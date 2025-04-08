Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев - 08.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250408/chto-beregut-vsu-na-sluchay-kogda-rossiya-nachnet-chertit-tolstye-krasnye-strely-na-karte---kornev-1062386379.html
Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев
Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев - 08.04.2025 Украина.ру
Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, как влияют переговоры на ситуацию на фронте, возможна ли большая эскалация конфликта и как российская армия готовится к весенне-летней кампании
2025-04-08T16:35
2025-04-08T16:36
россия
украина
видео
сша
дональд трамп
боевые действия
фронт
одесса
курск
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062386258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e72ff9e2a3e9e05153e2fbb8d166dc9.jpg
00:46 – Ситуация на фронте и переговорный процесс;05:43 – Мораторий на удары по энергетике;10:47 – Мобилизация молодёжи на Украине;12:18 – Подготовка ВС РФ к наступлению;14:06 – Незаметная подготовка к атаке российской армии;17:52 – Весенне-летняя кампания;19:58 – Ещё одна волна мобилизации в России;21:13 – Политическое решение конфликта.
россия
украина
сша
одесса
курск
курская область
суджа
днепр
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062386258_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84947fd2108250e809304bad5907a611.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, видео, сша, дональд трамп, боевые действия, фронт, одесса, курск, курская область, мобилизация, наступление, всу, вс рф, дроны, разведка, суджа, днепр, бпла, армия, видео
Россия, Украина, Видео, США, Дональд Трамп, боевые действия, фронт, Одесса, Курск, Курская область, мобилизация, наступление, ВСУ, ВС РФ, дроны, разведка, Суджа, Днепр, БПЛА, Армия

Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев

16:35 08.04.2025 (обновлено: 16:36 08.04.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный обозреватель интернет-проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в эфире Украина.ру рассказал, как влияют переговоры на ситуацию на фронте, возможна ли большая эскалация конфликта и как российская армия готовится к весенне-летней кампании
00:46 – Ситуация на фронте и переговорный процесс;
05:43 – Мораторий на удары по энергетике;
10:47 – Мобилизация молодёжи на Украине;
12:18 – Подготовка ВС РФ к наступлению;
14:06 – Незаметная подготовка к атаке российской армии;
17:52 – Весенне-летняя кампания;
19:58 – Ещё одна волна мобилизации в России;
21:13 – Политическое решение конфликта.
 
РоссияУкраинаВидеоСШАДональд Трампбоевые действияфронтОдессаКурскКурская областьмобилизациянаступлениеВСУВС РФдроныразведкаСуджаДнепрБПЛААрмия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35Что берегут ВСУ на случай, когда Россия начнет чертить толстые красные стрелы на карте - Корнев
15:28"Эта было циничное враньё": Медведев рассказал, как США и ЕС поставили мир на грань ядерной войны
15:13"Нацюцюрныкы для пихвознавцив", или "Штрыкавка" для идиотов с патриотическим уклоном
15:12Жители освобождённых территорий Курской области учатся жить заново - Хинштейн
14:43Захарова назвала РФ и Белоруссию более европейскими, чем страны Западной Европы
14:35Новые медицинские термины в украинском языке
14:21"Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе!" - Хинштейн
14:08Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами.
14:04Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
14:00Минобороны России создает мобильные врачебные комиссии
13:50Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"
13:37Песков назвал позором решение Латвии по массовому сносу военных мемориалов
13:31Российская армия усилила своё наступление на Покровск. Город берут с трех сторон
13:28Как поляки хотят Одессу? "Курский капут" Украины и Почему в США предупреждают: "Вы потеряете Украину"?
13:13Фотоальбом Победы: Наши войска входят в Севастополь
13:09Песков рассказал о следующих российско-американских контактах
13:00Услуги НАТО для ВСУ, триллион на военку США и сирийская карьера врача из Воронежа. Главное на 13.00
12:53Армия России освободила Гуево в Курской области
12:43Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской области
12:39Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?
Лента новостейМолния