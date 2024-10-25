https://ukraina.ru/20241025/1058349509.html

Еще не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники

Еще не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники - 25.10.2024 Украина.ру

Еще не конец, но уже его начало. Украинские эксперты пытаются понять, зачем нацистам юные призывники

На Украине обсуждают, насколько заявления политиков соответствуют реальности и стоит ли рядовым гражданам гибнуть или становиться инвалидами ради чьих-то политических амбиций

2024-10-25T06:57

2024-10-25T06:57

2024-10-25T09:38

украина

россия

киев

владимир зеленский

андрей золотарев

корчинский

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Амбиции демонстрирует Зеленский. Он одно из своих видеообращений записал в футболке с надписью "Make Russia small again" — "Сделаем Россию снова маленькой". Что конкретно это означает, сказать сложно. Но пока что последовательно уменьшается в размерах подконтрольная Киеву часть Украины.На поле боя всё зашло в тупик или развивается в катастрофическом для Украины (для киевского режима. — Ред.) направлении, это реальность, которую бессмысленно отрицать, она все равно постучится в двери, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.Он в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* заявил, что говорить можно что угодно, можно делать какие угодно заявления, но реальность в том, что пока флажки на карте двигаются не на Восток, а на Запад, за несколько месяцев киевским режимом потеряно больше территорий, чем за весь 2023 год — и "это печальная реальность".По словам Золотарёва, "пока фронт ещё не валится, но он продавливается, и темпы уже внушают беспокойство".Кому воевать? На Украине продолжается насильственная мобилизация, рекрутов не хватает, поэтому можно ожидать дальнейшего снижения мобилизационного возраста. Не просто так лидер праворадикальной партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что если это будет необходимо, "если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет". Националист при этом сослался на опыт "прогрессивных стран" Центральной Африки.А командир бригады ВСУ "Хартия" Игорь Оболенский предлагает уже сейчас снизить мобилизационный возраст с 25 лет до 21 года. Он в одной из программ УП обосновал это тем, что "чем больше сейчас нашей молодёжи почувствует, что такое война, тем легче нам (киевскому режиму. — Ред.) будет дальше", поскольку "трудные времена рождают сильных людей".Украинские паблики сообщают со ссылкой на "кулуарные слухи", что Зеленский будто бы обещал к концу года снизить возраст мобилизации до 21 года. При этом в законопроекте будет запрет на выезд 19–20 летним украинцам из страны без определенного разрешения."Если вы не хотите воевать, то советуем вам уехать, пока это бесплатно", — советует популярный телеграм-канал "Женщина с косой".А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", комментируя заявление Корчинского, отмечает, что "радикалы специально озвучивают на данный момент самые фантастические страшилки, чтобы на их фоне инициативы Зеленского выглядели адекватными".Авторы канала предполагают, что в итоге призывной возраст все-таки снизят до 17 лет, пусть и не сразу. И тоже советуют украинцам "уезжать, пока это бесплатно и безопасно".Если учитывать украинских мужчин в возрасте, в котором призывают сейчас, то есть в возрасте от 25 до 60 лет, то мобилизационный ресурс Украины (в той ее части, что подконтрольна Киеву. — Ред.) оценивают в 3–5 миллионов человек, сообщает телеграм-канал "Наблюдатель" со ссылкой на данные сотрудницы Института демографии и социальных исследований.Мужчин мало, в Киеве заговорили уже о необходимости мобилизации женщин. Как заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, при военном планировании нужно исходить из наихудшего сценария развития событий, потому украинских женщин стоит готовить к военной службе, обучать их.По мнению Тимочко, это "необязательно, чтобы их призвали", но чем больше будет обученных и подготовленных к сопротивлению людей, тем меньшей будет мотивация у противника.Ранее о возможности в будущем мобилизации женщин говорил бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, "если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, мы (киевский режим — Ред.) это сделаем".Однако мобилизовать мало, надо ещё удержать людей на фронте. "По данным источников среди вновь мобилизованных более 60% уходят в СОЧ (самовольное оставление части — Ред.) в течение первых трех недель. Будучи ещё в "учебке", 97% из всех мобилизованных не имеют мотивации и не хотят воевать", - отмечает "Наблюдатель", поясняя, что новобранцы осознают масштабы потерь и не хотят погибнуть или вернуться домой инвалидами, которых в стране уже сотни тысяч.* Признан иноагентом в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Татьяны Стоянович "Вернуться с небес на землю и задуматься о сосуществовании с Россией. Украина в международном контексте"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей золотарев, корчинский, вооруженные силы украины, эксклюзив