Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — наши войска входят в Севастополь. На исторических бастионах командиры частей награждали новых героев Севастополя. Враг разрушил город, но пройдёт немного времени, и снова восстанет из этих руин город русской славы, Город-герой.
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкРазрушенные дома на проспекте им. Карла Маркса после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков.
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Разрушенные дома на проспекте им. Карла Маркса после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанк73-летний житель села Широкое Днепропетровской области Георгий Иванович Помпик (справа) указывает советским разведчикам не заминированный путь по закрытой местности к переправе через реку Ингулец. Командир разведчиков Михаил Ширяев (второй справа). 3-й Украинский фронт.
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73-летний житель села Широкое Днепропетровской области Георгий Иванович Помпик (справа) указывает советским разведчикам не заминированный путь по закрытой местности к переправе через реку Ингулец. Командир разведчиков Михаил Ширяев (второй справа). 3-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкПроскуровско-Черновицкая наступательная операция. Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
© РИА Новости . Виктор Темин / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Колонны немецких военнопленных проводят по улицам Киева. На всем протяжении пути за ней наблюдают жители города. На переднем плане памятник Богдану Хмельницкому.
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Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Колонны немецких военнопленных проводят по улицам Киева. На всем протяжении пути за ней наблюдают жители города. На переднем плане памятник Богдану Хмельницкому.
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Разрушенные дома на проспекте им. Карла Маркса после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков.
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73-летний житель села Широкое Днепропетровской области Георгий Иванович Помпик (справа) указывает советским разведчикам не заминированный путь по закрытой местности к переправе через реку Ингулец. Командир разведчиков Михаил Ширяев (второй справа). 3-й Украинский фронт.
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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
4 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Колонны немецких военнопленных проводят по улицам Киева. На всем протяжении пути за ней наблюдают жители города. На переднем плане памятник Богдану Хмельницкому.