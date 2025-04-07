Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения - 07.04.2025 Украина.ру
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Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения
Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения - 07.04.2025 Украина.ру
Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения
Задержание правозащитника Кирилла Молчанова похоже на спецоперацию, ориентированную на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.
2025-04-07T04:30
2025-04-07T04:30
интервью
кирилл молчанов
мария бутина
бундестаг
госдума
россия
польша
киев
арест
политзаключенные
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Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в блиц-интервью изданию Украина.ру.Кирилл Молчанов, правозащитник и политолог, гражданин России, арестован в Киеве. Ему вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии России и коллаборационной деятельности. По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России.Ранее депутаты Бундестага якобы в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, но по пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде.— Мария Валерьевна, как вы оцениваете действия Германии, которая молчит, и Польши, которая переправила Молчанова в Киев без соблюдения его прав? Он не военный, не преступник, а правозащитник и политолог.— Знаете, все это похоже, честно говоря, на какую-то спецоперацию, которая была ориентирована на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.Украинским действиям мы не удивляемся уже давным давно, но, безусловно, это не означает, что нужно принять [ситуацию] и промолчать по этому поводу. Естественно, и общественность, и государство (причем, все государства) должны требовать освобождения человека, который не является военным преступником. Он правозащитник и политолог, безусловно, здесь.Но вопросы возникают и в отношении Германии, и к Польше, которые декларируют права человека, а де-факто сами участвуют в такой в прямом смысле подставе для человека.Это категорически неприемлемо, и подобного рода действия в мировом пространстве показывают эти страны как неблагонадежные. Кто после этого вообще будет им доверять и куда-то соберется ехать и участвовать в каких-либо конференциях? Это очень вредит и научному сообществу в том числе.— То есть это могло быть провокацией?— Вполне могло быть. Похоже на то, что это была целенаправленная, как я упомянула выше, спецоперация — для того, чтобы причинить через человека урон всему политологическому сообществу, причем в разных странах. Теперь они просто показали, что никто не находится в безопасности.— Что Россия может сделать в данном случае?— Россия продолжит наблюдать за этой ситуацией, и со своей стороны, если мы сможем оказать какую-то помощь, то, конечно же, сделаем это. Но я могу вам сказать, что вызывает глубочайшее возмущение ведение подобного рода политики. Это является каким-то государственным криминалом в отношении человека, который не совершил никаких правонарушений.О том, как и почему произошло задержание правозащитника Кирилла Молчанова, в интервью Анны Черкасовой с общественным деятелем Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага.
https://ukraina.ru/20241007/1057930718.html
https://ukraina.ru/20250403/1062264761.html
россия
польша
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, кирилл молчанов, мария бутина, бундестаг, госдума, россия, польша, киев, арест, политзаключенные, украина, ес
Интервью, Кирилл Молчанов, Мария Бутина, Бундестаг, Госдума, Россия, Польша, Киев, арест, политзаключенные, Украина, ЕС

Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения

04:30 07.04.2025
 
© пресс-служба М. Бутиной
© пресс-служба М. Бутиной
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Задержание правозащитника Кирилла Молчанова похоже на спецоперацию, ориентированную на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.
Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в блиц-интервью изданию Украина.ру.
Кирилл Молчанов, правозащитник и политолог, гражданин России, арестован в Киеве. Ему вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии России и коллаборационной деятельности. По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России.
Ранее депутаты Бундестага якобы в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, но по пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде.
— Мария Валерьевна, как вы оцениваете действия Германии, которая молчит, и Польши, которая переправила Молчанова в Киев без соблюдения его прав? Он не военный, не преступник, а правозащитник и политолог.
— Знаете, все это похоже, честно говоря, на какую-то спецоперацию, которая была ориентирована на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.
7 октября 2024, 15:16
Мария Бутина: кто онаЧлен комитета Госдумы России по международным делам
Украинским действиям мы не удивляемся уже давным давно, но, безусловно, это не означает, что нужно принять [ситуацию] и промолчать по этому поводу. Естественно, и общественность, и государство (причем, все государства) должны требовать освобождения человека, который не является военным преступником. Он правозащитник и политолог, безусловно, здесь.
Но вопросы возникают и в отношении Германии, и к Польше, которые декларируют права человека, а де-факто сами участвуют в такой в прямом смысле подставе для человека.
Это категорически неприемлемо, и подобного рода действия в мировом пространстве показывают эти страны как неблагонадежные. Кто после этого вообще будет им доверять и куда-то соберется ехать и участвовать в каких-либо конференциях? Это очень вредит и научному сообществу в том числе.
— То есть это могло быть провокацией?
— Вполне могло быть. Похоже на то, что это была целенаправленная, как я упомянула выше, спецоперация — для того, чтобы причинить через человека урон всему политологическому сообществу, причем в разных странах. Теперь они просто показали, что никто не находится в безопасности.
— Что Россия может сделать в данном случае?
— Россия продолжит наблюдать за этой ситуацией, и со своей стороны, если мы сможем оказать какую-то помощь, то, конечно же, сделаем это.
Но я могу вам сказать, что вызывает глубочайшее возмущение ведение подобного рода политики. Это является каким-то государственным криминалом в отношении человека, который не совершил никаких правонарушений.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
3 апреля, 13:39
МИД РФ следит за ситуацией с правозащитником Молчановым, заявила Захарова изданию "Украина.ру"МИД России будет следить за разворачивающейся ситуацией с украинским правозащитником и политологом Кириллом Молчановым. Такое заявление 3 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге
О том, как и почему произошло задержание правозащитника Кирилла Молчанова, в интервью Анны Черкасовой с общественным деятелем Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага.
 
ИнтервьюКирилл МолчановМария БутинаБундестагГосдумаРоссияПольшаКиеварестполитзаключенныеУкраинаЕС
 
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