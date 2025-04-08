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"Нацюцюрныкы для пихвознавцив", или "Штрыкавка" для идиотов с патриотическим уклоном

"Нацюцюрныкы для пихвознавцив", или "Штрыкавка" для идиотов с патриотическим уклоном - 08.04.2025 Украина.ру

"Нацюцюрныкы для пихвознавцив", или "Штрыкавка" для идиотов с патриотическим уклоном

У украинских патриотов-москалеборцев опять что-то не слава Богу. С "Незалежной" снова несвеже повеяло лингвистическим нездоровьем, что вылилось в новые попытки дистанцироваться во врачебном деле от общепринятой медицинской терминологии, которую в Украине обвинили в том, что она – русская.

2025-04-08T15:13

2025-04-08T15:13

2025-04-08T15:13

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А это, как вы понимаете, у "справжнего" (настоящего) укро-патриота обязательно вызывает геморроидальный токсикоз кобчика и острое недержание головного мозга от гематом, полученных вместе с волшебным пенделем во время поиска куска лечебного мыла, упавшего под ванну. Такая сложная клиническо-эпидемиологическая картина не может вызвать очень простой анамнез и болезни, и ее лечения.И в Украине опять предлагают употреблять "штрыкавка, впорснык, порскавка" вместо шприца, "трупарня" вместо морга, "прутэнь" вместо, извините, пениса, "пихвознавэць" вместо гинеколога, а "запобижнык, чэпчык или нацюцюрнык" вместо банального презервативаПричем в украинской патриотической среде это занятие – расово правильно подправлять медицинские справочники – уже типичная хроника. Впервые крутое осложнение на эту тематику случилось еще в 2000 году, когда новое тысячелетие в Украине жестко "забеременело" и "понесло" первый майдан в виде надвигающейся "оранжевой революции" под руководством некоего Виктора Ющенко. Он так любил в любом придорожном генделыке поглощать без разбору (лишь бы на шару) любые яства в таком миксте, что к началу действа в 2004 году лицо его так щедро покрылось прыщами и язвами, что служило наглядным справочником любых болячек – от коросты и чесотки до свиного слабоумия, собачьей чумки и коровьего ящура.В "отравлении украинского хероя" обвинили, ясное дело, Россию, которая якобы подкормила этого самого Ющенко диоксином, вот его табло так и обнесло.Но все-то знали, где собака порылась. И чтобы Ющенко водрузить в кресло президента, простой жалости к "жертве москальского коварства" не хватило – понадобился государственный переворот в виде неконституционного третьего тура выборов.Но за пару лет до этого украинское общественное мнение и сознание потрясли медицинские изыски и изыскания насчет патриотического обновления медицины. На свет появился "Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами" (Русско-украинский медицинский словарь с иностранными названиями), изданный в Киеве в 2000 году "Благодійним Фондом "Третє Тисячоліття" (Благотворительный фонд "Третье тысячелетие") тиражом 20 тысяч экземпляров. В его создании участвовали также профессора и академики Львовского и Ивано-Франковского университетов.Автор шедевра – некто Нечай (Нечайив) Станислав Владиславович, а редактор Олег Мусий. (Подписано в печать 17.03.2000, отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ЗАО "Киевская книжная фабрика". Украина, 01054, г. Киев-54, Воровского, 24, Фонд "Третє Тисячоліття", 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 48, тел. (044) 220-93-43, электронная почта: FondTT@iatp.kiev.ua).Редктор Мусий через 14 лет потом был врачом "евромайдана" 2014 года, лечил жертв очередного госпереворота и даже стал министром здравоохранения Украины в первом правительстве Арсения Яценюка по кличке "Кулявлоба" (Пуля в лоб), который и стал главным бенефициаром бойни в центре украинской столицы. Выслужился, значит, этот слуга Эскулапа, на чужой крови, которую он должен был бы не лить, а останавливать, взобрался в креслоА вот, собственно, и выдержки того, что и сейчас предлагают изучать новым нацвозрожденным украинским врачам, которые должны лечить ни о чем не подозревающих граждан (специально пишу в украинской транскрипции, чтобы всем и все было понятно):Амбулатория - прыхидня Астма - ядуха Астматик - ядушнык и выхлэць Вакцина - щэпа, щэпына Вибратор - дрыжар Вибрион - звывэнь и дрыжчык Грудная полость - огрудна дуплына Дерматолог - шкирняк Диагност - розпизнавэць Диссертация - миркування Засосать - зассаты Медзаключение - пидсумок Морг - трупарня Труп - мэртвяк Пенис - прутэнь Презерватив - запобижнык, чэпчык, нацюцюрнык Пульс - гопъяк Эксгумация - труповыкоп Эндокринология - внутришнёзалозывныцтво Эрекция - набубнявиння, розпуклэнняЧитайте и наслаждайтесь. Я специально дал так много новых терминов: вдруг кто-то в Украине прочитает свой диагноз и хоть поймет, чем он внезапно застрадал из-за больной головы патриотических врачей-новаторов.Более полный список медицинских терминов на украинском новоязе читайте здесь.И это ведь вполне серьзно. Раньше в Украине смеялись над переводами "Змей Горыныч" и "Кощей Бессмертный" в "Вуйко-самопал" и "Чахлык Невмирущый". Или "секусуальный маньк" в, извините, "писюнковый злодий". Еще раньше какой-то шутник вбросил в интернет рассказ о том, как в далекие советские времена был такой случай переводили одну книгу о красноармейцах с русского языка на украинский. И была там такая фраза: "Красные солдаты зашли в село и собаки подняли гвалт".И вот на украинском языке эта реплика звучала так: "Червоні солдати зайшли у село і згвалтували всіх собак". То есть изнасиловали собак.Шутник не утверждал, была ли это ошибка или же сознательная провокация, но вполне резонно предположил, что все новшества с языком придуманы с одной целью: вот, мол, введем мы новое правописание, и пускай потом они, "москали клятые", наши книги на русский попробуют перевести.И дело, как вы понимаете, не в том, что пресловутые патриоты-перелицеватели куражатся. Это государственная политика современной Украины, названная "деклонизацией" по принципу "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы) любой ценой.И узурпировавшие власть неонацисты добились своего – русский язык сегодня в Украине под тотальным запретом. Запретить на нем общаться планируют в школах даже на переменах.И когда несколько лет назад в городе Комарно Городоцкого района Львовской области по решению местных властей в городском парке был разрушен памятник Воину-освободителю, а под предлогом переноса были варварски разрыты солдатские могилы и останки советских воинов оказались разбросанными по городскому парку, то вольно или невольно понимаешь, что иначе и быть не могло.Малые дети в Комарно не просто устроили пляски на костях, но и несколько дней весело фотографировали "забавы" на мобильные телефоны. А местные власти Комарно не увидели в таком поведении ничего предосудительного. Более того, акт вандализма они попытались представить как "спасение": решение о перезахоронении горсовет Комарно принял в связи с тем, что захоронение красноармейцев в центре города было превращено в место обитания "бомжей и алкоголиков, которые там устроили себе туалет"…И лучше бы они, представители власти, которые должны были следить, чтобы бомжи их города знали, где есть туалеты, этого не говорили. Но они и сказали, и сделали. И даже благодарность и благословение от верхов получили, потому что надругательство над могилами разрешили Госкомиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий и Госслужба по вопросам национального культурного наследия…И вот ведь что удивительно: уже и в это время Украина выбивалась из мирового мейнстрима. В том числе, и американского, на который украинские власти уже тогда молились. Так вот при 108-м мэре Нью-Йорка, которым в 2002—2013 годах был Майкл Рубенс Блумберг, американский бизнесмен, политик и филантроп, место в списке Forbes в первой двадцатке с состоянием в около 50 млрд долл, владелец агентства Bloomberg, был издан указ, обязывающий обеспечить перевод обращений, документации и правительственной информации на языки всех основных общин мегаполиса.Кроме английского, руководство Нью-Йорка обязалось гарантировать равные права еще шести языкам – русскому, испанскому, китайскому, корейскому, итальянскому и креольскому наречию французского языка. Зачем? А для устранения языкового барьера между властями и горожанами. Как показали исследования, для половины жителей Нью-Йорка, который по праву называют столицей мира, английский язык не является языком домашнего общения. И Блумберг вполне резонно заявил: "Фундаментальным принципом деятельности правительства является его взаимодействие с гражданами. Если люди не знают, что мы делаем, что им следует делать, что обязывает их делать закон, если они не знают, как получить услуги (правительства), то все деньги, которые мы тратим на обеспечение этих услуг и принятие законов, бессмысленны".По расширению языкового общения Блумберг, демократ, между прочим, перегнал даже базирующуюся в Нью-Йорке ООН, в которой два языка являются рабочими – английский и французский, и шесть – официальными. По данным правительства Нью-Йорка, в нем говорят на 170 языках и наречиях, и городская горячая линия 311 обеспечивает общение со своими службами через переводчика на всех этих языках.Но украинские власти при неонацисте Владимире Зеленском по-прежнему лижут Запад. Но вот что они вылизывают, извиваясь перед хозяевами в попрошайничестве, уже даже не совсем понятно...О странностях украинской элиты - в статье Владимира Скачко ""Когда портной – агент Кремля". Украинская элитка: супердорогая, но супермятая"

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