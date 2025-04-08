"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны - 08.04.2025 Украина.ру
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"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны
"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны - 08.04.2025 Украина.ру
"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны
Президент США Джозеф Байден и руководство Евросоюза создали ситуацию наивысшей степени угрозы начала ядерной войны. Об этом 8 апреля заявил зампред Совебза РФ... Украина.ру, 08.04.2025
2025-04-08T15:28
2025-04-08T15:28
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совбез
дмитрий медведев
ядерное оружие
ядерная война
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Президент США Джозеф Байден и руководство Евросоюза создали ситуацию наивысшей степени угрозы начала ядерной войны. Об этом 8 апреля заявил зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил о подписанном 15 лет назад в Праге был подписан договоре о стратегических наступательных вооружениях - СНВ-III. По мнению Медведева, этот договор не привёл к снижению риска ядерной войны."Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны. Притом что Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени", - рассказал Медведев.Он отметил, что новая администрация Белого дома в лице Дональда Трампа на словах это признаёт. При этом она же предложила потратить на оборону рекордный триллион долларов."Европейские придурки – нет. Напротив, они начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами", - заметил при этом Медведев.Зампред российского Совбеза обратил внимание на угрозы эскалации опасной тенденции.По мнению Медведева, финал такой тенденции давно известен.Проблему ядерной угрозы и манипулирования ею на Западе рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия
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новости, сша, россия, прага, джо байден, ес, совбез, дмитрий медведев, ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, ядерная безопасность, третья мировая война, эскалация, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Прага, Джо Байден, ЕС, Совбез, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная угроза, ядерная безопасность, третья мировая война, эскалация, международные отношения, Международная политика

"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны

15:28 08.04.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Президент США Джозеф Байден и руководство Евросоюза создали ситуацию наивысшей степени угрозы начала ядерной войны. Об этом 8 апреля заявил зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил о подписанном 15 лет назад в Праге был подписан договоре о стратегических наступательных вооружениях - СНВ-III. По мнению Медведева, этот договор не привёл к снижению риска ядерной войны.
"Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны. Притом что Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени", - рассказал Медведев.
Он отметил, что новая администрация Белого дома в лице Дональда Трампа на словах это признаёт. При этом она же предложила потратить на оборону рекордный триллион долларов.
"Европейские придурки – нет. Напротив, они начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами", - заметил при этом Медведев.
Зампред российского Совбеза обратил внимание на угрозы эскалации опасной тенденции.
"Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а всё новые страны будут обретать ядерные арсеналы", - констатировал он.
По мнению Медведева, финал такой тенденции давно известен.
Проблему ядерной угрозы и манипулирования ею на Западе рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия
 
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