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Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.

Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами. - 08.04.2025 Украина.ру

Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.

Журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских... Украина.ру, 08.04.2025

2025-04-08T14:08

2025-04-08T14:08

2025-04-08T14:08

видео

курская область

вооруженные силы украины

всу

военные преступления

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терроризм

солдаты

пытки

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Журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских срочников.*Осторожно, чувствительный контент! Некоторые факты преступлений ВСУ в Курской области могут вас шокировать

курская область

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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