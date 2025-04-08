https://ukraina.ru/20250408/shans-dlya-mira-ssha-reshili-dogovoritsya-s-iranom-na-fone-obostreniya-v-gaze-1062386010.html

Шанс для мира. США решили договориться с Ираном на фоне обострения в Газе

Шанс для мира. США решили договориться с Ираном на фоне обострения в Газе - 08.04.2025 Украина.ру

Шанс для мира. США решили договориться с Ираном на фоне обострения в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Соединенные Штаты Америки и встретился с их президентом Дональдом Трампом. Украина.ру, 08.04.2025

2025-04-08T17:11

2025-04-08T17:11

2025-04-08T17:11

эксклюзив

дональд трамп

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Соединенные Штаты Америки и встретился с их президентом Дональдом Трампом.Формальная цель этого визита заключалась в том, чтобы отменить 17% пошлины, которые собираются ввести для израильских товаров американцы. После этого решения Трампа в Тель-Авиве немедленно отменили все пошлины на американские товары – очевидно, ожидая, таких же действий от США.Однако решение этого вопроса не требовало обязательного присутствия израильского премьера. Как полагает большинство международных экспертов, он посетил Вашингтон для того, чтобы склонить американцев к военному удару по территории Ирана, о возможности которого много говорили в последнее время.В результате Нетаньяху пришлось испытать разочарование. Выступая вместе с ним перед журналистами, Дональд Трамп неожиданно заявил, что США уже согласовали проведение переговоров с Исламской Республикой, чтобы обсудить контуры так называемой "ядерной сделки" – не прибегая к силовым методам, которыми еще совсем недавно угрожали Тегерану американцы.Мирные договоренности "предпочтительнее любого другого сценария", – прямо заявил об этом президент США. Хотя совершенно очевидно: воинственно настроенные израильские политики не разделяют подобную точку зрения."Израиль хочет использовать очень удачный для него внешнеполитический расклад. Не упустить возможность ударить по Ирану. Если у Трампа начнутся проблемы в США или Иран создаст ядерное оружие, то ударить уже не получится. Израилю критически важно не допустить создание ядерного оружия Ираном. Для Ирана критически важно не допустить удара по своим ядерным объектам и завершить производство ядерного оружия. Вокруг этих двух взаимоисключающих моментов и будут концентрироваться переговоры", – пишет в своём телеграм-канале Олег Царев.Высокопоставленные представители иранского правительства немедленно подтвердили будущую встречу с американцами. По данным масс-медиа, она пройдет уже в ближайшую субботу на территории Омана, который в последнее время наладил деловые связи с иранцами, заслужив за это неодобрение Белого дома.Американскую делегацию предсказуемо возглавит главный переговорщик Трампа – специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а от Ирана на ней собирается присутствовать министр иностранных дел Аббас Арагчи."Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки", – написал в соцсети глава иранского МИДа.Делегации двух стран будут находиться в разных помещениях, обмениваясь сообщениями при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусайди. В случае, если это приведет к каким-то предварительным соглашениям о разрядке, в Тегеране будут готовы переговорить с американцами напрямую. Что, разумеется, не входит в планы израильской стороны.Однако США определенно не желают ввязываться в военный конфликт с Ираном. Решение о введении торговых пошлин для большинства государств планеты, озвученное командой Дональда Трампа, спровоцировало серьезное падение индексов на мировых биржах. А новая война в зоне Персидского залива, которая неизбежно повлияет на поставки ближневосточной нефти, может привести мир к настоящей финансово-экономической катастрофе, в которой будут обвинять не Нетаньяху, а американского президента.Кроме того, в США разгорается очередная волна протестов против израильских действий в секторе Газа. Сотни протестующих, среди которых выделялась студенческая молодежь, провели вчера демонстрации в поддержку независимости Палестины и блокировали вход в центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка.Поводом к акциям стали новые военные преступления в Газе.В конце марта израильские солдаты расстреляли палестинский автомобильный конвой с работниками скорой помощи, которые пытались помочь пострадавшим от очередного бомбового удара. А их мертвые тела наскоро закопали в землю бульдозером.В результате погибло пятнадцать человек, включая представителя Организации Объединенных Наций. Поначалу Тель-Авив отказывался признать причастность к этому инциденту, однако в интернете опубликовали видеозапись одного из убитых медиков, который снимал последние минуты жизни на свой телефон. После чего израильское правительство объяснило расстрел колонны трагическим стечением обстоятельств.Вслед за этим израильтяне нанесли удар по группе палестинских журналистов. Двое из них заживо сгорели на глазах у своих коллег, а остальные попали в госпиталь с критическими ожогами.Это убийство тоже вызвало резонанс в мировых СМИ, но израильские власти пока что игнорируют общее возмущение. В канцелярии Беньямина Нетаньяху отказались отвечать на вопрос шефа ближневосточного бюро RT Марии Финошиной, которая потребовала объяснить причины очередной атаки на работников международных масс-медиа.Наконец, появились обвинения в адрес десятерых британцев, которые проходили службу в вооруженных силах Израиля.Правозащитники обвиняют их в целенаправленных убийствах мирных жителей Газы и сотрудников гуманитарных организаций, в издевательствах над людьми и атаках на гражданские объекты – включая больницы. Причем сообщается, что расследованием этого дела займется отдел по военным преступлениям Скотленд-Ярда.Подобные истории вызывают в американском обществе растущую критику. Действия Израиля начинают беспокоить изоляционистски настроенный электорат Республиканской партии США. Несмотря на поддержку израильских бомбардировок, Белый дом вынужден считаться с подобными настроениями. Тем более, что ряд представителей американской администрации, включая главу нацразведки Тулси Габбард и вице-президента Джея Ди Вэнса, считаются противниками нападения на Иран.Судя по всему, Трамп не хочет, чтобы хвост и дальше вилял собакой. Как отмечает американская пресса, общаясь перед журналистами с Нетаньяху, американский президент местами откровенно троллил своего гостя.Он демонстративно заявил, что восхищается турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и считает его "очень крутым умным парнем". Хотя напряженный характер отношений между Тель-Авивом и Анкарой хорошо известен американцам, а команда Эрдогана крайне жестко высказывалась по адресу израильского премьера.Таким образом, Ближний Восток получил неплохие шансы избежать выхода на очередной виток эскалации, в которой, очевидно, не заинтересованы ни в Тегеране, ни в Вашингтоне. О конфликте Израиля и Ирана читайте в интервью "Петр Акопов: Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"

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эксклюзив, дональд трамп, биньямин нетаньяху, эрдоган, rt, сша, иран, газа