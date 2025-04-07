https://ukraina.ru/20250407/1062303818.html

Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения

Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения - 07.04.2025 Украина.ру

Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения

Задержание правозащитника Кирилла Молчанова похоже на спецоперацию, ориентированную на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.

2025-04-07T04:30

2025-04-07T04:30

2025-04-07T04:30

интервью

кирилл молчанов

мария бутина

бундестаг

госдума

россия

польша

киев

арест

политзаключенные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057834627_76:21:1236:673_1920x0_80_0_0_bba4c873b67a8902a1132f0b598dd981.jpg

Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в блиц-интервью изданию Украина.ру.Кирилл Молчанов, правозащитник и политолог, гражданин России, арестован в Киеве. Ему вручили подозрение в оправдании вооруженной агрессии России и коллаборационной деятельности. По версии следствия, он якобы работал на ФСБ и внешнюю разведку России.Ранее депутаты Бундестага якобы в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, но по пути его задержали в Польше и депортировали на Украину, даже не дав возможности защитить свои права в польском суде.— Мария Валерьевна, как вы оцениваете действия Германии, которая молчит, и Польши, которая переправила Молчанова в Киев без соблюдения его прав? Он не военный, не преступник, а правозащитник и политолог.— Знаете, все это похоже, честно говоря, на какую-то спецоперацию, которая была ориентирована на то, чтобы человека, который занимается политологическими исследованиями, обманным путем вытащить из безопасной для него России и таким образом сделать из него буквально козла отпущения — чтобы устроить очередное судилище.Украинским действиям мы не удивляемся уже давным давно, но, безусловно, это не означает, что нужно принять [ситуацию] и промолчать по этому поводу. Естественно, и общественность, и государство (причем, все государства) должны требовать освобождения человека, который не является военным преступником. Он правозащитник и политолог, безусловно, здесь.Но вопросы возникают и в отношении Германии, и к Польше, которые декларируют права человека, а де-факто сами участвуют в такой в прямом смысле подставе для человека.Это категорически неприемлемо, и подобного рода действия в мировом пространстве показывают эти страны как неблагонадежные. Кто после этого вообще будет им доверять и куда-то соберется ехать и участвовать в каких-либо конференциях? Это очень вредит и научному сообществу в том числе.— То есть это могло быть провокацией?— Вполне могло быть. Похоже на то, что это была целенаправленная, как я упомянула выше, спецоперация — для того, чтобы причинить через человека урон всему политологическому сообществу, причем в разных странах. Теперь они просто показали, что никто не находится в безопасности.— Что Россия может сделать в данном случае?— Россия продолжит наблюдать за этой ситуацией, и со своей стороны, если мы сможем оказать какую-то помощь, то, конечно же, сделаем это. Но я могу вам сказать, что вызывает глубочайшее возмущение ведение подобного рода политики. Это является каким-то государственным криминалом в отношении человека, который не совершил никаких правонарушений.О том, как и почему произошло задержание правозащитника Кирилла Молчанова, в интервью Анны Черкасовой с общественным деятелем Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага.

https://ukraina.ru/20241007/1057930718.html

https://ukraina.ru/20250403/1062264761.html

россия

польша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, кирилл молчанов, мария бутина, бундестаг, госдума, россия, польша, киев, арест, политзаключенные, украина, ес