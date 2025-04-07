"Адские санкции" - это санкции из ада? - 07.04.2025 Украина.ру
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"Адские санкции" - это санкции из ада?
"Адские санкции" - это санкции из ада? - 07.04.2025 Украина.ру
"Адские санкции" - это санкции из ада?
Когда-то неудачно пошутил в компании депутатов Бундестага. Но им понравилось. Поэтому вспомню, насколько смогу, суть иронии.
2025-04-07T09:58
2025-04-07T09:59
европа
британия
румыния
кир стармер
ес
бундестаг
мнения
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Итак, был вопрос: что такое европейский геополитический рай? Ответ: это гармоничное пространство, где англичанин работает автомехаником, итальянец - любовником, немец - полицаем, а русский (тогда нас еще даже немцы считали как бы европейцами) - солистом балета.А геополитический ад? Это хаотичная территория, где англичанин - солист балета, итальянец - полицейский, немец - любовник, а русский - автомеханик…Понимаю все передержки и несообразия подобного заключения, но ход мысли депутатам понравился.Вспомнил об этой давней истории, когда услышал грозное предупреждение главы правительства Стармера о скором запрете в Британии публичного ношения катан - самурайских мечей.Признаться, принял за прикол премьера. Ну, как нынешнее увлечение его коллег - английских парламентариев хоббихорсингом - "скачками" на деревянных палках с лошадиной головой.Нет, здесь все серьезно. Принят соответствующий закон и сервильная британская пресса уже интерпретировала его как выдающийся шаг в борьбе с уличной преступностью…Еще раньше томной парижской ночью, увидел длинную елисейскую очередь на последний сеанс какой-то космической эпопеи. В основном стояли взрослые дядьки, но с игрушечными светящимися мечами. То ли гаишные палки с подсветкой, то ли лазерные клинки из "звездных войн".Но мужички всерьез распалялись. Грозно размахивали своими причандалами и выкрикивали, что-то обидное в адрес "понаехавших" иммигрантов.Думал, что это предельная стадия социального вырождения, деградации и массового инфантилизма, одичания. Предполагал, что из этих "джедаев" выкристализируются будущие "макроны" как финальная точка химерной и тупиковой эволюции. Дальше только - "все в сад". В сад Борреля.А тут Стармер с катаной! Так и подмывает дать совет: "не перепутай, Нельсон!"Но, честно говоря, не до смеха. Это в анекдоте смешно, когда герои перепутывают свои автохтонные социальные и национальные роли. В жизни - сложнее.Европа сегодня даже не пресловутый "дом Облонских". Тут все адски перемешалось. Сплошь бездетные лидеры здесь пекутся о демографии своих стран. Бывшие гинекологи, занимаются вхождением в лоно ЕС новых членов. Отставные батутные прыгуньи, скачут шустрее, чем пресловутая вошь на гребешке, по гребню Великой Китайской стены.А еще некогда "самые справедливые суды" пачками, под копирку печатают обвинительные заключения в адрес политических инакомыслящих. Штампуют вердикты, ранее не мыслимые в самых тоталитарных, режимах. Обидно, конечно, что взрастают они на бывших землях Римской империи, заложившей основы современного права: Румыния, Молдавия, Республика Сербская , Франция…Неожиданная гиперактивность нынешних европейских начальников могла бы вызывать снисходительную иронию. Ну как ужимки старика-ловеласа или кокетливость молодящейся старушки. Но есть нюансы.Речь-то идет не о ролевых играх в фанты. А о реальных судьбах стран, народов, наций, конкретных персон. То, что английские лидеры принимают своих сограждан сплошь за ниндзя и пытаются лишить их катан - могло бы стать забавной игрой. Только вот проблема в том, что они и свое традиционное английское право пытаются заменить кодексом Бусидо. То есть право граждан на жизнь подменить правом на смерть. И конкурентов сажают не в игрушечные замки, а в реальные тюрьмы…Такое впечатление, что знаменитая итонская элита забыло главное правило легкости английской жизни в изложении своего классика Сэмюэла Джонсона :"ставить поменьше, а выиграть побольше." Точнее, перепутало его с базовым выводом японского кодекса: "смерть - ключ к решению многих тяжелых проблем". Ну-ну…Люблю карнавалы! С восторгом окунался в карнавальный водоворот в феерической Латинской Америке. Суть карнавала в возможности побыть часок в личине другого существа. Ты уже вроде и не человек, а, скажем, кролик, тигр или дракон с замашками своей маски. Вот только, выныривая из карнавальной стихии в обычную жизнь, ты опять становишься самим собой. Иначе - дурка.Европа, строго по Бахтину, вошла в фазу "карнавальной политики". Или, учитывая стремительную "украинизацию ЕС", точнее было бы сказать в "вертепную фазу". Здесь как в старорежимном прикарпатском балаганном вертепе, Петрушка может изображать Полицмейстера, а Болда - Попа. Но в жизни каждый знает свое место. В жизни все по Шварцу: "тень, знай свое место!"В Европе же все перепутали. Здесь не только тени, но и реальные граждане, высокие чиновники забыли свое место. Забыли свое предназначение, происхождение, миссию, социальную роль…Может это и есть Шпенглерский "Закат Европы"? Не когда континент тупо исчезает как Атлантида, а когда там игру и мистерию путают с реальностью и жизнью…Сейчас тамошние бывшие гинекологи, прыгуньи и прочие государственные "эффективные менеджеры", опять грозят нам "адскими санкциями". Только раньше грозили за противостояние с Америкой. Сейчас за сближение с упомянутой. Опять все перепутали.Да и санкции не страшны.Во-первых, смешно ожидать от героев водевилей, как окрестил европейских сановников один из американских реалистов, нечто страшное.Во-вторых, как мы понимаем, "адские санкции" - это санкции из ада, во что стремительно превращается бывший райский уголок земли. А мы туда не собираемся. Не наша тема. Хотя других можем отправить прямиком.О том, какие цели преследует своей политикой Трамп и его окружение - в статье Владимира Видеманна "Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди"
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европа, британия, румыния, кир стармер, ес, бундестаг, мнения
Европа, Британия, Румыния, Кир Стармер, ЕС, Бундестаг, Мнения

"Адские санкции" - это санкции из ада?

09:58 07.04.2025 (обновлено: 09:59 07.04.2025)
 
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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Когда-то неудачно пошутил в компании депутатов Бундестага. Но им понравилось. Поэтому вспомню, насколько смогу, суть иронии.
Итак, был вопрос: что такое европейский геополитический рай? Ответ: это гармоничное пространство, где англичанин работает автомехаником, итальянец - любовником, немец - полицаем, а русский (тогда нас еще даже немцы считали как бы европейцами) - солистом балета.
А геополитический ад? Это хаотичная территория, где англичанин - солист балета, итальянец - полицейский, немец - любовник, а русский - автомеханик…
Понимаю все передержки и несообразия подобного заключения, но ход мысли депутатам понравился.
Вспомнил об этой давней истории, когда услышал грозное предупреждение главы правительства Стармера о скором запрете в Британии публичного ношения катан - самурайских мечей.
Признаться, принял за прикол премьера. Ну, как нынешнее увлечение его коллег - английских парламентариев хоббихорсингом - "скачками" на деревянных палках с лошадиной головой.
Нет, здесь все серьезно. Принят соответствующий закон и сервильная британская пресса уже интерпретировала его как выдающийся шаг в борьбе с уличной преступностью…
Еще раньше томной парижской ночью, увидел длинную елисейскую очередь на последний сеанс какой-то космической эпопеи. В основном стояли взрослые дядьки, но с игрушечными светящимися мечами. То ли гаишные палки с подсветкой, то ли лазерные клинки из "звездных войн".
Но мужички всерьез распалялись. Грозно размахивали своими причандалами и выкрикивали, что-то обидное в адрес "понаехавших" иммигрантов.
Думал, что это предельная стадия социального вырождения, деградации и массового инфантилизма, одичания. Предполагал, что из этих "джедаев" выкристализируются будущие "макроны" как финальная точка химерной и тупиковой эволюции. Дальше только - "все в сад". В сад Борреля.
А тут Стармер с катаной! Так и подмывает дать совет: "не перепутай, Нельсон!"
Но, честно говоря, не до смеха. Это в анекдоте смешно, когда герои перепутывают свои автохтонные социальные и национальные роли. В жизни - сложнее.
Европа сегодня даже не пресловутый "дом Облонских". Тут все адски перемешалось. Сплошь бездетные лидеры здесь пекутся о демографии своих стран. Бывшие гинекологи, занимаются вхождением в лоно ЕС новых членов. Отставные батутные прыгуньи, скачут шустрее, чем пресловутая вошь на гребешке, по гребню Великой Китайской стены.
А еще некогда "самые справедливые суды" пачками, под копирку печатают обвинительные заключения в адрес политических инакомыслящих. Штампуют вердикты, ранее не мыслимые в самых тоталитарных, режимах. Обидно, конечно, что взрастают они на бывших землях Римской империи, заложившей основы современного права: Румыния, Молдавия, Республика Сербская , Франция
Неожиданная гиперактивность нынешних европейских начальников могла бы вызывать снисходительную иронию. Ну как ужимки старика-ловеласа или кокетливость молодящейся старушки. Но есть нюансы.
Речь-то идет не о ролевых играх в фанты. А о реальных судьбах стран, народов, наций, конкретных персон. То, что английские лидеры принимают своих сограждан сплошь за ниндзя и пытаются лишить их катан - могло бы стать забавной игрой. Только вот проблема в том, что они и свое традиционное английское право пытаются заменить кодексом Бусидо. То есть право граждан на жизнь подменить правом на смерть. И конкурентов сажают не в игрушечные замки, а в реальные тюрьмы…
Такое впечатление, что знаменитая итонская элита забыло главное правило легкости английской жизни в изложении своего классика Сэмюэла Джонсона :"ставить поменьше, а выиграть побольше." Точнее, перепутало его с базовым выводом японского кодекса: "смерть - ключ к решению многих тяжелых проблем". Ну-ну…
Люблю карнавалы! С восторгом окунался в карнавальный водоворот в феерической Латинской Америке. Суть карнавала в возможности побыть часок в личине другого существа. Ты уже вроде и не человек, а, скажем, кролик, тигр или дракон с замашками своей маски. Вот только, выныривая из карнавальной стихии в обычную жизнь, ты опять становишься самим собой. Иначе - дурка.
Европа, строго по Бахтину, вошла в фазу "карнавальной политики". Или, учитывая стремительную "украинизацию ЕС", точнее было бы сказать в "вертепную фазу". Здесь как в старорежимном прикарпатском балаганном вертепе, Петрушка может изображать Полицмейстера, а Болда - Попа. Но в жизни каждый знает свое место. В жизни все по Шварцу: "тень, знай свое место!"
В Европе же все перепутали. Здесь не только тени, но и реальные граждане, высокие чиновники забыли свое место. Забыли свое предназначение, происхождение, миссию, социальную роль…
Может это и есть Шпенглерский "Закат Европы"? Не когда континент тупо исчезает как Атлантида, а когда там игру и мистерию путают с реальностью и жизнью…
Сейчас тамошние бывшие гинекологи, прыгуньи и прочие государственные "эффективные менеджеры", опять грозят нам "адскими санкциями". Только раньше грозили за противостояние с Америкой. Сейчас за сближение с упомянутой. Опять все перепутали.
Да и санкции не страшны.
Во-первых, смешно ожидать от героев водевилей, как окрестил европейских сановников один из американских реалистов, нечто страшное.
Во-вторых, как мы понимаем, "адские санкции" - это санкции из ада, во что стремительно превращается бывший райский уголок земли. А мы туда не собираемся. Не наша тема. Хотя других можем отправить прямиком.
О том, какие цели преследует своей политикой Трамп и его окружение - в статье Владимира Видеманна "Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди"
 
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