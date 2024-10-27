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"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы

"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы - 27.10.2024 Украина.ру

"Украинский Ришелье" рассказал итальянцам, когда будут выборы

Выборы на Украине состоятся сразу после завершения вооруженного конфликта с Россией. Об этом итальянской газете Corriere della Sera заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак

2024-10-27T17:45

2024-10-27T17:45

2024-10-27T17:45

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Итальянское издание сообщило, что Ермака якобы называют "украинским Ришелье". Оно отметило также, что Ермак не только руководит офисом украинского президента, но также является советником и доверенным лицом Владимира Зеленского с момента его актёрской карьеры.Отвечая на вопрос о том, когда на Украине пройдут выборы, Ермак назвал не дату, а условия.По его словам, "войной" называется специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Официально войны не объявляли ни Москва, ни Киев.СВО не помешала проведению в России президентских и других выборов. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Владимир Путин считает парламент Украины легитимным органом, способным к переговорам в отсутствие легитимного президента.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно

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