мнению Дубинского, в будущем "философские постулаты Вермишелье" лягут в основу нового течения – "коррупционизма". При этом депутат в своём телеграмм-канале упомянул о персонажах, в которых комментаторы опознали Ермака и Зеленского."Знакомы ли вы с биографией Бормана? Если нет, то обязательно почитайте, и о том, как он строил свою работу - тоже. Напишите потом в комментариях, с каким персонажем 100% сходство", - написал Дубинский в следующем сообщении.Вероятно, находящийся в СИЗО нардеп указывал на персонажа советского сериала "Семнадцать мгновений весны" (1973). В нём Юрий Визбор сыграл роль нацистского преступника- рейхсляйтера Мартина Бормана.Ранее в новостях: "Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
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новости, украина, россия, александр дубинский, андрей ермак, владимир зеленский, сизо, коррупция, пропаганда
Новости, Украина, Россия, Александр Дубинский, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, СИЗО, коррупция, пропаганда
"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье"
После интервью руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака итальянской газете, представившей его "украинским Ришелье", на Украине возникло много саркастических комментариев. Украинский депутат Александр Дубинский в своём телеграм-канале также критически разобрал это интервью