Пожертвовать забронированными по прихоти Зеленского. Итоги 25 октября на Украине - 25.10.2024 Украина.ру
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Пожертвовать забронированными по прихоти Зеленского. Итоги 25 октября на Украине
Пожертвовать забронированными по прихоти Зеленского. Итоги 25 октября на Украине - 25.10.2024 Украина.ру
Пожертвовать забронированными по прихоти Зеленского. Итоги 25 октября на Украине
На Украине ввиду нехватки солдат решили пересмотреть списки забронированных. Каждое пятое предприятие может потерять право бронировать работников
2024-10-25T18:50
2024-10-25T18:52
эксклюзив
хроники
украина
владимир зеленский
кабмин
минобороны
вооруженные силы украины
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Украинское издание NV.ua сообщило о том, что в стране готовятся пересмотреть бронирование."Владимир Зеленский недоволен, что официальную отсрочку от мобилизации получили уже 1,5 млн человек, и их количество за пару месяцев выросло почти вдвое, рассказывает NV Бизнес высокопоставленный чиновник из команды президента, который попросил не называть его имени. Поэтому власти решили провести аудит перечня критически важных предприятий до 15 ноября. Одновременно с этим Минобороны и Минэкономики обсуждают изменения в профильное постановление Кабмина № 76, где речь идет о правилах бронирования", - писало издание.По его информации саму процедуру бронирования могут ужесточить. При этом после аудита каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников.Также издание со ссылкой на источники сообщило, что даже на критически важных предприятиях военной промышленности и энергетики могут сократить количество забронированных: со 100% до 70-90%.Определять "критичность" для украинской обороны предприятий будут территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП — аналог военкоматов — Ред.) и военные администрации. Это, в свою очередь, может привести к масштабной коррупции, сообщили источники NV.ua.При этом, по предварительной оценке, 40 тыс. украинских военнообязанных забронированы с нарушениями.Пока же бронирование для компаний приостановлено до 15 ноября. Новости о том, что в результате аудита многие компании потеряют право бронировать работников на Украине восприняли не только новости о попытке правительства навести порядок в проблемной сфере, но и как попытку закрыть потребности ВСУ в личном составе."Официальной причиной приостановки процесса бронирования работников является необходимость навести порядок в этой сфере, в частности, дать оценку злоупотреблениям, в т.ч. коррупционным, которые случались, и предотвратить их в будущем. Такие злоупотребления были вызваны, среди прочего, размытостью критериев, по которым предприятия, учреждения и организации конкретным государственным органом признают критически важными. Неофициальной причиной, следует допустить, является острая потребность пополнения личного состава Вооружённых сил Украины", - рассказал в комментарии украинскому изданию The Page адвокат Евгений Булименко.Другой украинский юрист — советник, адвокат юридической компании GRACERS Сергей Савинский в комментарии этому же изданию сообщил, что аудит компаний, имевших право бронировать своих работников, создаёт риски для бизнеса."Аудит может привести к пересмотру статуса критически важных предприятий и сужению круга лиц, которые имеют право на бронирование. Таким образом некоторые работники, которые сейчас забронированы, могут быть мобилизованы после окончания аудита. Для бизнеса это создаёт определённые риски потери ключевого персонала, особенно в критических отраслях", - отметил Савинский.Он особо рассказал, что многие компании уже ощутили на себе происходящее."Многие компании, особенно в критических отраслях, как, например, в энергетике, фармацевтике, IT, ощутили существенное давление из-за приостановки бронирования. Утрата бронирования работников может поставить под угрозу функционирование предприятий. Поэтому бизнес реагирует с тревогой, требуя от правительства как можно быстрее разрешить ситуацию и восстановить чёткие правила бронирования", - подчеркнул юрист в комментарии The Page.Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", вопрос с бронированием возник из-за желания украинских властей снять с повестки дня не менее острый вопрос — с понижением мобилизационного возраста."Наш источник сообщал, что Офис президента решил отложить вопрос с понижением мобилизационного возраста за счет пересмотра бронирования, по факту решают сразу несколько задач, во-первых наберут резервы, а во-вторых заново всех заставят платить", - указывалось в публикации канала.Авторы "Резидента" обратили внимание на комментарии юристов, которые отмечали: работников, которые сейчас забронированы, могут мобилизовать после аудита предприятий. Также авторы канала обратили внимание и на число 40 тыс. забронированных с нарушениями, которое назвало издание NV.Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой автоматически продлить действие существующих бронирований на два месяца.В обращении ЕБА указывалось, что 20 октября внезапно была остановлена процедура электронного бронирования критического персонала компаний через портал "ДіЯ" (аналог российских "Госуслуг" - Ред.). Как указывали представители бизнеса, Минэкономики Украины приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавались через бумажный вариант процедуры.До этого Кабмин принял решение о проведении аудита предприятий, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период, и о приостановлении выдачи приказов о предоставлении статуса критически важного предприятия как минимум до 15 ноября этого года."Бизнес крайне обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес, который является основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность", - отмечалось в сообщении.Представители бизнеса подчеркнули, что происходящее на Украине "создаёт негативные сигналы" для их международных партнёров, инвесторов и заказчиков."Внезапное поднятие налогов для белого бизнеса, а теперь - "перерыв" в бронировании работников подрывает уверенность иностранных партнёров в способность украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество", - подчеркнули в ЕБА.Кроме того, у представителей бизнеса возникли вопросы относительно легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни вышеупомянутым решением правительства она не предусмотрена."В течение суток Европейская Бизнес Ассоциация получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время", - сообщали представители ЕБА.В качестве временного разрешения сложившейся проблемной ситуации представители бизнеса предложили рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в украинском реестре "Оберіг" ("Оберег" - Ред.) на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирования заканчиваются в течение действия проводимого правительством "аудита" плюс-минус трое суток. Причиной последнего уточнения является то, что "ДіЯ" рассматривает заявки до 72 часов. Таким образом предлагается автоматическое продление бронирования рабочих с 17 октября по 18 ноября.В ЕБА заявили, что надеются на восстановление диалога с украинской властью и на то, что последняя учтёт мнение бизнесменов по поводу происходящего.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Ещё не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники".
https://ukraina.ru/20241025/1058364270.html
https://ukraina.ru/20241025/1058351059.html
https://ukraina.ru/20241024/1058342700.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, владимир зеленский, кабмин, минобороны, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Владимир Зеленский, Кабмин, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Пожертвовать забронированными по прихоти Зеленского. Итоги 25 октября на Украине

18:50 25.10.2024 (обновлено: 18:52 25.10.2024)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине ввиду нехватки солдат решили пересмотреть списки забронированных. Каждое пятое предприятие может потерять право бронировать работников
Украинское издание NV.ua сообщило о том, что в стране готовятся пересмотреть бронирование.
"Владимир Зеленский недоволен, что официальную отсрочку от мобилизации получили уже 1,5 млн человек, и их количество за пару месяцев выросло почти вдвое, рассказывает NV Бизнес высокопоставленный чиновник из команды президента, который попросил не называть его имени. Поэтому власти решили провести аудит перечня критически важных предприятий до 15 ноября. Одновременно с этим Минобороны и Минэкономики обсуждают изменения в профильное постановление Кабмина № 76, где речь идет о правилах бронирования", - писало издание.
По его информации саму процедуру бронирования могут ужесточить. При этом после аудита каждая пятая украинская компания может потерять право бронировать сотрудников.
Также издание со ссылкой на источники сообщило, что даже на критически важных предприятиях военной промышленности и энергетики могут сократить количество забронированных: со 100% до 70-90%.
Определять "критичность" для украинской обороны предприятий будут территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП — аналог военкоматов — Ред.) и военные администрации. Это, в свою очередь, может привести к масштабной коррупции, сообщили источники NV.ua.
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13:00
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При этом, по предварительной оценке, 40 тыс. украинских военнообязанных забронированы с нарушениями.
Пока же бронирование для компаний приостановлено до 15 ноября. Новости о том, что в результате аудита многие компании потеряют право бронировать работников на Украине восприняли не только новости о попытке правительства навести порядок в проблемной сфере, но и как попытку закрыть потребности ВСУ в личном составе.
"Официальной причиной приостановки процесса бронирования работников является необходимость навести порядок в этой сфере, в частности, дать оценку злоупотреблениям, в т.ч. коррупционным, которые случались, и предотвратить их в будущем. Такие злоупотребления были вызваны, среди прочего, размытостью критериев, по которым предприятия, учреждения и организации конкретным государственным органом признают критически важными. Неофициальной причиной, следует допустить, является острая потребность пополнения личного состава Вооружённых сил Украины", - рассказал в комментарии украинскому изданию The Page адвокат Евгений Булименко.
Другой украинский юрист — советник, адвокат юридической компании GRACERS Сергей Савинский в комментарии этому же изданию сообщил, что аудит компаний, имевших право бронировать своих работников, создаёт риски для бизнеса.
"Аудит может привести к пересмотру статуса критически важных предприятий и сужению круга лиц, которые имеют право на бронирование. Таким образом некоторые работники, которые сейчас забронированы, могут быть мобилизованы после окончания аудита. Для бизнеса это создаёт определённые риски потери ключевого персонала, особенно в критических отраслях", - отметил Савинский.
Он особо рассказал, что многие компании уже ощутили на себе происходящее.
"Многие компании, особенно в критических отраслях, как, например, в энергетике, фармацевтике, IT, ощутили существенное давление из-за приостановки бронирования. Утрата бронирования работников может поставить под угрозу функционирование предприятий. Поэтому бизнес реагирует с тревогой, требуя от правительства как можно быстрее разрешить ситуацию и восстановить чёткие правила бронирования", - подчеркнул юрист в комментарии The Page.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
09:42
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Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", вопрос с бронированием возник из-за желания украинских властей снять с повестки дня не менее острый вопрос — с понижением мобилизационного возраста.
"Наш источник сообщал, что Офис президента решил отложить вопрос с понижением мобилизационного возраста за счет пересмотра бронирования, по факту решают сразу несколько задач, во-первых наберут резервы, а во-вторых заново всех заставят платить", - указывалось в публикации канала.
Авторы "Резидента" обратили внимание на комментарии юристов, которые отмечали: работников, которые сейчас забронированы, могут мобилизовать после аудита предприятий. Также авторы канала обратили внимание и на число 40 тыс. забронированных с нарушениями, которое назвало издание NV.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой автоматически продлить действие существующих бронирований на два месяца.
В обращении ЕБА указывалось, что 20 октября внезапно была остановлена процедура электронного бронирования критического персонала компаний через портал "ДіЯ" (аналог российских "Госуслуг" - Ред.). Как указывали представители бизнеса, Минэкономики Украины приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавались через бумажный вариант процедуры.
До этого Кабмин принял решение о проведении аудита предприятий, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период, и о приостановлении выдачи приказов о предоставлении статуса критически важного предприятия как минимум до 15 ноября этого года.
"Бизнес крайне обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес, который является основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность", - отмечалось в сообщении.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вчера, 18:40
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Представители бизнеса подчеркнули, что происходящее на Украине "создаёт негативные сигналы" для их международных партнёров, инвесторов и заказчиков.
"Внезапное поднятие налогов для белого бизнеса, а теперь - "перерыв" в бронировании работников подрывает уверенность иностранных партнёров в способность украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество", - подчеркнули в ЕБА.
Кроме того, у представителей бизнеса возникли вопросы относительно легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни вышеупомянутым решением правительства она не предусмотрена.
"В течение суток Европейская Бизнес Ассоциация получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время", - сообщали представители ЕБА.
В качестве временного разрешения сложившейся проблемной ситуации представители бизнеса предложили рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в украинском реестре "Оберіг" ("Оберег" - Ред.) на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирования заканчиваются в течение действия проводимого правительством "аудита" плюс-минус трое суток. Причиной последнего уточнения является то, что "ДіЯ" рассматривает заявки до 72 часов. Таким образом предлагается автоматическое продление бронирования рабочих с 17 октября по 18 ноября.
В ЕБА заявили, что надеются на восстановление диалога с украинской властью и на то, что последняя учтёт мнение бизнесменов по поводу происходящего.
О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Ещё не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаВладимир ЗеленскийКабминМинобороныВооруженные силы Украины
 
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