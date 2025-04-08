Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов - 08.04.2025 Украина.ру
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Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов
Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов - 08.04.2025 Украина.ру
Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля прокомментировал журналистам решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов
2025-04-08T13:37
2025-04-08T13:37
новости
латвия
дмитрий песков
россия
украина
виктория титова
служба внешней разведки
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"Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны и горе тому народу, который воюет со своей историей", - сказал Песков.Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны монументов над братскими могилами, для этого планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений.О сносе памятников на Украине - в материале Виктории Титовой Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, латвия, дмитрий песков, россия, украина, виктория титова, служба внешней разведки
Новости, Латвия, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Виктория Титова, Служба внешней разведки

Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов

13:37 08.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля прокомментировал журналистам решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов
"Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны и горе тому народу, который воюет со своей историей", - сказал Песков.
Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны монументов над братскими могилами, для этого планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений.
О сносе памятников на Украине - в материале Виктории Титовой Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма на сайте Украина.ру.
 
НовостиЛатвияДмитрий ПесковРоссияУкраинаВиктория ТитоваСлужба внешней разведки
 
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