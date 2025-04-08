https://ukraina.ru/20250408/1062372922.html
Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами. - 08.04.2025 Украина.ру
Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
Журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских... Украина.ру, 08.04.2025
2025-04-08T14:08
2025-04-08T14:08
2025-04-08T14:08
видео
курская область
вооруженные силы украины
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солдаты
пытки
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Журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских срочников.*Осторожно, чувствительный контент! Некоторые факты преступлений ВСУ в Курской области могут вас шокировать
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, курская область, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, пленные, кто, терроризм, солдаты, пытки, минобороны рф, видео
Видео, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, Пленные, КТО, терроризм, солдаты, пытки, Минобороны РФ
Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
Журналист и руководитель правозащитного проекта "Verum" Иван Копыл рассказал об одном из эпизодов зверств ВСУ в Курской области в отношении российских срочников.
*Осторожно, чувствительный контент! Некоторые факты преступлений ВСУ в Курской области могут вас шокировать