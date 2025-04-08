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Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии - 08.04.2025 Украина.ру
Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
Решением министра обороны России будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения в воинских частях и подразделениях медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
2025-04-08T14:00
2025-04-08T14:00
2025-04-08T14:16
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Создаваемые мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию. Они также могут выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации.Там также отметили, что ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией."В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, наиболее подготовленные по военно-врачебной экспертизе, хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры", - уточнили в министерстве.Ранее сообщалось, что Филиал военного госпиталя Минобороны для участников СВО открыт в Кузбассе Также известно, что Реабилитационный центр для ветеранов СВО построят под Краснодаром
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новости, россия, краснодар, минобороны рф, медицина, госпиталь, раненые, здравоохранение
Новости, Россия, Краснодар, Минобороны РФ, медицина, госпиталь, раненые, здравоохранение
Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
14:00 08.04.2025 (обновлено: 14:16 08.04.2025)
Решением министра обороны России будут созданы мобильные врачебные комиссии для проведения в воинских частях и подразделениях медицинских осмотров военнослужащих, получивших ранения. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
Создаваемые мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию. Они также могут выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации.
"Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима",- констатировали в Минобороны России.
Там также отметили, что ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.
"В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, наиболее подготовленные по военно-врачебной экспертизе, хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры", - уточнили в министерстве.