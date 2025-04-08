https://ukraina.ru/20250408/1062364300.html

Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь

Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь - 08.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет

2025-04-08T13:13

2025-04-08T13:13

2025-04-08T13:13

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На видео — наши войска входят в Севастополь. На исторических бастионах командиры частей награждали новых героев Севастополя. Враг разрушил город, но пройдёт немного времени, и снова восстанет из этих руин город русской славы, Город-герой.

https://ukraina.ru/20250405/1062263099.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история