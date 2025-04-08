"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT
Президент США Джозеф Байден и руководство Евросоюза создали ситуацию наивысшей степени угрозы начала ядерной войны. Об этом 8 апреля заявил зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев.
"Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны. Притом что Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени", - рассказал Медведев.
Он отметил, что новая администрация Белого дома в лице Дональда Трампа на словах это признаёт. При этом она же предложила потратить на оборону рекордный триллион долларов.
"Европейские придурки – нет. Напротив, они начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами", - заметил при этом Медведев.
Зампред российского Совбеза обратил внимание на угрозы эскалации опасной тенденции.
"Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а всё новые страны будут обретать ядерные арсеналы", - констатировал он.
По мнению Медведева, финал такой тенденции давно известен.
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