https://ukraina.ru/20250408/1062366900.html

Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон

Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон - 08.04.2025 Украина.ру

Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР

2025-04-08T13:31

2025-04-08T13:31

2025-04-08T13:31

эксклюзив

константиновка

днепропетровская область

александр чаленко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058517120_189:0:3500:1863_1920x0_80_0_0_4db6e7f2512fecb86e99e21c1fe283c1.jpg

Российское наступление на Покровском направлении в каждым днем все более усиливается. Армия ни на йоту не собирается отступать от прежних планов: освободить Покровск с Мирноградом и войти в Днепропетровскую область.После Курска российская армия смогла остановить украинское контрнаступление на Покровском фронте. Мало того, что она его купировала. Она также смогла возвратить под свой контроль населенные пункты, которые снова перешли под контроль ДНР. Например, село Шевченко на юге от Покровска."Российские штурмовики перешли к новой тактике: тяжелая техника практически не используется. Штурмы проходят "пешком" либо на легковушах, квадроциклах, мотоциклах и даже на электросамокатах. Просто нужно быстро достичь позиций врага и не попасть под дроны. Тут нужна скорость и быстрота.По радиоперехватам мы знаем, что укропы оценивают ситуацию под Покровском как тяжелую и очень тяжелую. Для них самих самоочевидно, что Покровск им придется сдать. Как говорится в одном известном стихотворении: мы ломим – гнуться укропы", - констатирует Елена Бобкова.Российская армия, по ее словам, пытается взять Покровск в клещи с трех сторон: с юга, с юга-запада и с северо-востока, а также пытается отрезать ВСУ от трассы Покровск-Константиновка.Также есть наше продвижение к северу от Торецка и Лимана."Сейчас снова стали активно использовать ФАБы. Ими сейчас бьют по Покровску, по местам сосредоточения ВСУ. Мирные жители, как мы знаем, покинули город. Также мы знаем, что украинское командование перекинуло под Покровск 50 тысяч резервов, чтобы остановить наше наступление. Потеря Покровска станет для ВСУ фактически потерей всего запада ДНР и уже ничего не будет мешать нашему наступлению на Днепропетровскую область. К тому же мы еще больше сможем усилить давление на Константиновку.Сейчас, кстати, идет негласное соревнование между нашим генералом Андреем Мордвичевым и укропским – Михаилом Драпатым, которые командуют на этом участке фронта . Сейчас решается кто кого", - не сомневается Бобкова.Как только будут освобождены Покровск, Торец и Часов Яр – это будет фактически приговор Константиновке. Ее будут брать сразу с трех сторон. Освобождение Константиновки открывает с юга путь российской армии на Дружковку.Если падет оборона Дружковки на юге и Лимана на севере, то фактически это будет означать фактическое окружение огромной Краматорско-Славянской агломерации.Читайте также материал Александра Чаленко Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье

https://ukraina.ru/20250405/1062309756.html

константиновка

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, константиновка, днепропетровская область, александр чаленко