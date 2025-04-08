https://ukraina.ru/20250408/1062381954.html

Жители освобождённых территорий Курской области учатся жить заново - Хинштейн

Жители освобождённых территорий Курской области учатся жить заново - Хинштейн - 08.04.2025 Украина.ру

Жители освобождённых территорий Курской области учатся жить заново - Хинштейн

Возвращающиеся с освобождённых территорий Курской области гражданские лица обо всём пережитом вспоминают с содроганием и заново учатся жить. Об этом 8 апреля заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

2025-04-08T15:12

2025-04-08T15:12

2025-04-08T15:12

новости

курская область

россия

хинштейн

вооруженные силы украины

кто

мирные жители

социальная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062381461_0:54:1170:713_1920x0_80_0_0_b959f2e890d2e63e2b557fd791a02103.jpg

"Все жители, которые возвращаются с освобождённых территорий, в буквальном смысле учатся жить заново", - констатировал врио губернатора Курской области.Хинштейн познакомился с семьёй Брахновых и рассказал, что им пришлось пережить."Под оккупацией в родном Гуево они провели почти восемь месяцев, - сообщил он. - Их гордость и в буквальном смысле спасение — 11-летняя Алеся. Когда по дому пришелся удар, ее родителей серьёзно ранило: отец упал без сознания, у матери осколком повредило руку. Алеся не растерялась, как могла оказала первую помощь. А когда у военных наконец-то появилась возможность вывести семью из села, в лесу девочка искала и обходила растяжки, колокольчики, мины — всё, что нацисты бросали, желая навредить людям".Главное было вывести родителей живыми и невредимыми, отметил врио губернатора, рассказывая об этой истории в своём телеграм-канале.Он вручил Алесе благодарность и памятные часы с гравировкой Курской области – так врио губернатора отметил её смелые решительные действия. По мнению Хинштейна, очень хорошо, что есть такие дети, которые перешагивают свой страх, лишь бы спасти своих близких. Они являются примером для многих взрослых.По словам чиновника, сейчас всё постепенно налаживается: родители вышли на работу, девочка всё это время не забрасывала уроки, а теперь учится дистанционно со своими одноклассниками и старается наверстать упущенное. Позавчера вывезли бабушку и дедушку: пожилым было крайне трудно передвигаться и российские военнослужащие, рискуя, три километра несли женщину на руках.Самых старших членов семьи, как придут в себя, обязательно ещё раз осмотрят врачи, соощил Хинштейн. Он дал поручение коллегам, чтобы к ним приехал соцработник и помог с оформлением всех положенных выплат, восстановлением утерянных документов, поиском ещё одного жилья."Главное, что все они живы и вместе! А жизнь наладится: всё разрушенное врагом мы обязательно восстановим и люди снова смогут вернуться домой! Иначе быть не может!", - заверил врио губернатора.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Деньги на продолжение войны, провалы ВСУ, проседание экономики. Главное на Украине на утро 8 апреля Актуальное интервью на эту тему: Пытки и расстрелы: как ВСУ издевались над российскими солдатами

https://ukraina.ru/20250408/1062366350.html

https://ukraina.ru/20250407/1062336333.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, хинштейн, вооруженные силы украины, кто, мирные жители, социальная политика