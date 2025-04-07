https://ukraina.ru/20250407/1062301765.html

Ростислав Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании

Ростислав Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании - 07.04.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании

Европа собирается вести конфронтацию с Америкой ровно до того момента, пока Америка от политики Трампа не вернется к политике Байдена, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-07T07:00

2025-04-07T07:00

2025-04-07T07:00

интервью

сша

россия

европа

дональд трамп

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ростислав ищенко

миа "россия сегодня"

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украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на необходимость повышения конкурентоспособности экономики, защиты суверенитета и укрепление национальной безопасности. До этого он ввел пошлины для "друзей и для врагов" Америки, которые составят до 50%.- Ростислав Владимирович, зачем Трампу потребовались столь радикальные меры? Чего он боится не успеть?- Дело не в том, что Трамп боится чего-то не успеть. Весь Запад сейчас фактически живет в состоянии чрезвычайного положения. И даже тот Запад, который на самом деле Восток. В Турции арестовывают мэра Стамбула, потому что он на президентских выборах переигрывают Эрдогана. В Румынии арестовывают кандидата, который побеждал на президентских выборах, запрещают ему баллотироваться. В Молдавии арестовывают главу Гагаузии. Во Франции блокируют возможности участия в президентских выборах Мари Ле Пен. В Германии уже целый год требуют запретить "Альтернативу для Германии", потому что они слишком много голосов на выборах набирают.То есть это общая тенденция.Трамп еще до этого говорил о возможности введения чрезвычайного положения в США из-за сложной политической и экономической ситуации. Указывал на проблему миграции и расширяющегося экономического кризиса. Да, США регулярно показывают экономический рост в 3, 4 или 2% и чисто техническими способами удерживают в приличном режиме доллар. Но надо понимать, что если ваш рост в основном обеспечивается за счет биржевых спекуляций, то реальная экономика падает.Процент, который дают биржевые спекуляции, очень высок. И если у вас рост не 20, 30, 40%, а всего 2-3-4%, то все остальное – это падение. Потому что бумажно созданные деньги – это не деньги и не ресурсы. Под эти деньги надо придумать какие-то ресурсы.Так что Трамп действительно попал в тяжелое положение, и этим будут пользоваться его оппоненты-демократы. И он хочет ограничить им возможность внутриполитического маневра.Мы не можем ему ничего предъявить в этом вопросе. На него давили – он давит. Он уже до этого снимал охрану с семьи Байдена и запрещал ей доступ к секретным документам. Борьба идет. И я еще до выборов говорил, что у Трампа главный фронт не внешний, а внутренний. И именно поэтому он так долго разговаривает с Россией.Трамп понимает, что добиться мира на Украине на своих условиях он не может. Москва не пойдет на это. Россия выиграла войну и теперь собирается выиграть дипломатическое соревнование. Пока мы его будем выигрывать, боевые действия будут продолжаться. Если надо будет, они продолжатся до тех пор, пока Украина не исчезнет.Трамп все это прекрасно понимает. Но у него очень сложное внутриполитическое положение. Он не может позволить себе признать провал на этом направлении и сказать: "С Россией мы поругались, возвращаемся к политике Байдена". Если он это заявит, то и его избиратели, и не его избиратели скажут: "Почему же тогда нельзя было оставить этого старика при власти? Он же не умер еще. Пусть бы сидел себе в Белом доме, и проблем было бы меньше. Не было бы конфронтации с Европой и Канадой. А теперь 25% тарифы туда, 25% тарифы сюда, и потом у нас цены на все вырастут. Как мы жить будем?".Вы же знаете, что 60% товаров народного потребления США импортировала, а не производила у себя.Если вы вводите заградительные пошлины против основных своих поставщиков, ваша отдаленная цель понятна. Трамп же не ввел запретные меры на поставки из России, потому что это критически важное сырье и объем небольшой. Он запретил поставки от основных поставщиков, потому что Америка располагает относительно дешевыми источниками сырья и крупным внутренним рынком с пока еще высокой покупательной способностью. То есть теоретически после устранения конкурентов американская промышленность заработать может.Только пока она заработает и наполнит рынок, пройдут годы. А все это время цены в магазинах будут расти, а уровень жизни – падать.То есть Трамп рискует попасть в хронологическую ловушку, когда уровень жизни уже падает, а достижения будут когда-нибудь потом. Мало того, до этих достижений еще дожить надо. Потому что если у тебя уровень жизни упадет слишком низко, твоя продукция не будет продаваться на твоем рынке, а на внешних рынках против тебя будут действовать ответные заградительные меры. Возникает замкнутый круг и перманентный экономический кризис.Для Трампа критически важно ограничить возможности оппозиции и укрепить свои возможности. Ему важно не потерять республиканское большинство на предстоящих выборах в Конгрессе. Понятно, что следующие президентские выборы будет выигрывать не он. Но ему надо сделать так, чтобы к тому моменту американский народ не стошнило при виде Вэнса или какого-то другого республиканца.- Европейские власти крайне обеспокоены решением Трампа по тарифам. Делают воинственные заявления в духе "Мы сами справимся". Насколько серьезен будет этот ущерб для Европы? Чем она может это компенсировать?- Эти меры уже сильно ударили по Европе. Но если мы справились, то и Европа может справиться. Мы же справились с 1990м годами. Другое дело, что Европа с ними не справится при той политике, которую она проводит.Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере американской политики, это было понятно. Европейцы рассчитывали на победу и на дележку трофеев. Но без США они на победу рассчитывать не могут. Ситуация у них сложная. Им надо возвращать американцев в коалицию, притом, что они находятся в конфронтации и с Трампом, и с Путиным.Поэтому говорить о том, что Европа с чем-то самостоятельно справиться – безумие. Потому что она конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит само существование Европы.Россия не может полностью разобраться с Европой военным путем. Она может ее победить, но не может полностью оккупировать. А вдвоем с США на европейском континенте Россия может все. Поэтому Европа собирается вести конфронтацию с Америкой ровно до того момента, пока Америка от политики Трампа не вернется к политике Байдена.В этом случае Европа сможет хоть на что-то надеяться.Понятно, что на трофеи уже рассчитывать бесполезно, потому что Европа даже вместе с США Россию не победят. Но вместе с США у Европы больше шансов выжать из России максимум уступок на переговорах и частично компенсировать свои затраты на противостояние с ней.Это безумное решение. Но у нынешних европейских лет другого выбора нет. Если к власти в Европе придут консерваторы, они скажут: "Мы же говорили о необходимости проводить прагматичный курс, а не идеологизированный. А эти идеологи дотолкали нас к конфронтации с Россией до такой степени, что нам придется стоять в очереди, чтобы занять денег у какой-то страны в Африке".Консерваторы могут сказать это на выборах. А что скажут глобалисты? "Ребята, мы допустили стратегическую ошибку, выберете нас еще раз, чтобы ее исправить"? А зачем их тогда переизбирать, если к власти могут прийти новые силы, которые предлагали этой ошибки не совершать?Поэтому европейские власти оказывают давление на консерваторов. В отдельных странах глобалисты стали свою оппозицию сажать. Думаю, это только начало. Их самая главная задача – сломать хребет трампистам и вернуть США в единую коалицию.Да, это почти невозможная задача. Но у них нет другого выбора. Другой выбор – это самоотречение. А они этого не хотят.- Вы упомянули восстановление отношений между Россией и США. С нашей стороны ими сейчас занимается спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, который встречается с администрацией Трампа. Можно ли в целом говорить о новой разрядке? Если можно, к каким именно экономическим и политическим последствиям она может привести? Давайте поговорим о хорошем.- О новой разрядке говорить пока рано, поэтому о хорошем мы пока не поговорим.Мы с США пока только пытаемся начать переговоры. И позиции у нас диаметрально противоположны. И пока этот диалог между Москвой и Вашингтоном остается прежним:- Вы за мир?- Мы за мир.- Давайте договоримся о мире. Вот наши условия, вот – ваши.- Ваши условия нам не подходят, а наши – вам.- Тогда давайте еще повоюем.Более того, сейчас риторика Кремля достаточно жесткая и совсем не оптимистичная. Россия говорит: "Мы пытаемся договориться с США, но вопрос пока решается на поле боя". И пока других вариантов нет.А так понятно, что разрядка лучше конфронтации.- Пока по-прежнему никак не удается заключить ресурсную сделку между Украиной и США. Точнее, сначала она была сделкой по редкоземельным металлам, а потом постепенно переросла в ресурсную. Насколько хуже стали ее условия для Киева? Что сделает Вашингтон, если Украина так и продолжит вилять, не подписывая этот документ?- США сами виляют, не подписывая этот документ.Зеленский был в их нежных лапах в Овальном кабинете. Они его оттуда пинком выбросили, когда он стоял на коленях и плакал со словами: "Ну дайте мне этот документ, я его подпишу". И США сами начали переговоры с нуля, выдвинув совершенно невозможные условия этой сделки. Естественно, что Украина пытается выкручиваться.Понимаете, если раньше эта сделка была виртуальной по принципу "Когда-нибудь какие-то американские компании, может быть, придут добывать какие-то украинские ресурсы", то сейчас эта сделка предполагает, что Украина все равно должна ежегодно платить вне зависимости от того, добывается там что-то или нет.Там же есть пункт: "Если денег не хватает, Украина доплачивает из бюджета". Хочешь/не хочешь, а деньги давай.То есть США фактически устраивают трубопровод по переводу европейских денег в США.Сначала они говорят: "Пусть Европа покроет все издержки Украины и даст ей денег". Потом добавляют: "А Украина пусть доплатит нам". Идея прекрасная, но украинским политикам она не нравится, потому что наполнение их карманов она совсем не предусматривает. И они продолжают бороться за свои интересы.Если Трамп разрешит им оставлять 30% для себя, сделка будет подписана немедленно. Но они продолжают вилять и не подписывать.Но США тоже не могут далеко оттуда уйти. Украина – это одна из составляющих сделки, которую Трамп пока еще хочет подписать с Россией. Если он вычеркнет Украину и начнет с ней борьбу, то этот процесс растянется надолго. Еще же неизвестно, кто ее раньше победит: США или Россия. А с чем тогда выходить на переговоры с Россией так, чтобы ничего не отдавать, а только получать?То есть Трамп не будет сильно давить на Зеленского и будет играть по принципу "Сделка есть/сделки нет". Это выгодно для внутриполитической ситуации в США. Трамп же обещал, что как только будет подписана сделка, то Штаты сразу же усадят Киев и Москву за стол переговоров путем давления на Россию. Но Трамп прекрасно понимает, что как только он начнет оказывать давление на Россию, вся эта хрупкая конструкция, которую вы назвали "разрядкой", рухнет на глазах у всего мира.И рухнет она на голову не кому-нибудь, а лично Трампу.Вот он и действует по принципу: "Движение есть, результата нет. Зато есть, что по телевизору показать".О других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Краснова: Россия не верит в оптимистичный сценарий Трампа и будет дальше вести войну на истощение

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250403/1062278446.html

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