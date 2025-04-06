Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране - 06.04.2025 Украина.ру
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Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране
Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране - 06.04.2025 Украина.ру
Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране
На Украине эксперты и ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают "тарифную революцию" Трампа и ее возможные последствия для Украины и для других стран. И думают над тем, не напрасно ли Киев стремился все эти годы в НАТО и "в Европу".
2025-04-06T11:33
2025-04-06T11:33
украина
сша
киев
дональд трамп
вадим карасев
андрей золотарев
нато
ес
брикс
эксклюзив
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Введение Трампом пошлин в отношении почти всех стран мира, знаменует собой "новый империализм", точнее, возвращение - на новом витке развития - к эпохе империалистических войн, дележа ресурсов и революций, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он напомнил, что все это уже было и не так давно — в конце XIX и в начале XX веков.Революций можно ожидать по той причине, что в новом мире в большинстве стран будет размываться и исчезать средний класс, общество будет делиться на богатое меньшинство и бедное большинство, считает эксперт.Он отметил, что Трамп строит свою империю, намереваясь сделать "снова великой" именно Америку, а вовсе не весь коллективный Запад. США будут крепить свое промышленно-торговое величие и за счет Европы, которая теперь пребывает в растерянности."Европа ему (Трампу — Ред.) не нужна, там нет ресурса соответствующего, он видит, что там нечего взять", - пояснил Карасев в эфире ютуб-канала Politeka.По словам эксперта, КНР ставит цель к своему столетию в 2049 году сделать Китай самой передовой страной в мире - "вот почему Трамп спешит". Итог схватки далеко не предрешен. Например, когда-то (в начале ХХ века) никто не сомневался в том, что доминировать в будущем будет новый германский мир — "уголь и сталь". Но вышло не так.А что Украина? "Мы (киевский режим — Ред.) сейчас теряем территорию, теряем уголь и сталь. Я не знаю, где мы будем брать их — уголь и сталь, за счет чего и как. А порты хотят американцы забрать. А зерно — Европейский Союз. Надо что-то делать с этим… мы в старых нарративах живем, в старой парадигме — НАТО, ЕС… Ну какое НАТО уже, какой ЕС?", - сказал Карасев.Он добавил, что Киеву надо подумать о том, как быть в этой новой ситуации — возможно, нужно все же пойти на очевидно грабительскую сделку с США о редкоземах, может быть, "это единственный способ как-то застолбиться с Америкой"."Грабеж, но, понимаете, иногда — ну да, грабят", - оправдал политолог действия партнеров, подчеркнув, что пока очень сложно сказать, что будет дальше. Но ясно, что у всех теперь весь жизненный уклад будет меняться кардинальным образом.Карасев также отметил, что США будут уходить из Украины, "прихватив что-нибудь вкусненькое", а вот в Россию вполне могут инвестировать, чтобы не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем.Вообще Китай в последние 15-20 лет был стержнем глобализации, был главным выгодополучателем от режима свободной торговли. Америка видела его усиление и готовила соответствующие меры. Война на Украине лишь показала модель нового мира, способы его переустройства, но мировая перестройка и путь к постглобализму могут оказаться куда болезненнее, считает эксперт.В частности, все это плохо повлияет на страны ЕС, на их способность оказывать помощь Киеву. Вообще в будущем может снова развернуться борьба между Германией и Россией за Украину — при условии, если эта война закончится хорошо, сказал Карасев, не уточнив, какое завершение украинского конфликта он считает "хорошим".Но в целом, предостерег политолог, всем нам нужно готовиться к кардинальным переменам, практически к повторению памятных 90-х…Что касается сохраняющейся у Киева устремленности в НАТО, то есть вопрос - а существует ли Альянс де факто, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что "на сегодняшний день… крупнейший член НАТО начинает представлять угрозу для других членов НАТО — предъявляет территориальные претензии (речь о притязаниях США на Канаду и Гренландию)."То есть, на сегодняшний день вопрос в том, а выполняет ли НАТО свои функции?", - сказал эксперт, добавив, что нет уверенности, сработает ли 5 статья устава организации. И сделал вывод: в настоящее время "НАТО значительно переоценен как ресурс", а если военные США уйдут из Европы, то может оказаться, что это вообще мертвая структура.Вернемся к пошлинам. Глобальная торговая война началась, это было ожидаемо, хотя многие считали, что будет не так круто, например, в отношении КНР, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, США пощадили страны Южной и Центральной Америки, а вот страны Юго-Восточной Азии, страны БРИКС — они "наказаны" Трампом по полной программе. Европе тоже будет больно. Неизбежно последуют ответные меры.Что до США, то эксперт отметил, что "американцы отвыкли от черной работы", предпочитая торговать "информационным продуктом" и технологиями, но теперь пришло понимание, что так дальше жить нельзя, надо перестраиваться. Такое уже проходили в СССР при Горбачеве, но лекарство — горбачевская перестройка - оказалось страшнее самой болезни. Американская перестройка тоже может закончиться вовсе не тем, на что сейчас рассчитывают ее инициаторы.По словам Золотарева, для Украины вводимый Штатами тариф в 10 процентов практически ничего не меняет, поскольку реальный сектор украинской экономики находится в глубокой депрессии - и трудно сказать, что Киев мог бы такого производить, чтобы продавать это в США.Отметим, что с такой оценкой состояния украинской экономики не согласен экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев. Он напомнил, что по данным украинского госстата, за минувший год промышленность страны выросла на 3,6%."Не слишком много, но все же никак не соответствует репутации страны с разрушенной экономикой, каковой Украины у нас принято рисовать", - написал он в своем блоге.Золотарев, в свою очередь, оценил предлагаемую Трампом сделку по редкоземам как "грабеж в духе XIX века". По его мнению, в данном случае "Украина рассматривается как плантация для дяди Сэма".Эксперт добавил, что все это не согласуется с Конституцией Украины, а потому любой политик, который приложит руку к этому документу, спустя некоторое время будет назван государственным преступником и "будет проклят во веки вечные".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, киев, дональд трамп, вадим карасев, андрей золотарев, нато, ес, брикс, эксклюзив
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Вадим Карасев, Андрей Золотарев, НАТО, ЕС, БРИКС, Эксклюзив

Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране

11:33 06.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают "тарифную революцию" Трампа и ее возможные последствия для Украины и для других стран. И думают над тем, не напрасно ли Киев стремился все эти годы в НАТО и "в Европу".
Введение Трампом пошлин в отношении почти всех стран мира, знаменует собой "новый империализм", точнее, возвращение - на новом витке развития - к эпохе империалистических войн, дележа ресурсов и революций, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он напомнил, что все это уже было и не так давно — в конце XIX и в начале XX веков.
Революций можно ожидать по той причине, что в новом мире в большинстве стран будет размываться и исчезать средний класс, общество будет делиться на богатое меньшинство и бедное большинство, считает эксперт.
Он отметил, что Трамп строит свою империю, намереваясь сделать "снова великой" именно Америку, а вовсе не весь коллективный Запад. США будут крепить свое промышленно-торговое величие и за счет Европы, которая теперь пребывает в растерянности.
"Европа ему (Трампу — Ред.) не нужна, там нет ресурса соответствующего, он видит, что там нечего взять", - пояснил Карасев в эфире ютуб-канала Politeka.
По словам эксперта, КНР ставит цель к своему столетию в 2049 году сделать Китай самой передовой страной в мире - "вот почему Трамп спешит". Итог схватки далеко не предрешен. Например, когда-то (в начале ХХ века) никто не сомневался в том, что доминировать в будущем будет новый германский мир — "уголь и сталь". Но вышло не так.
А что Украина? "Мы (киевский режим — Ред.) сейчас теряем территорию, теряем уголь и сталь. Я не знаю, где мы будем брать их — уголь и сталь, за счет чего и как. А порты хотят американцы забрать. А зерно — Европейский Союз. Надо что-то делать с этим… мы в старых нарративах живем, в старой парадигме — НАТО, ЕС… Ну какое НАТО уже, какой ЕС?", - сказал Карасев.
Он добавил, что Киеву надо подумать о том, как быть в этой новой ситуации — возможно, нужно все же пойти на очевидно грабительскую сделку с США о редкоземах, может быть, "это единственный способ как-то застолбиться с Америкой".
"Грабеж, но, понимаете, иногда — ну да, грабят", - оправдал политолог действия партнеров, подчеркнув, что пока очень сложно сказать, что будет дальше. Но ясно, что у всех теперь весь жизненный уклад будет меняться кардинальным образом.
Карасев также отметил, что США будут уходить из Украины, "прихватив что-нибудь вкусненькое", а вот в Россию вполне могут инвестировать, чтобы не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем.
Вообще Китай в последние 15-20 лет был стержнем глобализации, был главным выгодополучателем от режима свободной торговли. Америка видела его усиление и готовила соответствующие меры. Война на Украине лишь показала модель нового мира, способы его переустройства, но мировая перестройка и путь к постглобализму могут оказаться куда болезненнее, считает эксперт.
В частности, все это плохо повлияет на страны ЕС, на их способность оказывать помощь Киеву. Вообще в будущем может снова развернуться борьба между Германией и Россией за Украину — при условии, если эта война закончится хорошо, сказал Карасев, не уточнив, какое завершение украинского конфликта он считает "хорошим".
Но в целом, предостерег политолог, всем нам нужно готовиться к кардинальным переменам, практически к повторению памятных 90-х…
Что касается сохраняющейся у Киева устремленности в НАТО, то есть вопрос - а существует ли Альянс де факто, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что "на сегодняшний день… крупнейший член НАТО начинает представлять угрозу для других членов НАТО — предъявляет территориальные претензии (речь о притязаниях США на Канаду и Гренландию).
"То есть, на сегодняшний день вопрос в том, а выполняет ли НАТО свои функции?", - сказал эксперт, добавив, что нет уверенности, сработает ли 5 статья устава организации. И сделал вывод: в настоящее время "НАТО значительно переоценен как ресурс", а если военные США уйдут из Европы, то может оказаться, что это вообще мертвая структура.
Вернемся к пошлинам. Глобальная торговая война началась, это было ожидаемо, хотя многие считали, что будет не так круто, например, в отношении КНР, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, США пощадили страны Южной и Центральной Америки, а вот страны Юго-Восточной Азии, страны БРИКС — они "наказаны" Трампом по полной программе. Европе тоже будет больно. Неизбежно последуют ответные меры.
Что до США, то эксперт отметил, что "американцы отвыкли от черной работы", предпочитая торговать "информационным продуктом" и технологиями, но теперь пришло понимание, что так дальше жить нельзя, надо перестраиваться. Такое уже проходили в СССР при Горбачеве, но лекарство — горбачевская перестройка - оказалось страшнее самой болезни. Американская перестройка тоже может закончиться вовсе не тем, на что сейчас рассчитывают ее инициаторы.
По словам Золотарева, для Украины вводимый Штатами тариф в 10 процентов практически ничего не меняет, поскольку реальный сектор украинской экономики находится в глубокой депрессии - и трудно сказать, что Киев мог бы такого производить, чтобы продавать это в США.
Отметим, что с такой оценкой состояния украинской экономики не согласен экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царев. Он напомнил, что по данным украинского госстата, за минувший год промышленность страны выросла на 3,6%.
"Не слишком много, но все же никак не соответствует репутации страны с разрушенной экономикой, каковой Украины у нас принято рисовать", - написал он в своем блоге.
Золотарев, в свою очередь, оценил предлагаемую Трампом сделку по редкоземам как "грабеж в духе XIX века". По его мнению, в данном случае "Украина рассматривается как плантация для дяди Сэма".
Эксперт добавил, что все это не согласуется с Конституцией Украины, а потому любой политик, который приложит руку к этому документу, спустя некоторое время будет назван государственным преступником и "будет проклят во веки вечные".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране"
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампВадим КарасевАндрей ЗолотаревНАТОЕСБРИКСЭксклюзив
 
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