https://ukraina.ru/20250408/chto-beregut-vsu-na-sluchay-kogda-rossiya-nachnet-chertit-tolstye-krasnye-strely-na-karte---kornev-1062386379.html

Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев

Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев - 08.04.2025 Украина.ру

Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев

Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, как влияют переговоры на ситуацию на фронте, возможна ли большая эскалация конфликта и как российская армия готовится к весенне-летней кампании

2025-04-08T16:35

2025-04-08T16:35

2025-04-08T16:36

россия

украина

видео

сша

дональд трамп

боевые действия

фронт

одесса

курск

курская область

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00:46 – Ситуация на фронте и переговорный процесс;05:43 – Мораторий на удары по энергетике;10:47 – Мобилизация молодёжи на Украине;12:18 – Подготовка ВС РФ к наступлению;14:06 – Незаметная подготовка к атаке российской армии;17:52 – Весенне-летняя кампания;19:58 – Ещё одна волна мобилизации в России;21:13 – Политическое решение конфликта.

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украина

сша

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курская область

суджа

днепр

армия

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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