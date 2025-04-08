Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь - 08.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь
Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь - 08.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-08T13:13
2025-04-08T13:13
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На видео — наши войска входят в Севастополь. На исторических бастионах командиры частей награждали новых героев Севастополя. Враг разрушил город, но пройдёт немного времени, и снова восстанет из этих руин город русской славы, Город-герой.
https://ukraina.ru/20250405/1062263099.html
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2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы: Советские войска входят в Севастополь
Фотоальбом Победы: Советские войска входят в Севастополь
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь

13:13 08.04.2025
 
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Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — наши войска входят в Севастополь. На исторических бастионах командиры частей награждали новых героев Севастополя. Враг разрушил город, но пройдёт немного времени, и снова восстанет из этих руин город русской славы, Город-герой.
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкРазрушенные дома на проспекте им. Карла Маркса после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Разрушенные дома на проспекте им. Карла Маркса после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанк73-летний житель села Широкое Днепропетровской области Георгий Иванович Помпик (справа) указывает советским разведчикам не заминированный путь по закрытой местности к переправе через реку Ингулец. Командир разведчиков Михаил Ширяев (второй справа). 3-й Украинский фронт.
Фотоальбом Победы
2 из 4
73-летний житель села Широкое Днепропетровской области Георгий Иванович Помпик (справа) указывает советским разведчикам не заминированный путь по закрытой местности к переправе через реку Ингулец. Командир разведчиков Михаил Ширяев (второй справа). 3-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкПроскуровско-Черновицкая наступательная операция. Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Темин / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Колонны немецких военнопленных проводят по улицам Киева. На всем протяжении пути за ней наблюдают жители города. На переднем плане памятник Богдану Хмельницкому.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Колонны немецких военнопленных проводят по улицам Киева. На всем протяжении пути за ней наблюдают жители города. На переднем плане памятник Богдану Хмельницкому.
© РИА Новости . Виктор Темин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Разрушенные дома на проспекте им. Карла Маркса после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
2 из 4
73-летний житель села Широкое Днепропетровской области Георгий Иванович Помпик (справа) указывает советским разведчикам не заминированный путь по закрытой местности к переправе через реку Ингулец. Командир разведчиков Михаил Ширяев (второй справа). 3-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 4
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Красноармейцы 1-го Украинского фронта в освобожденном городе Каменец-Подольский.
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
4 из 4
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Колонны немецких военнопленных проводят по улицам Киева. На всем протяжении пути за ней наблюдают жители города. На переднем плане памятник Богдану Хмельницкому.
© РИА Новости . Виктор Темин
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
5 апреля, 09:59
Фотоальбом Победы: 5 августа 1943 года, Москва салютует нашим войскам, освободившим Орел и БелгородВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
 
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
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