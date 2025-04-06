https://ukraina.ru/20250406/1062315379.html

Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране

Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране - 06.04.2025 Украина.ру

Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране

На Украине эксперты и ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают "тарифную революцию" Трампа и ее возможные последствия для Украины и для других стран. И думают над тем, не напрасно ли Киев стремился все эти годы в НАТО и "в Европу".

2025-04-06T11:33

2025-04-06T11:33

2025-04-06T11:33

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сша

киев

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Введение Трампом пошлин в отношении почти всех стран мира, знаменует собой "новый империализм", точнее, возвращение - на новом витке развития - к эпохе империалистических войн, дележа ресурсов и революций, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он напомнил, что все это уже было и не так давно — в конце XIX и в начале XX веков.Революций можно ожидать по той причине, что в новом мире в большинстве стран будет размываться и исчезать средний класс, общество будет делиться на богатое меньшинство и бедное большинство, считает эксперт.Он отметил, что Трамп строит свою империю, намереваясь сделать "снова великой" именно Америку, а вовсе не весь коллективный Запад. США будут крепить свое промышленно-торговое величие и за счет Европы, которая теперь пребывает в растерянности."Европа ему (Трампу — Ред.) не нужна, там нет ресурса соответствующего, он видит, что там нечего взять", - пояснил Карасев в эфире ютуб-канала Politeka.По словам эксперта, КНР ставит цель к своему столетию в 2049 году сделать Китай самой передовой страной в мире - "вот почему Трамп спешит". Итог схватки далеко не предрешен. Например, когда-то (в начале ХХ века) никто не сомневался в том, что доминировать в будущем будет новый германский мир — "уголь и сталь". Но вышло не так.А что Украина? "Мы (киевский режим — Ред.) сейчас теряем территорию, теряем уголь и сталь. Я не знаю, где мы будем брать их — уголь и сталь, за счет чего и как. А порты хотят американцы забрать. А зерно — Европейский Союз. Надо что-то делать с этим… мы в старых нарративах живем, в старой парадигме — НАТО, ЕС… Ну какое НАТО уже, какой ЕС?", - сказал Карасев.Он добавил, что Киеву надо подумать о том, как быть в этой новой ситуации — возможно, нужно все же пойти на очевидно грабительскую сделку с США о редкоземах, может быть, "это единственный способ как-то застолбиться с Америкой"."Грабеж, но, понимаете, иногда — ну да, грабят", - оправдал политолог действия партнеров, подчеркнув, что пока очень сложно сказать, что будет дальше. Но ясно, что у всех теперь весь жизненный уклад будет меняться кардинальным образом.Карасев также отметил, что США будут уходить из Украины, "прихватив что-нибудь вкусненькое", а вот в Россию вполне могут инвестировать, чтобы не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем.Вообще Китай в последние 15-20 лет был стержнем глобализации, был главным выгодополучателем от режима свободной торговли. Америка видела его усиление и готовила соответствующие меры. Война на Украине лишь показала модель нового мира, способы его переустройства, но мировая перестройка и путь к постглобализму могут оказаться куда болезненнее, считает эксперт.В частности, все это плохо повлияет на страны ЕС, на их способность оказывать помощь Киеву. Вообще в будущем может снова развернуться борьба между Германией и Россией за Украину — при условии, если эта война закончится хорошо, сказал Карасев, не уточнив, какое завершение украинского конфликта он считает "хорошим".Но в целом, предостерег политолог, всем нам нужно готовиться к кардинальным переменам, практически к повторению памятных 90-х…Что касается сохраняющейся у Киева устремленности в НАТО, то есть вопрос - а существует ли Альянс де факто, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что "на сегодняшний день… крупнейший член НАТО начинает представлять угрозу для других членов НАТО — предъявляет территориальные претензии (речь о притязаниях США на Канаду и Гренландию)."То есть, на сегодняшний день вопрос в том, а выполняет ли НАТО свои функции?", - сказал эксперт, добавив, что нет уверенности, сработает ли 5 статья устава организации. И сделал вывод: в настоящее время "НАТО значительно переоценен как ресурс", а если военные США уйдут из Европы, то может оказаться, что это вообще мертвая структура.Вернемся к пошлинам. Глобальная торговая война началась, это было ожидаемо, хотя многие считали, что будет не так круто, например, в отношении КНР, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, США пощадили страны Южной и Центральной Америки, а вот страны Юго-Восточной Азии, страны БРИКС — они "наказаны" Трампом по полной программе. Европе тоже будет больно. Неизбежно последуют ответные меры.Что до США, то эксперт отметил, что "американцы отвыкли от черной работы", предпочитая торговать "информационным продуктом" и технологиями, но теперь пришло понимание, что так дальше жить нельзя, надо перестраиваться. Такое уже проходили в СССР при Горбачеве, но лекарство — горбачевская перестройка - оказалось страшнее самой болезни. Американская перестройка тоже может закончиться вовсе не тем, на что сейчас рассчитывают ее инициаторы.По словам Золотарева, для Украины вводимый Штатами тариф в 10 процентов практически ничего не меняет, поскольку реальный сектор украинской экономики находится в глубокой депрессии - и трудно сказать, что Киев мог бы такого производить, чтобы продавать это в США.Отметим, что с такой оценкой состояния украинской экономики не согласен экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев. Он напомнил, что по данным украинского госстата, за минувший год промышленность страны выросла на 3,6%."Не слишком много, но все же никак не соответствует репутации страны с разрушенной экономикой, каковой Украины у нас принято рисовать", - написал он в своем блоге.Золотарев, в свою очередь, оценил предлагаемую Трампом сделку по редкоземам как "грабеж в духе XIX века". По его мнению, в данном случае "Украина рассматривается как плантация для дяди Сэма".Эксперт добавил, что все это не согласуется с Конституцией Украины, а потому любой политик, который приложит руку к этому документу, спустя некоторое время будет назван государственным преступником и "будет проклят во веки вечные".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, сша, киев, дональд трамп, вадим карасев, андрей золотарев, нато, ес, брикс, эксклюзив