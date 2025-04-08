Новые медицинские термины в украинском языке - 08.04.2025 Украина.ру
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Новые медицинские термины в украинском языке
Новые медицинские термины в украинском языке - 08.04.2025 Украина.ру
Новые медицинские термины в украинском языке
Акушер-гинеколог – пологожінківник, положник-жіночник, поліжник-жіночник Украина.ру, 08.04.2025
2025-04-08T14:35
2025-04-08T14:35
украина
медицина
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Акушер-гинеколог – пологожінківник, положник-жіночник, поліжник-жіночникАллотрансплантат – іншопересадок, іншопересадецьАмбулатория – прихідняАммиак – смородецьАнабиоз – знеживлення, відживленняАнальгетики – протибільники, знебільникиАналептики – оживники, піднесникиАнализатор – розслідникАналитический – розслідний, розслідувальнийАптека – комора, сховищеАптекарь – ліківникАритмия – нелад, нерівномір’яАстма – ядухаАстма бронхиальная – дишкова задухаАстма сердечная – дава, жабаАстматик – ядушник, дихавичник, вихлецьБактериальный – тоїжковий, дріб’янковийБактерии анаэробные – безкисенці, безкиснивці, безкиснеживціБактерициды – паличковбивникиБактериология – паличківство, паличківництвоБактериолог – паличківець, паличківник, паличкознавець, дріб’янкознавецьБешенство – каз, скаженівкаБиблиотека – книгозбірняБилирубин – жовчочервонобарвеньБиология – живництво, живознавствоБиолог – живник, живознавецьБинт – повійБиопотенциал – життєзарядоспроможень, життєзарядоспроможецьБиопрепарат – живоприготовеньБиопсия – живовзяттяБиосинтез – животворення, живостворенняБрюшная жаба – черевножабаБюллетень – обіжник, повідомникВакцина – щепа, щепинаВеко – повіка, кліпкаВанная – купільник, купільницяВата – бавнаВегетарианство – рослиноїдство, рослиноїддя, м’ясоутриманствоВегетарианец – рослиноїд, рослиноспоживач, м’ясоутриманецьВетеринар – тваринолікарВещество – творивоВещество пищевое – корминаВещество составное – складеньВибратор – двигтяр, дрижар, тремтярВибрион – звивень, звивчик, дрижчик, півшрубень, півпаличкаВиварий – тварильняВирус – дрібень, дрібецьВитамин – життєдай, життєдаєць, житівникВсасывание – всісання, вбирання, всяканняГайка – шрубка, нашрубокГазообразный – газуватийГаллюциноген – ввижальнопричинецьГастроэнтеролог – шлункокишківникГематолог – кровник, кровознавецьГемоглобин – кровокулець, кровочервень, червонокровобарвеньГеморрой – почечуйГен – творецьГеном – спадкосукупГенератор – породжувачГинекология – жінківництво, жіночництво, жіночівництвоГинеколог – жінківник, жіночник, жіночівник, жінкознавецьГеронтолог – старечівник, старечознавецьГигиена – хворобозапобіжництво, хворобозапобігознавствоГигиенист – здоровнівецьГидроцефал – водоголовецьГимнастика – руханкаГлина – мулаГоспитализация – улікарнення, ушпиталенняГрудная полость – огрудна дуплинаГрибок – пліснявкаГрипп – хрипень, хрипкаДебаты – суперекаДегазатор – газознешкідникДезинсекция – комаховигубДезодоратор – висморідникДерматолог – шкірник, шкіряник, шкірівникДеталь – подробицяДиабет сахарный – солодиця, цукрицяДиабетик – сечовиснажецьДиагноз – розпізнаваДиагноз дифференциальный – розрізняльна розпізнаваДиагност – розпізнавецьДиагональ – навкісся, косинаДиаметр – перетинник, пересічникДиетолог – харчівник, харчознавецьДиск – круглець, кругленьДиссертация – міркування, ступенепрацяДистиллятор – перегінник, перекрапникДистиллят – перегін, перекрапДуш – прискалець, дощівецьДушевая – прискальня, дощівняЖижа – рідотаЖир – товщЗаключение – завершення, підсумокЗаряд – наснагаЗасосать – засмоктати, зассатиЗигзаг – кривуляЗоофилия – тваринолюбство, твариноперелюбИзобилие – повня, ряснота, рясотаИзолятор – відокремник, відокремняИзъян – ганжИммунитет – відпорність, захисністьИммуноглобулины – опорокульціИммунология – опірництво, опірнивництвоИммунолог – опірник, опірнівникИнгаляторий – вдихальня, пародишняИнструкция – настава, поукаИнфаркт миокарда – знекровозмертвіння серцем’язуИнфекционист – заразнівець, заразлівецьИонизатор – зарядорухівник, зарядоурухівлювачИпохондрик – нудьговик, пригніченецьИридодиагностика – веселкорозпізнаваКаверна – печера, дуплинаКамера – уміщина, вміщинаКанализация – проточення, каналенняКандидоз – білогриб’я, білогрибчатістьКанцер – пістрякКанцерогенез – пістряковитвірКарантин – заразострим, заразозатримКардиология – серцівництво, серцезнавствоКардиолог – серцівник, серцезнавецьКарлик – низькоросток, малоростокКислота – кислинаКишечник – кишківник, кішковикКлей – глей, ліпилоКлиницист – лікарник, лікарнівецьКоллектив – збірКомплекс – сукуп, зв’язКонсультант – радця, дорадник, порадникКонцентрат – згуст, зосередаКофермент – співшумило, співбродило, співквасилоКурортология – оздоровницівництво, здоровщинознавствоЛабиринт – плутанкаЛаборант – дослідовецьЛаборатория – дослідня, робітняЛазарет – лічниця, військолічницяЛейкоз – білокрівцеопух, білокрівцезлоопухЛепет – белькотання, жеботінняЛесбиянство – жінколюбство, жінколюб’я, жінкоперелюбМагнетизм – притягацтвоМагний – магн, магнецьМагнит – притягач, притягальникМаммолог – грудівник, грудознавецьМинипуляция – орудаМанипуляционная – орудняМедицина – лічництвоМедицинский – лічний, лічничийМикроб – дрібноживецьМикробиология – дрібноживництво, дрібноживознавствоМикробиолог -- дрібножиттєзнавецьМоллюск – м’якушМозг головной – головомозокМозг задний – задомозокМозг передний – передомозокНевропатолог – нервохворобовик, нервохворобівникНевролог – нервник, нервовик, нервівник, нервознавецьНематоды – круглі хробакиНозология – хворобництво, хворобівництвоНоменклатура – назвоперелікНорма – звича, звичняОнкология – пухлинництво, опухівництво, опухознавствоОперационная – орудня, втручальня, викональняОперация – оруда, орудування, втрутаОпухоль – опухОрганизм – істота, тіло, устрійОртопед – випрямникПалец указательный – вказівник, вказівецьПарадокс – дивовижаПаразит – чужоїд, галапасПаразитология – чужоїдознавство, галапасознавствоПаталогический – хворний, хворівнийПедерастия – чоловіколюбство, чоловікоперелюбПедиатр – дітолікарПодагра – ногосечоквассяПрезерватив – запобіжник, уберігач, чепчикПрепарат – виготовень, приготовеньПроцедура – західПроктоспазм – гузнівкостиск, гузнівкоспазмПроктит – кутниця, гузниця, прямокишковозапалПсихиатрия – душолікарствоПсихоанализ – душорозкладПульс – гоп’як, живець, живчик, бійникРадиоактивность – випромінністьРадиолог – промінник, променівець, променівник, променезнавецьРахит – кривухаРеаниматолог – оживлівник, оживлівничник, оживлознавецьРеаниматор – оживник, оживляч, оживлювачРентген – променеобраз, променезнімок, променевідбитокРецептура – приписництвоСадизм – знущальництвоСанитар – здоровникСанобработка – здоровообробка, здоровничообробкаСибирская язва – телій, жабурСимулянт – удавач, удавальникСпирт метиловый – деревовинецьСпирт этиловый – винецьСтоматология – зубарство, зубівництвоСтоматолог – зубар, зубівник, ротознавецьСтоматолог-хирург – зубар-різальник, зубівник-різальник, ротознавець-різальник (женщины: зубарка-різальниця, зубівниця-різальниця, ротівниця-різальниця)Терминология медицинская – лікарське позначництво (називництво)Термометр – тепломірТест – випробаТоксикоз – труя, трутизнаТоксикология – отруйнівництво, отрутознавствоТоксин – труя, отрутаТонометр – тискомірТравматолог – ушкодівник, ушкодознавецьТремор – дрижаки, дрожі, дрижачкаТруп – мертвякТугоплавкий – важкотопкийУмозаключение – умовивідУролог – сечівничник, сечознавецьУрология – сечівничництво, сечознавствоФантом – лялькаФармакология – лікодієзнавствоФармакопея – лікоописФармакотерапия – ліколікуванняФармацевт – ліківник, лікознавецьФеномен – з’явиськоФермент – шумило, бродило, квасилоФизиотерапевт – природолікувачФото – світлинаФрагмент – зламокФтизиатрия – сухотівництво, сухотознавствоФтор – світеньФутляр – сагайдак, шабатуркаХаос – безладдяХимия – речовинозмінаХирург – різальникХирургический – різальнийХлор – зеленецьЦентр – осереддяЦентрифуга – відосередківка, відцентрівкаЦинга – гнилецьЦистерна – вмістищеЧерепа измерение – череповимірШлиф – тонкоспилШприц-тюбик – штрикалочка, порскавочкаЩитовидный – щитуватийЭкскрет – виділень, виділокЭксгумация – труповикопЭкспертиза – вислід, вислідженняЭлектрический – зарядний, зарядовийЭлектричество – зарядністьЭлектрокардиограмма – зарядосерцезаписЭлектротравма – зарядопошкодаЭлементарный – первневийЭмульсия – бовтанка, бовтачкаЭндокринология – внутрішньозалозництво, внуртрішньозалозівництвоЭрекция – розпукання, розпуклення, набубнявінняЭритема – червонівкаЭхоэнцефалограмма – луномозкозаписЯдовитый – трутизний, трутинний
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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украина, медицина, язык, украинский язык, русский язык
Украина, медицина, язык, украинский язык, Русский язык

Новые медицинские термины в украинском языке

14:35 08.04.2025
 
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Акушер-гинеколог – пологожінківник, положник-жіночник, поліжник-жіночник
Аллотрансплантат – іншопересадок, іншопересадець
Амбулатория – прихідня
Аммиак – смородець
Анабиоз – знеживлення, відживлення
Анальгетики – протибільники, знебільники
Аналептики – оживники, піднесники
Анализатор – розслідник
Аналитический – розслідний, розслідувальний
Аптека – комора, сховище
Аптекарь – ліківник
Аритмия – нелад, нерівномір’я
Астма – ядуха
Астма бронхиальная – дишкова задуха
Астма сердечная – дава, жаба
Астматик – ядушник, дихавичник, вихлець
Бактериальный – тоїжковий, дріб’янковий
Бактерии анаэробные – безкисенці, безкиснивці, безкиснеживці
Бактерициды – паличковбивники
Бактериология – паличківство, паличківництво
Бактериолог – паличківець, паличківник, паличкознавець, дріб’янкознавець
Бешенство – каз, скаженівка
Библиотека – книгозбірня
Билирубин – жовчочервонобарвень
Биология – живництво, живознавство
Биолог – живник, живознавець
Бинт – повій
Биопотенциал – життєзарядоспроможень, життєзарядоспроможець
Биопрепарат – живоприготовень
Биопсия – живовзяття
Биосинтез – животворення, живостворення
Брюшная жаба – черевножаба
Бюллетень – обіжник, повідомник
Вакцина – щепа, щепина
Веко – повіка, кліпка
Ванная – купільник, купільниця
Вата – бавна
Вегетарианство – рослиноїдство, рослиноїддя, м’ясоутриманство
Вегетарианец – рослиноїд, рослиноспоживач, м’ясоутриманець
Ветеринар – тваринолікар
Вещество – твориво
Вещество пищевое – кормина
Вещество составное – складень
Вибратор – двигтяр, дрижар, тремтяр
Вибрион – звивень, звивчик, дрижчик, півшрубень, півпаличка
Виварий – тварильня
Вирус – дрібень, дрібець
Витамин – життєдай, життєдаєць, житівник
Всасывание – всісання, вбирання, всякання
Гайка – шрубка, нашрубок
Газообразный – газуватий
Галлюциноген – ввижальнопричинець
Гастроэнтеролог – шлункокишківник
Гематолог – кровник, кровознавець
Гемоглобин – кровокулець, кровочервень, червонокровобарвень
Геморрой – почечуй
Ген – творець
Геном – спадкосукуп
Генератор – породжувач
Гинекология – жінківництво, жіночництво, жіночівництво
Гинеколог – жінківник, жіночник, жіночівник, жінкознавець
Геронтолог – старечівник, старечознавець
Гигиена – хворобозапобіжництво, хворобозапобігознавство
Гигиенист – здоровнівець
Гидроцефал – водоголовець
Гимнастика – руханка
Глина – мула
Госпитализация – улікарнення, ушпиталення
Грудная полость – огрудна дуплина
Грибок – пліснявка
Грипп – хрипень, хрипка
Дебаты – суперека
Дегазатор – газознешкідник
Дезинсекция – комаховигуб
Дезодоратор – висморідник
Дерматолог – шкірник, шкіряник, шкірівник
Деталь – подробиця
Диабет сахарный – солодиця, цукриця
Диабетик – сечовиснажець
Диагноз – розпізнава
Диагноз дифференциальный – розрізняльна розпізнава
Диагност – розпізнавець
Диагональ – навкісся, косина
Диаметр – перетинник, пересічник
Диетолог – харчівник, харчознавець
Диск – круглець, круглень
Диссертация – міркування, ступенепраця
Дистиллятор – перегінник, перекрапник
Дистиллят – перегін, перекрап
Душ – прискалець, дощівець
Душевая – прискальня, дощівня
Жижа – рідота
Жир – товщ
Заключение – завершення, підсумок
Заряд – наснага
Засосать – засмоктати, зассати
Зигзаг – кривуля
Зоофилия – тваринолюбство, твариноперелюб
Изобилие – повня, ряснота, рясота
Изолятор – відокремник, відокремня
Изъян – ганж
Иммунитет – відпорність, захисність
Иммуноглобулины – опорокульці
Иммунология – опірництво, опірнивництво
Иммунолог – опірник, опірнівник
Ингаляторий – вдихальня, пародишня
Инструкция – настава, поука
Инфаркт миокарда – знекровозмертвіння серцем’язу
Инфекционист – заразнівець, заразлівець
Ионизатор – зарядорухівник, зарядоурухівлювач
Ипохондрик – нудьговик, пригніченець
Иридодиагностика – веселкорозпізнава
Каверна – печера, дуплина
Камера – уміщина, вміщина
Канализация – проточення, каналення
Кандидоз – білогриб’я, білогрибчатість
Канцер – пістряк
Канцерогенез – пістряковитвір
Карантин – заразострим, заразозатрим
Кардиология – серцівництво, серцезнавство
Кардиолог – серцівник, серцезнавець
Карлик – низькоросток, малоросток
Кислота – кислина
Кишечник – кишківник, кішковик
Клей – глей, ліпило
Клиницист – лікарник, лікарнівець
Коллектив – збір
Комплекс – сукуп, зв’яз
Консультант – радця, дорадник, порадник
Концентрат – згуст, зосереда
Кофермент – співшумило, співбродило, співквасило
Курортология – оздоровницівництво, здоровщинознавство
Лабиринт – плутанка
Лаборант – дослідовець
Лаборатория – дослідня, робітня
Лазарет – лічниця, військолічниця
Лейкоз – білокрівцеопух, білокрівцезлоопух
Лепет – белькотання, жеботіння
Лесбиянство – жінколюбство, жінколюб’я, жінкоперелюб
Магнетизм – притягацтво
Магний – магн, магнець
Магнит – притягач, притягальник
Маммолог – грудівник, грудознавець
Минипуляция – оруда
Манипуляционная – орудня
Медицина – лічництво
Медицинский – лічний, лічничий
Микроб – дрібноживець
Микробиология – дрібноживництво, дрібноживознавство
Микробиолог -- дрібножиттєзнавець
Моллюск – м’якуш
Мозг головной – головомозок
Мозг задний – задомозок
Мозг передний – передомозок
Невропатолог – нервохворобовик, нервохворобівник
Невролог – нервник, нервовик, нервівник, нервознавець
Нематоды – круглі хробаки
Нозология – хворобництво, хворобівництво
Номенклатура – назвоперелік
Норма – звича, звичня
Онкология – пухлинництво, опухівництво, опухознавство
Операционная – орудня, втручальня, викональня
Операция – оруда, орудування, втрута
Опухоль – опух
Организм – істота, тіло, устрій
Ортопед – випрямник
Палец указательный – вказівник, вказівець
Парадокс – дивовижа
Паразит – чужоїд, галапас
Паразитология – чужоїдознавство, галапасознавство
Паталогический – хворний, хворівний
Педерастия – чоловіколюбство, чоловікоперелюб
Педиатр – дітолікар
Подагра – ногосечоквасся
Презерватив – запобіжник, уберігач, чепчик
Препарат – виготовень, приготовень
Процедура – захід
Проктоспазм – гузнівкостиск, гузнівкоспазм
Проктит – кутниця, гузниця, прямокишковозапал
Психиатрия – душолікарство
Психоанализ – душорозклад
Пульс – гоп’як, живець, живчик, бійник
Радиоактивность – випромінність
Радиолог – промінник, променівець, променівник, променезнавець
Рахит – кривуха
Реаниматолог – оживлівник, оживлівничник, оживлознавець
Реаниматор – оживник, оживляч, оживлювач
Рентген – променеобраз, променезнімок, променевідбиток
Рецептура – приписництво
Садизм – знущальництво
Санитар – здоровник
Санобработка – здоровообробка, здоровничообробка
Сибирская язва – телій, жабур
Симулянт – удавач, удавальник
Спирт метиловый – деревовинець
Спирт этиловый – винець
Стоматология – зубарство, зубівництво
Стоматолог – зубар, зубівник, ротознавець
Стоматолог-хирург – зубар-різальник, зубівник-різальник, ротознавець-різальник (женщины: зубарка-різальниця, зубівниця-різальниця, ротівниця-різальниця)
Терминология медицинская – лікарське позначництво (називництво)
Термометр – тепломір
Тест – випроба
Токсикоз – труя, трутизна
Токсикология – отруйнівництво, отрутознавство
Токсин – труя, отрута
Тонометр – тискомір
Травматолог – ушкодівник, ушкодознавець
Тремор – дрижаки, дрожі, дрижачка
Труп – мертвяк
Тугоплавкий – важкотопкий
Умозаключение – умовивід
Уролог – сечівничник, сечознавець
Урология – сечівничництво, сечознавство
Фантом – лялька
Фармакология – лікодієзнавство
Фармакопея – лікоопис
Фармакотерапия – ліколікування
Фармацевт – ліківник, лікознавець
Феномен – з’явисько
Фермент – шумило, бродило, квасило
Физиотерапевт – природолікувач
Фото – світлина
Фрагмент – зламок
Фтизиатрия – сухотівництво, сухотознавство
Фтор – світень
Футляр – сагайдак, шабатурка
Хаос – безладдя
Химия – речовинозміна
Хирург – різальник
Хирургический – різальний
Хлор – зеленець
Центр – осереддя
Центрифуга – відосередківка, відцентрівка
Цинга – гнилець
Цистерна – вмістище
Черепа измерение – череповимір
Шлиф – тонкоспил
Шприц-тюбик – штрикалочка, порскавочка
Щитовидный – щитуватий
Экскрет – виділень, виділок
Эксгумация – труповикоп
Экспертиза – вислід, вислідження
Электрический – зарядний, зарядовий
Электричество – зарядність
Электрокардиограмма – зарядосерцезапис
Электротравма – зарядопошкода
Элементарный – первневий
Эмульсия – бовтанка, бовтачка
Эндокринология – внутрішньозалозництво, внуртрішньозалозівництво
Эрекция – розпукання, розпуклення, набубнявіння
Эритема – червонівка
Эхоэнцефалограмма – луномозкозапис
Ядовитый – трутизний, трутинний
 
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