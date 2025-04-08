https://ukraina.ru/20250408/1062355617.html

Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля

Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля - 08.04.2025 Украина.ру

Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля

Евопейские страны продолжают накачивать Украину деньгами и оружием и затягивать конфликт. Российские военные уничтожают противника и технику. Из-за ухудшения ситуации на фронте Украина находится в шаге от самого опасного состояния экономики

2025-04-08T09:00

2025-04-08T09:00

2025-04-08T09:17

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

владимир зеленский

андрей ермак

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/86/1025118619_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_974b0887063d6e44196c390f807e110e.jpg.webp

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отправился в Киев, где как ожидается, объявит о выделении Украине более миллиарда евро из средств, поступивших от налогов на доходы от замороженных активов России.Его сопровождает министр обороны Тео Франкен, глава МИД Максим Прево, а также представители оборонной промышленности, передает издание Soir.Глава минобороны опубликовал в сети X фотографию с премьер-министром на фоне военно-транспортного самолета перед вылетом из Бельгии. Программа визита не разглашается по соображениям безопасности.В Бельгии находится 190 миллиардов из 210 миллиардов замороженных в ЕС российских активов. В соответствии с бельгийским законодательством депозитарий Euroclear уплачивает налог в размере 25 процентов на доходы от финансовых услуг. Таким образом, миллиард евро в год из четырех миллиардов общего дохода от замороженных активов РФ до налогообложения, поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву.Кроме того, по просьбе украинской стороны в Киев направляются представители оборонной промышленности Бельгии для обсуждения возможного сотрудничества на фоне сокращения помощи от США.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил де Вевера в Киев, и тот принял приглашение.Правительство де Вевера, сформированное менее двух месяцев назад, в своей программе заявило о "намерении сохранить гуманитарную и военную поддержку Украины, а также сохранить и расширить санкции против России". При этом правительство планирует значительно сократить социальные расходы, увеличив траты на военные цели.Бельгия поставляет Украине стрелковое оружие, автомобильную технику, подводные дроны, топливо, медицинское оборудование, однако эта помощь была значительно ниже объемов соседних государств ЕС.Предыдущее бельгийское правительство обещало поставить Украине самолеты F-16 в 2024 году, но так и не смогло выполнить свое обещание.Бельгия - не единственная страна, которая пытается затянуть конфликт. Агентство ЧТК со ссылкой на данные правительства Норвегии указало, что Норвегия выделит в 2025 году четыре миллиарда норвежских крон (около 365 миллионов долларов) на чешскую инициативу по боеприпасам, в рамках которой происходит сбор в третьих странах артснарядов для ВСУ при финансовом обеспечении западных стран.Также было объявлено, что норвежский кабмин выделит один миллиард норвежских крон (около 90 миллионов долларов) Европейскому фонду мира, который Евросоюз использует для финансирования поставок оружия на Украину.В рамках инициативы по боеприпасам Чехия собирает в третьих странах артиллерийские снаряды различного калибра для ВСУ при финансировании этой акции рядом западных стран. В 2024 году, согласно данным агентства ЧТК, таким образом на Украину было поставлено около 1,5 миллиона единиц боеприпасов.При этом кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским.В эфире телеканала Trwam Навроцкий напомнил, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях."Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии", - сказал кандидат в президенты.При этом он напомнил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины.В то же время глава Минфина США Скотт Бессент подал Зеленскому сигнал, что практически все деньги на Украине являются средствами США, и в любой момент они могут закончиться. На это указал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в телеграм-канале.Депутат отметил, что Зеленский пытается это отрицать, убеждая население в том, что отношения Киева и Вашингтона находятся в отличном состоянии. В то же время он подчеркнул, что украинский лидер пытается "играть в гроссмейстера", хотя зависит от чужих денег и терпения.Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко указал, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак был назначен главой группы для переговоров с США, чтобы подписать договор о фактической капитуляции КиеваНакануне вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко информировала, что переговоры Киева и Вашингтона по добыче полезных ископаемых пройдут на текущей неделе. По ее словам, в состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.Провалы ВСУВ ночь на вторник в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее тревога была объявлена также в Сумской и Днепропетровской областях.Минобороны РФ информировало, что операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный автомобиль, севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продвижении российских военных в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра."После уничтожения важного опорного пункта украинских боевиков в районе улицы Чехова наши войска продолжили развивать успех в восточном направлении Часова Яра. В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровский пруд. На данный момент идет активное освобождение городского пляжа и района рынка", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.Марочко отметил, что ВСУ пытаются контратаковать и удержать укрепрайон на пересечении улиц Днепровская и Комсомольская (украинское название — Центральная).Представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что военнослужащие 3-го армейского корпуса ВС РФ действуя в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром взяли в плен двух боевиков киевского режима из 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.Военнопленные заявили, что добровольно сложили оружие, осознавая полную бесперспективность сопротивления. Они признали, что украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов и личного составаТакже подразделения ВС РФ группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР. В районе Часова Яра противник потерял около трехсот человек убитыми.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще четверо были ранены.Кроме прочего, украинские военные попытались атаковать с помощью дронов. Однако силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями.Опаснейшее состояние экономикиУскорение инфляции и замедление темпов роста ВВП на Украине свидетельствуют о том, что страна находится в шаге от самого опасного состояния экономики - стагфляции (объединяет экономический спад и высокую инфляцию).По данным украинского издания "Страна.ua", эксперты называют несколько ключевых причин проседания украинской экономики - это ухудшение ситуации на фронте, потеря значительных территорий, что привело к остановке добычи угля, низкий урожай зерновых из-за засухи, спад в строительстве из-за падения спроса на жилье, крайне тяжелое положение на рынке труда из-за активизации мобилизации, когда значительная часть мужчин просто прячется по домам и не ходит на работу, либо старается покинуть страну. Это во многом обусловлено провалом кампании по бронированию от мобилизации, которое осуществляется очень выборочно, нередко сопровождается вымогательством чиновников, говорится в материале.Там отмечается, что будущее украинской экономики зависит в первую очередь от двух главных факторов. Первый - сколько еще продлится война, и в чью пользу будут на фронте развиваться события. Второй - состояние дел в мировой экономике, которая сейчас входит в эпоху "великих потрясений" после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.По итогам 2024 года ВВП Украины, как отмечает издание, вырос на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента, за первые месяцы 2025-го темпы роста составили всего 1,1 процента. Уровень инфляции к апрелю текущего года достиг 13,4 процента, ожидается ее дальнейший рост."В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю", - приводит издание данные НБУ.По мнению экономического советника Киевского форума безопасности Вячеслава Бутко, таким образом регулятор "завуалировано признал" отсутствие перспектив роста экономики Украины. За 2022–2024 годы ВВП сократился на 22 процента по сравнению с 2021 годом, подсчитал эксперт.Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на данные государственной службы статистики страны сообщала в январе, что инфляция на Украине за 2024 год была зафиксирована на уровне 12 процентов, что более чем в два раза превышает показатели 2023 года.Подробнее об экономических проблемах - в материале Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062337531.html

https://ukraina.ru/20250407/1062328112.html

https://ukraina.ru/20250406/1062316292.html

украина

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нбу, f-16, удары, взрыв, экономика, помощь