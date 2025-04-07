Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения
© пресс-служба М. Бутиной
Задержание правозащитника Кирилла Молчанова похоже на спецоперацию, ориентированную на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.
Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в блиц-интервью изданию Украина.ру.
Кирилл Молчанов, правозащитник и политолог, гражданин России, арестован в Киеве. Ему вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии России и коллаборационной деятельности. По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России.
Ранее депутаты Бундестага якобы в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, но по пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде.
— Мария Валерьевна, как вы оцениваете действия Германии, которая молчит, и Польши, которая переправила Молчанова в Киев без соблюдения его прав? Он не военный, не преступник, а правозащитник и политолог.
— Знаете, все это похоже, честно говоря, на какую-то спецоперацию, которая была ориентирована на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.
7 октября 2024, 15:16Мария Бутина: кто онаЧлен комитета Госдумы России по международным делам
Украинским действиям мы не удивляемся уже давным давно, но, безусловно, это не означает, что нужно принять [ситуацию] и промолчать по этому поводу. Естественно, и общественность, и государство (причем, все государства) должны требовать освобождения человека, который не является военным преступником. Он правозащитник и политолог, безусловно, здесь.
Но вопросы возникают и в отношении Германии, и к Польше, которые декларируют права человека, а де-факто сами участвуют в такой в прямом смысле подставе для человека.
Это категорически неприемлемо, и подобного рода действия в мировом пространстве показывают эти страны как неблагонадежные. Кто после этого вообще будет им доверять и куда-то соберется ехать и участвовать в каких-либо конференциях? Это очень вредит и научному сообществу в том числе.
— То есть это могло быть провокацией?
— Вполне могло быть. Похоже на то, что это была целенаправленная, как я упомянула выше, спецоперация — для того, чтобы причинить через человека урон всему политологическому сообществу, причем в разных странах. Теперь они просто показали, что никто не находится в безопасности.
— Что Россия может сделать в данном случае?
— Россия продолжит наблюдать за этой ситуацией, и со своей стороны, если мы сможем оказать какую-то помощь, то, конечно же, сделаем это.
Но я могу вам сказать, что вызывает глубочайшее возмущение ведение подобного рода политики. Это является каким-то государственным криминалом в отношении человека, который не совершил никаких правонарушений.
3 апреля, 13:39МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"МИД России будет следить за разворачивающейся ситуацией с украинским правозащитником и политологом Кириллом Молчановым. Такое заявление 3 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге
О том, как и почему произошло задержание правозащитника Кирилла Молчанова, в интервью Анны Черкасовой с общественным деятелем Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага.