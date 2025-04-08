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Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов

Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов - 08.04.2025 Украина.ру

Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля прокомментировал журналистам решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов

2025-04-08T13:37

2025-04-08T13:37

2025-04-08T13:37

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служба внешней разведки

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"Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, это, наверное, позор для страны. Это позор для страны и горе тому народу, который воюет со своей историей", - сказал Песков.Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть находящихся на территории страны монументов над братскими могилами, для этого планируется "опровергнуть" наличие под памятниками таких захоронений.О сносе памятников на Украине - в материале Виктории Титовой Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма на сайте Украина.ру.

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новости, латвия, дмитрий песков, россия, украина, виктория титова, служба внешней разведки