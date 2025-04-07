https://ukraina.ru/20250407/1062329810.html

"Что-то выучили, а что-то прогуляли": о чем сегодня говорят в Донецке

"Что-то выучили, а что-то прогуляли": о чем сегодня говорят в Донецке - 07.04.2025 Украина.ру

"Что-то выучили, а что-то прогуляли": о чем сегодня говорят в Донецке

Проблемы решаются, если говорить о них четко, регулярно и на федеральном уровне. Так, судя по событиям двух последних недель, даже в ДНР можно наладить жизнь, если СМИ будут хотя бы время от времени отвлекаться от боевых действий и освещать проблематику гражданского сектора, как говорится, без прикрас.

2025-04-07T10:16

2025-04-07T10:16

2025-04-07T10:16

донецк

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

александр кофман

вооруженные силы украины

общественная палата

эксклюзив

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- Неужто дорогу чинят? Да ладно!- Сам в шоке! По кругу теперь хотя бы проехать можно и даже защитой ни разу не стукнуться.- Хорошо бы, конечно, чтобы всю сделали.- Ну там дальше, наверное, уже небезопасно будет, но хоть пару километров бы.- Да я чуть проехал в ту сторону. Верхний слой уже сняли. А если его сняли, значит делать будут. Для начала бы хоть до Тихого или Добровольского.- Т-с-с! Не спугните мечту!А дело в том, что недели полторы тому на Петровку заехали коммунальщики и принялись соскребать остатки асфальта прямо на глазах у изумленной публики. Затем перегородили одну полосу и начали стелить всамделишный асфальт. Не ямки латать, но сразу по-взрослому.Жителей "большой земли" восторг мой наверняка удивит, но жители района, изъезженного танками, самоходками и прочими тяжелыми гусеничными "супертяжами", о подобном давно уж мечтать разучились."Хочется…знаешь, по-человечески жить. Чтобы дороги нормальные, чтобы зарплаты достойные, чтобы войны не было. Нет, мы не хотим бесплатно. Не надо бесплатно. Мы работаем. Мы платим налоги. Но хочется успеть нормально пожить", - говорит мне пожилой таксист с сильным кавказским акцентом.В который раз мысленно отмечаю, что из-за плотного общения с московскими коллегами земляки регулярно принимают меня за командировочного. Однажды "безопасник" местного подразделения целый час кружил меня по городу да аккуратно расспрашивал, а в итоге заметил, что журналисту, который представляется дончанином, "столичный выговор" иметь не положено. Это, мол, смущает. Быть может, поэтому незнакомые люди вечно стремятся рассказать мне о проблемах региона?Всего за две недели, кстати, выяснилось, что целый ряд проблем можно решить, если активно писать о них на федеральном уровне. И задолженность по зарплатам наконец погасили, и мобильный оператор "Феникс", который уж было настроился вновь загнать людей в километровые очереди, сменил гнев на милость. Оказалось, что и сроки переключения SIM-карт на российские паспорта можно сдвинуть, и электронные кабинеты для этого использовать.Со стороны, опять же, проблема может показаться ерундовой, но ДНР три года была республикой длинных очередей. Причем очередей, стоявших буквально под мощными артиллерийскими обстрелами, что твои солдаты эпохи Наполеоновских войн. А в той же Горловке, на которую распространяются общие правила, бюрократический ад, усугубленный обстрелами, продолжается до сих пор.Кстати! Долго не мог понять, откуда берутся очереди в отделениях банков. Уж карты за три года совершенно точно сделали все. Чего ж там скучать? Оказалось, что люди коммуналку оплачивают. Почему не в "цифре"? Во-первых, пожилые не имеют ни компьютеров, ни смартфонов, ни доступа к Интернет. Во-вторых, бумажные квитанции, как выяснилось, куда надежнее, если поставщик услуг выставляет задолженность, взявшуюся неизвестно откуда. В прошлом году настрадались дончане по этому поводу. Теперь страхуются.По итогам субботника, объявленного главой ДНР Денисом Пушилиным, в Донецке стало заметно чище. Бедненько, но опрятно. Сейчас позеленеют деревья, прикроют разруху и в городе можно будет жить без депрессии. Хотя, конечно, визуально Донецк хоть и медленно, но преображается. Третьего дня возвращаемся с выезда, а коллега из местных телевизионщиков глядит на очередную встреченную ремонтную бригаду и выдает: "Прямо не знаю, чтоб мы делали без поддержки большой России. В 22-м казалось, что в захолустье окончательно превратимся, а сейчас так вроде и ничего. Вычухиваемся".А вот с чем пока невозможно справиться, так это с пресловутой "водной" проблемой. В том же Кировском районе продолжают рваться трубы, из-под земли бьют гейзеры, на дорогах лужи и грязь, но в кранах сухо. Местные, возвращаясь с "материка", шутят, что круглосуточное водоснабжение – это непозволительная буржуазная роскошь. Шутка забавная, но всякий раз мчаться домой, бросив дела, чтобы набрать воды впрок, надоело еще два года назад. Притом, что это не худший вариант. У многих ее три года нет вовсе.С безопасностью все тоже не гладко. И речь сейчас не про Горловку, где обстрелы никогда не заканчивались. Время от времени противник бьет по Макеевке и другим относительно тыловым городам, а на днях ВСУ, чья артиллерия уже слишком далеко от Донецка, впервые с начала СВО ударили по городу крупными беспилотниками-камикадзе.Ближе к полуночи звонил мне глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман:- Что там у тебя?- Судя по звукам, налет БПЛА.- Да, у меня тоже жужжало над домом, но они куда-то дальше залетели.- Так в мою сторону и полетели. Я же слышу разрывы. Похоже, что сбивают.- К окнам только не подходи.- Ага. Я тебе то же самое хотел посоветовать. Когда эту дрянь сбивают, лучше сидеть под крышей.На следующее утро горожане тут и там находили обломки украинских "птичек". Это, конечно, не 155-е снаряды и не залпы ГРАДов среди дня, но приятного мало. "А ты правда верил, что нас они оставят в покое? Донецких? Да ни за что!" - рассмеялся сосед, когда я поделился с ним своими умозаключениями на тему.Сегодня звонил коллега с "материка", которого не видел с 22-го. "У нас тут все мира ждут. Уверены, что все договорятся со всеми и будет как раньше. А что у вас?" - спрашивает.А у нас иллюзиями себя не тешат. И в тылу, и на фронте перспектива мира через переговоры с украинской стороной – предмет даже не шуток, но саркастичных замечаний. И дело уже не столько в "Минских" уроках, сколько в ситуации на земле. Кто бы что ни говорил, но устойчивым миром пока даже не пахнет. Зато пахнет новой весной и для выживших это уже куда больше, чем можно было ожидать каких-нибудь два года назад.О том, где может начаться новое контрнаступление - в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье"

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донецк, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, александр кофман, вооруженные силы украины, общественная палата, эксклюзив