"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье" - 29.10.2024 Украина.ру
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"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье"
"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье" - 29.10.2024 Украина.ру
"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье"
После интервью руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака итальянской газете, представившей его "украинским Ришелье", на Украине возникло много саркастических комментариев. Украинский депутат Александр Дубинский в своём телеграм-канале также критически разобрал это интервью
2024-10-29T09:40
2024-10-29T09:40
новости
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александр дубинский
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сизо
коррупция
пропаганда
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"Из интервью Вермишелье украинцы узнали, что не так страшна коррупция в Украине, как ее малюют. И вообще, коррупция - полезна, помогает нам в борьбе с агрессором, и не дает проиграть РФ, - заявил Дубинский. - Они воровали за Родину!"По мнению Дубинского, в будущем "философские постулаты Вермишелье" лягут в основу нового течения – "коррупционизма". При этом депутат в своём телеграмм-канале упомянул о персонажах, в которых комментаторы опознали Ермака и Зеленского."Знакомы ли вы с биографией Бормана? Если нет, то обязательно почитайте, и о том, как он строил свою работу - тоже. Напишите потом в комментариях, с каким персонажем 100% сходство", - написал Дубинский в следующем сообщении.Вероятно, находящийся в СИЗО нардеп указывал на персонажа советского сериала "Семнадцать мгновений весны" (1973). В нём Юрий Визбор сыграл роль нацистского преступника- рейхсляйтера Мартина Бормана.Ранее в новостях: "Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, александр дубинский, андрей ермак, владимир зеленский, сизо, коррупция, пропаганда
Новости, Украина, Россия, Александр Дубинский, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, СИЗО, коррупция, пропаганда

"Они воровали за Родину!": украинский депутат раскритиковал "интервью Вермишелье"

09:40 29.10.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Читать в
После интервью руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака итальянской газете, представившей его "украинским Ришелье", на Украине возникло много саркастических комментариев. Украинский депутат Александр Дубинский в своём телеграм-канале также критически разобрал это интервью
"Из интервью Вермишелье украинцы узнали, что не так страшна коррупция в Украине, как ее малюют. И вообще, коррупция - полезна, помогает нам в борьбе с агрессором, и не дает проиграть РФ, - заявил Дубинский. - Они воровали за Родину!"
По мнению Дубинского, в будущем "философские постулаты Вермишелье" лягут в основу нового течения – "коррупционизма". При этом депутат в своём телеграмм-канале упомянул о персонажах, в которых комментаторы опознали Ермака и Зеленского.
"Знакомы ли вы с биографией Бормана? Если нет, то обязательно почитайте, и о том, как он строил свою работу - тоже. Напишите потом в комментариях, с каким персонажем 100% сходство", - написал Дубинский в следующем сообщении.
Вероятно, находящийся в СИЗО нардеп указывал на персонажа советского сериала "Семнадцать мгновений весны" (1973). В нём Юрий Визбор сыграл роль нацистского преступника- рейхсляйтера Мартина Бормана.
Ранее в новостях: "Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
 
НовостиУкраинаРоссияАлександр ДубинскийАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийСИЗОкоррупцияпропаганда
 
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