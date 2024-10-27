"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы - 27.10.2024 Украина.ру
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"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы - 27.10.2024 Украина.ру
"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
Выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта с Россией. Об этом итальянской газете Corriere della Sera заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак
2024-10-27T17:45
2024-10-27T17:45
новости
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андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
выборы
президентские выборы
сво
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Итальянское издание сообщило, что Ермака якобы называют "украинским Ришелье". Оно отметило также, что Ермак не только руководит офисом украинского президента, но также является советником и доверенным лицом Владимира Зеленского с момента его актёрской карьеры.Отвечая на вопрос о том, когда на Украине пройдут выборы, Ермак назвал не дату, а условия.По его словам, "войной" называется специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Официально войны не объявляли ни Москва, ни Киев.СВО не помешала проведению в России президентских и других выборов. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Владимир Путин считает парламент Украины легитимным органом, способным к переговорам в отсутствие легитимного президента.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно
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новости, украина, россия, москва, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, выборы, президентские выборы, сво, постсоветское пространство
Новости, Украина, Россия, Москва, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин, выборы, президентские выборы, СВО, постсоветское пространство

"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы

17:45 27.10.2024
 
© president.gov.uaАндрей Ермак
Андрей Ермак
© president.gov.ua
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Выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта с Россией. Об этом итальянской газете Corriere della Sera заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак
Итальянское издание сообщило, что Ермака якобы называют "украинским Ришелье". Оно отметило также, что Ермак не только руководит офисом украинского президента, но также является советником и доверенным лицом Владимира Зеленского с момента его актёрской карьеры.
Отвечая на вопрос о том, когда на Украине пройдут выборы, Ермак назвал не дату, а условия.
"Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно дает понять: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны пойти на войну", - сказал Ермак.
По его словам, "войной" называется специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Официально войны не объявляли ни Москва, ни Киев.
СВО не помешала проведению в России президентских и других выборов. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Владимир Путин считает парламент Украины легитимным органом, способным к переговорам в отсутствие легитимного президента.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир Путинвыборыпрезидентские выборыСВОпостсоветское пространство
 
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Заголовок открываемого материала
18:07Северокорейские солдаты угрожают Украине, Прибалтике и Балканам – советник Зеленского
17:45"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы
17:20"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики
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