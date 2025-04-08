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"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн

"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн - 08.04.2025 Украина.ру

"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн

Окончательный разгром вторгшегося в Курскую область противника приблизился. Об этом 8 апреля заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

2025-04-08T14:21

2025-04-08T14:21

2025-04-08T14:21

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курская область

россия

сша

хинштейн

вооруженные силы украины

нато

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"Гуево — за нами!", - заявил Хинштейн, реагируя сообщение Минобороны России об освобождении села Гуево Суджанского района Курской области.Один из последних подконтрольных ВСУ населённых пунктов Курской области были освобождён подразделениями российской группировки войск "Север"."Российский флаг сегодня поднят нашими Вооружёнными Силами в центре населённого пункта, - констатировал Хинштейн. - Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!"Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа. Главное на 13.00Актуальное интервью на эту тему: Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами

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новости, курская область, россия, сша, хинштейн, вооруженные силы украины, нато, кто, всу