https://ukraina.ru/20250408/1062387344.html

Проблема SWIFT в контексте переговоров России и США. Почему это важно

Проблема SWIFT в контексте переговоров России и США. Почему это важно - 08.04.2025 Украина.ру

Проблема SWIFT в контексте переговоров России и США. Почему это важно

Россия хочет послабления западных санкций в рамках своих переговоров с США. Лакмусовой бумажкой готовности Вашингтона к компромиссам с Москвой может стать возращение РФ доступа к системе SWIFT. Украина и Европа – против. И это может стать проблемой

2025-04-08T17:12

2025-04-08T17:12

2025-04-08T17:12

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россия

сша

россельхозбанк

swift

украина

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Отключение РоссииОбщество всемирных межбанковских финансовых каналов связи – именно так в переводе на русский расшифровывается аббревиатура SWIFT. Строго говоря, это не платежная система, а система передачи финансовой информации, к которой подключены тысячи банков, организаций и компаний со всего мира.Сама система была основана и зарегистрирована в Бельгии. Ключевые решение по поводу работы SWIFT принимаются европейскими странами.Прощупывать почву на предмет отключения РФ от этой системы начали еще в 2014 году, однако тогда такое решение не прошло. После начала российской военной спецоперации на Украине эту идею реанимировали и при согласии США претворили ее в жизнь в отношении ряда банков РФ.Не сказать, что такой шаг стал для Москвы сюрпризом. За годы до этого была разработана отечественная система передачи финансовых сообщений, которая стала использоваться во внутренних операциях, а со временем к ней присоединились и иностранные структуры.Без чаемого эффектаКак известно, никакого обвала российского финансового сектора после отключения от SWIFT и прочих санкций не произошло. На это, в частности, обращает внимание в своем материале американское издание Responsible Statecraft."Когда в 2022 году только начались боевые действия, этот шаг назывался “ядерным вариантом”. Нам обещали, что Россия тут же утратит возможность вести международную торговлю и лишится импортных доходов. Однако это не сработало", - пишет автор Иан Прауд, который с июля 2014 года по февраль 2019 года занимал должность экономического советника в посольстве Великобритании в Москве.После начала СВО, пишет он, РФ заработала на экспорте рекордные 592 млрд долларов. По его словам, эта мера могла иметь смысл десять лет назад, однако не сейчас."За последующие восемь лет европейской нерешительности Россия трудилась не покладая рук над тем, чтобы переориентировать свою экономику и ослабить чрезмерную зависимость от торговли в долларах. Это объясняет, почему ее экономика оказалась столь устойчивой с начала конфликта", - говорится в статье.Будет ли разблокировкаО разблокировке SWIFT для России заговорили в контексте обсуждения новой Черноморской сделки, которую недавно обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии делегации РФ и США.Одно из требований Москвы – восстановление доступа Россельхозбанка к системе SWIFT, что должно облегчить России экспорт сельскохозяйственной продукции. Американцы взяли паузу подумать.С одной стороны, РФ продолжает экспорт и без SWIFT и готова делать это далее, однако если данное послабление, если оно произойдет, стало бы важным этапом на пути прорыва западной санкционной блокады и демонстрацией США подлинного стремления к нормализации двусторонних отношений.Учитывая европейское "происхождение" системы SWIFT, вопрос допуска до нее РФ может спровоцировать нешуточные страсти между Вашингтоном и Брюсселем, который конструктивный настрой Соединенных Штатов совсем не разделяет и намерен продолжать гнуть свою антироссийскую линию.Ситуацию осложняет общая напряженность в американско-европейских отношениях, градус которой еще больше подскочил после решения Дональда Трампа обложить почти все страны мира торговыми пошлинами, в том числе Евросоюз.Россия же в такой парадигме по-прежнему выглядит страной, которая действительно стремится урегулировать конфликт на Украине и с Западом вообще мирными средствами. Как заявлял ранее президент Владимир Путин, чтобы выбраться из той ямы, в которой оказались отношения России и США, нужно обоюдное желание.У Кремля такое желание есть, теперь мяч на стороне Белого дома. Если же Соединенные Штаты не пойдут на это требование России или же не смогут никак повлиять на европейцев, то мирные только-только обозначившиеся переговоры рискуют на этом завершиться. О том, какие последствия для мировой экономики будет иметь введение США пошлин в отношении других стран - в материале издания Украина.ру Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной.

https://ukraina.ru/20250327/1062069244.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, россельхозбанк, swift, украина