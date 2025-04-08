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"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны

"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны - 08.04.2025 Украина.ру

"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны

Президент США Джозеф Байден и руководство Евросоюза создали ситуацию наивысшей степени угрозы начала ядерной войны. Об этом 8 апреля заявил зампред Совебза РФ... Украина.ру, 08.04.2025

2025-04-08T15:28

2025-04-08T15:28

2025-04-08T15:28

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Президент США Джозеф Байден и руководство Евросоюза создали ситуацию наивысшей степени угрозы начала ядерной войны. Об этом 8 апреля заявил зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил о подписанном 15 лет назад в Праге был подписан договоре о стратегических наступательных вооружениях - СНВ-III. По мнению Медведева, этот договор не привёл к снижению риска ядерной войны."Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны. Притом что Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени", - рассказал Медведев.Он отметил, что новая администрация Белого дома в лице Дональда Трампа на словах это признаёт. При этом она же предложила потратить на оборону рекордный триллион долларов."Европейские придурки – нет. Напротив, они начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами", - заметил при этом Медведев.Зампред российского Совбеза обратил внимание на угрозы эскалации опасной тенденции.По мнению Медведева, финал такой тенденции давно известен.Проблему ядерной угрозы и манипулирования ею на Западе рассмотрел Сергей Котвицкий в публикации Править с помощью страха. В Британии объяснили, зачем нужна антироссийская истерия

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