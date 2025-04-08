"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн - 08.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250408/1062373187.html
"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн
"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн - 08.04.2025 Украина.ру
"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн
Окончательный разгром вторгшегося в Курскую область противника приблизился. Об этом 8 апреля заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
2025-04-08T14:21
2025-04-08T14:21
новости
курская область
россия
сша
хинштейн
вооруженные силы украины
нато
кто
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060645587_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d93ce790d58f4c4e0cf14469fc3d6c72.jpg.webp
"Гуево — за нами!", - заявил Хинштейн, реагируя сообщение Минобороны России об освобождении села Гуево Суджанского района Курской области.Один из последних подконтрольных ВСУ населённых пунктов Курской области были освобождён подразделениями российской группировки войск "Север"."Российский флаг сегодня поднят нашими Вооружёнными Силами в центре населённого пункта, - констатировал Хинштейн. - Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!"Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа. Главное на 13.00Актуальное интервью на эту тему: Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами
курская область
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060645587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_27beab9a95591b56e2a6821a57ca4519.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сша, хинштейн, вооруженные силы украины, нато, кто, всу
Новости, Курская область, Россия, США, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, НАТО, КТО, ВСУ

"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн

14:21 08.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Окончательный разгром вторгшегося в Курскую область противника приблизился. Об этом 8 апреля заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Гуево — за нами!", - заявил Хинштейн, реагируя сообщение Минобороны России об освобождении села Гуево Суджанского района Курской области.
Один из последних подконтрольных ВСУ населённых пунктов Курской области были освобождён подразделениями российской группировки войск "Север".
"Российский флаг сегодня поднят нашими Вооружёнными Силами в центре населённого пункта, - констатировал Хинштейн. - Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!"
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа. Главное на 13.00
Актуальное интервью на эту тему: Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами
 
НовостиКурская областьРоссияСШАХинштейнВооруженные силы УкраиныНАТОКТОВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы
14:35Новые медицинские термины в украинском языке
14:21"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн
14:08Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
14:04Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
14:00Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
13:50Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"
13:37Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов
13:31Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон
13:28Как поляки хотят Одессу? "Курский капут" Украины и Почему в США предупреждают: "Вы потеряете Украину"?
13:13Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь
13:09Песков рассказал о следующих российско-американских контактах
13:00Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа. Главное на 13.00
12:53Армия России освободила Гуево в Курской области
12:43Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
12:39Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?
12:23СК РФ устанавливает обстоятельства убийства жителя курского села украинским БПЛА
12:13"Макрон приближает войну": французский политик предостерег граждан
12:10Выборы 1994-го на Украине и ситуация сейчас: сходства и различия — Стоякин
11:43Россия не будет безосновательно разблокировать западные активы - Набиуллина
Лента новостейМолния