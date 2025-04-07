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Мариуполь: дети войны, наше время, новые страдания

Мариуполь: дети войны, наше время, новые страдания - 07.04.2025 Украина.ру

Мариуполь: дети войны, наше время, новые страдания

Недавно они страдали от действий украинских нацистов, а сегодня столкнулись с мошенниками и равнодушием правоохранителей на новой Родине - в Москве

2025-04-07T12:48

2025-04-07T12:48

2025-04-07T12:48

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…Прошло уже несколько дней, а у некоторых девочек до сих пор на глаза наворачиваются слёзы, когда я прошу их рассказать о том, что случилось. "Мне было очень обидно, - с недетским напряжением в голосе вспоминает маленькая София. - Потому что мы все готовились к этому, все очень волновались. А нас, получается, обманули…"Эти малышки – участницы мариупольского хореографического коллектива "Престиж". В их копилке детских эмоций, к сожалению, есть переживания военного характера. Во время освобождения Мариуполя все они оставались в городе, вместе с родителями - никуда не убегали, потому что возможности такой у них, как и у многих, просто не было. Чудом остались живы – это без преувеличения. И кто бы знал, что вскоре им снова придётся пережить весьма негативные эмоции. Источником которых на этот раз стал бизнесмен, обманувший детей в столице их новой Родины - Москве.Как всё начиналосьЧетыре месяца назад мы брали интервью у руководителя коллектива Надежды Шекрилазде. Она светилась от счастья – её детки победили в танцевальном конкурсе в Ростове-на-Дону! Надежда радостно показывала нам наградной сертификат на 30 тысяч рублей, в котором значилось, что потратить деньги можно было только на участие в следующих конкурсах этой же организации. Именуемой не иначе как "Центр развития творческих проектов "Планета искусства".И дети стали готовиться. По-взрослому, не жалея сил и времени. Ведь следующий конкурс был обещан уже на конец марта, и провести его пообещали в самой Москве! Да ещё и с выступлением на Кремлёвской сцене, с возможностью попасть в некий "Топ-100 лучших хореографических коллективов страны"!..А судьи кто?Марат Робертович Бегильдеев - организатор конкурсов, который не скупился на обещания, лишь бы добиться своей личной цели. А цель была, как показала ситуация, довольно проста: выкачать из детских коллективов максимальное количество денег, не слишком заморачиваясь с организацией самого мероприятия. Забегая наперёд, с огромным сожалением констатирую: у него это получилось.Восемнадцать коллективов (!!!) – это только иногородние. Сколько ещё было московских коллективов, из которых Бегильдеев также выкачал сказочные суммы, организаторы умалчивают. Речь идёт о десятках миллионах рублей! Тот же мариупольский "Престиж" перечислил "Планете искусства" около девятисот тысяч рублей! Это только за проживание коллектива из 45 человек в течение трёх дней, питание, экскурсии по столице, подарки и сувениры… А ведь ещё нужно было потратиться на проезд…Почему не засомневались Бегильдеев активно рекламирует свои фестивали в соцсетях, делает адресные рассылки по всей России. Так о нём "Престиж" и узнал. Как и другие коллективы. И в арсенале Бегильдеева это был далеко не первый фестиваль. Правда, раньше он не позволял себе так безответственно относиться к организации мероприятий. Либо с помощью подельников разными способами "убеждал" всех не подавать заявления в полицию. Негатива о Бегильдееве найти тогда не удалось. Поэтому ему и поверили.Хорошо, что в нашей стране всегда были, есть и будут люди, поддерживающие искусство, и люди, помогающие детям. Конечно, спонсоры нашлись и у "Престижа". Но даже они не смогли покрыть всей суммы – родителям детворы пришлось "наскребать по сусекам", чтобы детская мечта осуществилась. И поверьте: жителям Мариуполя, недавно лишившимся всего и ныне выстраивающим жизнь с нуля, каждая копейка даётся с гораздо большим трудом, чем где бы то ни было.С корабля - в адПрибывших в столичную гостиницу уставших детей не могли заселить несколько часов. Вы можете подумать, что я сгущаю краски, но это не так: ввиду малого количества кресел в холле многие дети спали просто на полу. Повторюсь: в течение нескольких часов маленькие девочки спали на полу гостиницы.К вечеру их поселили. И даже ужином накормили. А дальше – бросили на произвол судьбы. Ни фестиваля, ни обещанного питания, ни внятных объяснений. Правда, упомянутый Бегильдеев всё же "поприветствовал" приехавших лично. Он лично объявился в гостинице поздним вечером, изрядно выпивший, и продолжал рассказывать всем сказки про Кремль. Сбыться которым, увы, было не суждено.Утром гостиница отказала детям в завтраке. Их дальнейшее питание никто и не думал оплачивать. Дети с руководителем нашли дешёвую столовую и скромно перекусили на карманные деньги от родителей. И отправились краситься, наглаживать костюмы, готовиться к выступлению… Их веру и надежду никто не мог сломить целые сутки. Ровно столько Бегильдеев обещал им, что "всё будет", и они верили. А потом он исчез."Не наша зона ответственности"Надежда Шекриладзе совсем не похожа на бойца ММА. Это скромная, милая девушка, которую не учили в ВУЗе противостоять маститым финансовым аферистам. Тем не менее, в попытках разрулить ситуацию, она делала всё возможное.Надежда вызвала полицию прямо в гостиницу, где дети томительно ожидали обещанного чуда. Люди в форме появились очень оперативно, выслушали, искренне посочувствовали детям. Но заявление принимать не стали, поскольку, по их словам, деньги переводились из другого региона. Я, конечно, не юрист, хотя и вёл много лет юридическую рубрику в одной из мариупольских газет. Но ведь сам факт перевода денег на основании договора, как мне кажется, никак не может являться преступлением. Преступлением в данном случае является тот беспредел, который произошёл с детьми именно в Москве - именно здесь они не получили обещанную услугу, именно здесь у них украли обещанное. Я бы всё же с не принявшими заявление сотрудниками полиции серьёзно поспорил, с привлечением прокуратуры. Как по мне, так это очень уж смахивает на банальное нежелание брать на себя ответственность за сложные дела.После попытки обращения в полицию "Престижу" удалось получить обратную связь от некоей Жанны Валерьевны Денисовой. Это персона, руководящая фирмой "Гарант Отель". Она сообщила, что Бегильдеев в реанимации и настоятельно порекомендовала в полицию не обращаться.Знала ли Денисова, что в Уголовном кодексе существует статья 316 "Укрывательство преступлений"? Назовём этот вопрос риторическим. Нас больше интересуют действия Бегильдеева.Аз есмь царьДавайте сразу исключим из нашего сознания естественную сочувственную реакцию на слово "реанимация". Потому что здоровье Бегильдеева здесь ни при чём. Если ты приглашаешь на фестиваль сотни человек со всей России, то, как руководитель, осознаёшь, что подобное мероприятие не может зависеть от тебя одного. В любой организации, работающей даже с гораздо меньшими суммами, у руководителя всегда есть заместитель, секретарь, бухгалтер и другие штатные (да пусть и внештатные) помощники, которые в случае непредвиденного форс-мажора с шефом могут продолжить реализацию любого проекта, не подставляя партнёров, участников и себя самих.Но на "Планете искусства" - всё, видимо, по-инопланетянски. Алгоритм этой "Планеты" такой: Если шеф пропал с горизонта, то спасение детей – дело рук самих детей. Весьма цинично, не правда ли? Никто из сотрудников этой организации не предпринял ни одного реального шага для того, чтобы исправить ситуацию. Их присутствия вообще не ощущалось.Поэтому, даже если Бегильдеев реально был в реанимации – это, увы, только его проблема. Возможно, связанная с алкоголем. Ведь если бы не его халатность и наплевательское, безответственное, преступное отношение к детям – и гостиницу можно было оплатить заранее, и питание, и заключить договор об аренде зала, хотя бы и не Кремлёвского (там вообще ничего не знали о фестивале). Ничего этого сделано не было. Хотя деньги от "Престижа" поступали на расчётный счёт "Планеты искусства" задолго до марта: 13 декабря 2024 года – 176 тысяч, 17 января 2025 года – 208 тысяч… Даже этого было бы достаточно для предварительной оплаты их проживания и питания. А 13 марта они оплатили ещё 480 тысяч рублей.Вывод прост: "Планета искусств" просто прикарманила чужие деньги. Бегильдеев, как оказалось, нечист на руку, обманул несколько сотен детей. Это не должно сойти ему с рук. И у нас есть все основания полагать, что незаконно распоряжаться чужими деньгами для Бегильдеева не в первой.А Бегильдеев ли?..Страничка Бегильдеева в соцсетях наглухо закрыта от посторонних. Что само по себе удивительно для персоны, работающей в сфере организации публичных мероприятий. Однако в браузере имя его странички содержит другую фамилию: Миргашев ("mirgashev"). А эта фамилия, в свою очередь, очень тесно связана с той самой "Планетой искусства", учредителем которой значится как раз таки Марат Иргашев… К той же организации причастны и другие люди с такой же фамилией. Просто клан какой-то.Зачем же Иргашеву-Бегильдееву творческий псевдоним? Путём поиска связанных персон через различные базы данных российских предприятий нам с трудом удалось получить комментарий от приближённой к Бегильдееву особы. В телефонном разговоре человек, искренне сочувствующий детям, но просивший не публиковать его имени и фамилии, не просто поделился с нами "нюансами" работы афериста, но и прислал скриншоты со страницы Иргашева "ВКонтакте". К которой у приближённой особы, разумеется, есть доступ, в отличие от нас.И вот там Бегильдеев, местами Иргашев, не стесняясь, выкладывает на своей стене такую мощную нецензурную брань, которая в корне ставит под сомнение его принадлежность к миру искусства. Кроме того, имеющиеся в нашем распоряжении скриншоты свидетельствуют, что Иргашев пытался в 2022 году через подставную особу получить крупный кредит. Почему просто не пошёл в банк? Наверное, не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять: не пошёл, потому что, как говорится, рыльце уже было в пушку.Факт наличия у Иргашева "пушистого рыльца" подтвердил и наш собеседник. По его словам, у Марата неоднократно были конфликты с правоохранительными органами как раз на почве мошенничества.Сколько украдено?Все затраты, которые реально понёс Иргашев в пользу мариупольского "Престижа" - это оплата гостиницы и одного ужина. Мы получили комментарий от гостиницы, в которой проживали дети. Менеджер подсчитала, что эти затраты не превысили 275 тысяч рублей. Значит, в кармане у мошенника только от мариупольского коллектива осталось почти шестьсот тысяч. Но проблема в том, что "Престиж" потерял намного больше.Помимо отправленных на "Планету" денег, были ещё и затраты на дорогу. А это не только транспорт в две стороны, но и питание. Для выступления в Кремле было решено изыскать хотя бы какие-то средства на обновление гардероба юных танцоров – и эта цель была достигнута. Но самые большие потери – не в этом.И в жизни, и в Уголовном кодексе есть такое понятие: моральный ущерб. Это когда чей-то подлый поступок вызывает у другой стороны конфликта как минимум - чувство глубокой обиды, чаще - моральную дезориентацию, а то и социальное отчуждение. Именно это и произошло с детьми из Мариуполя. Они, несомненно, дезориентированы. Их предали там, где они надеялись встретить поддержку и похвалу. И произошло это в столице нашей Родины.В какие деньги можно оценить подобный моральный ущерб? Сколько нужно потратить, чтобы душевные шрамы от этой несправедливости у детей затянулись? Сколько стоит детское счастье? Это невозможно оценить, разумеется. Но когда дело дойдёт до суда – а оно дойдёт до суда – вполне справедливым было бы со стороны "Престижа" востребовать с Иргашева не только полную сумму затраченных средств, без вычета "частично" оказанных услуг (кому они были бы нужны без обещанного фестиваля), а это уже более полутора миллионов рублей, но и моральный ущерб из расчёта не менее ста тысяч рублей на каждого участника поездки.Конечно, руководитель коллектива и те родители, которые помогали ей в поездке, нашли способ снять напряжение и подарить детям хоть какие-то позитивные эмоции от посещения Москвы. Когда с Иргашевым всё стало ясно, они отправились на Красную площадь и попросили полицейских разрешить детям станцевать тот танец, который они привезли на фестиваль. И хотя формально на получение такого разрешения необходимо было написать несколько писем и подождать пару недель – им разрешили."Престижу" с восторгом и криками "Браво"" аплодировали и москвичи, и гости столицы. Эмоции у детей после танца просто зашкаливали, они не ожидали такой реакции. Плакали все – и малыши, и взрослые. А потом отправились в ГУМ есть мороженое.Предварительные выводыСегодня они уже дома. В их защиту высказались ряд СМИ Мариуполя, нового региона России. Управление образования, в компетенции которого находится Центр детского и юношеского творчества Мариуполя и работающий там "Престиж", полностью стоит на стороне коллектива и оценивает действия Иргашева как халатные, безответственные и преступные. Аналогичного мнения придерживается и Глава администрации Мариуполя.Но вопросы, конечно же, остаются.Вопрос первый. Иргашев разослал всем слёзное письмо, в котором обещает когда-то всё вернуть. Заметьте – вместо того, чтобы отправить деньги, он отправляет письма. То есть – тянет время. Но важнее вот что. Параллельно всем коллективам, обманутым Иргашевым, сегодня поступают угрозы. Требуют не обращаться в полицию, звонят родным и близким, не стесняются использовать даже искусственный интеллект (маме Надежды Шекриладзе позвонил некто с голосом самой Надежды и наговорил гадостей). Именно так действуют организованные преступные группировки. Почему же Иргашев до сих пор на свободе?Вопрос второй. Подавляющее большинство коллективов побоялись портить свой имидж этой скандально ситуацией и просто молчат. Некоторые руководители даже оказывают давление на "непокорных" родителей, которые требуют поступать с аферистом по букве закона. Вопрос к таким руководителям: вы чему хотите научить детей? Если покорности судьбе и потаканию ворам и мошенникам – то вы тогда не совсем хореографы, раз пытаетесь взять на себя ответственность за преступления других и оберегаете афериста от заслуженного наказания.Вопрос третий. Гостиничный комплекс, активы которого оцениваются почти в два миллиарда рублей, а заявленная прибыль в минувшем году составила 314 миллионов рублей (при выручке в 2 млрд 672 млн…) не удосужился оказать малолетним детям помощь в возникшей ситуации. Зная, откуда они приехали. Неужели слова "сочувствие", "доброта", "благотворительность" для подобного бизнеса – лишь пустые звуки? А вы бы смогли спокойно заниматься своими делами, если бы у вас на полу лежали уставшие дети? Да, сотрудникам гостиницы нельзя предъявить никаких обвинения, они не нарушали законов РФ. Разве что Закон Божий. Значит, Бог им и судья.В Мариуполе ситуация с "Престижем" сегодня известна каждому. Люди единодушны – они возмущены не только тем, что пострадавших детей обманули и обворовали, но и тем, что в Москве органы правопорядка, хотя и посочувствовали, но отнеслись к этому "по-бухгалтерски" - мол, не наше дело. Но ведь преступник на момент совершения преступления находился в Москве! Не исключено, что Иргашев избрал столицу новым местом своего проживания и преступной деятельности. И столичная полиция с лёгкостью могла по горячим следам найти его компанию, подельников, тут же заставить их выполнить обязательства - даже одним своим появлением в их офисе или гостиничном номере. Но поведение полиции оставило детей без шанса быстрого исправления ситуации. Детки, которые недавно пострадали на войне, теперь должны испытывать страдания и на новой Родине - из-за наглости мошенников и бездействия чинуш из правоохранительных органов.Надежда Шекриладзе не намерена прощать Бегильдееву-Иргашеву всё то, что довелось пережить в Москве юным участницам её коллектива. Несмотря на то, что московские правоохранители не приняли у неё заявление, она при поддержке родителей твёрдо настроена не только довести дело до суда, но и привлечь к этому вопросу все возможные инстанции.Её заявление уже приняли в полиции Мариуполя. Более того, это дело взял на контроль начальник Мариупольского Управления МВД России.Как говорит Надежда, дело не только в "Престиже". Если эту ситуацию "замять", Иргашев быстро найдёт новые жертвы, и снова пострадают сотни детей. Такого нельзя допустить, ни при каких условиях. Именно поэтому нужно расставить всё по своим местам. А место вора в нашем обществе давно определено не только законодательством, но и классикой советского кинематографа: вор должен сидеть в тюрьме.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Киор

мариуполь, москва, россия, людмила денисова, вуз, вконтакте, мвд, эксклюзив