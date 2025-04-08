Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы - 08.04.2025 Украина.ру
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Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы
Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы - 08.04.2025 Украина.ру
Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы
Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы. Таким мнением поделилась с журналистами на полях мероприятия в МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова
2025-04-08T14:43
2025-04-08T14:43
новости
россия
белоруссия
запад
мария захарова
сергей лавров
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"Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она.Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.Подробнее - в материале Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белоруссия, запад, мария захарова, сергей лавров
Новости, Россия, Белоруссия, Запад, Мария Захарова, Сергей Лавров

Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы

14:43 08.04.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы. Таким мнением поделилась с журналистами на полях мероприятия в МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова
"Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она.
Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся по сути в окружении на европейском континенте, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые, моральные итоги победы во Второй мировой войне.
Подробнее - в материале Лавров указал на открытое прославление нацистов в Европе на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБелоруссияЗападМария ЗахароваСергей Лавров
 
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