Новые медицинские термины в украинском языке
Акушер-гинеколог – пологожінківник, положник-жіночник, поліжник-жіночник
Аллотрансплантат – іншопересадок, іншопересадець
Амбулатория – прихідня
Аммиак – смородець
Анабиоз – знеживлення, відживлення
Анальгетики – протибільники, знебільники
Аналептики – оживники, піднесники
Анализатор – розслідник
Аналитический – розслідний, розслідувальний
Аптека – комора, сховище
Аптекарь – ліківник
Аритмия – нелад, нерівномір’я
Астма – ядуха
Астма бронхиальная – дишкова задуха
Астма сердечная – дава, жаба
Астматик – ядушник, дихавичник, вихлець
Бактериальный – тоїжковий, дріб’янковий
Бактерии анаэробные – безкисенці, безкиснивці, безкиснеживці
Бактерициды – паличковбивники
Бактериология – паличківство, паличківництво
Бактериолог – паличківець, паличківник, паличкознавець, дріб’янкознавець
Бешенство – каз, скаженівка
Библиотека – книгозбірня
Билирубин – жовчочервонобарвень
Биология – живництво, живознавство
Биолог – живник, живознавець
Бинт – повій
Биопотенциал – життєзарядоспроможень, життєзарядоспроможець
Биопрепарат – живоприготовень
Биопсия – живовзяття
Биосинтез – животворення, живостворення
Брюшная жаба – черевножаба
Бюллетень – обіжник, повідомник
Вакцина – щепа, щепина
Веко – повіка, кліпка
Ванная – купільник, купільниця
Вата – бавна
Вегетарианство – рослиноїдство, рослиноїддя, м’ясоутриманство
Вегетарианец – рослиноїд, рослиноспоживач, м’ясоутриманець
Ветеринар – тваринолікар
Вещество – твориво
Вещество пищевое – кормина
Вещество составное – складень
Вибратор – двигтяр, дрижар, тремтяр
Вибрион – звивень, звивчик, дрижчик, півшрубень, півпаличка
Виварий – тварильня
Вирус – дрібень, дрібець
Витамин – життєдай, життєдаєць, житівник
Всасывание – всісання, вбирання, всякання
Гайка – шрубка, нашрубок
Газообразный – газуватий
Галлюциноген – ввижальнопричинець
Гастроэнтеролог – шлункокишківник
Гематолог – кровник, кровознавець
Гемоглобин – кровокулець, кровочервень, червонокровобарвень
Геморрой – почечуй
Ген – творець
Геном – спадкосукуп
Генератор – породжувач
Гинекология – жінківництво, жіночництво, жіночівництво
Гинеколог – жінківник, жіночник, жіночівник, жінкознавець
Геронтолог – старечівник, старечознавець
Гигиена – хворобозапобіжництво, хворобозапобігознавство
Гигиенист – здоровнівець
Гидроцефал – водоголовець
Гимнастика – руханка
Глина – мула
Госпитализация – улікарнення, ушпиталення
Грудная полость – огрудна дуплина
Грибок – пліснявка
Грипп – хрипень, хрипка
Дебаты – суперека
Дегазатор – газознешкідник
Дезинсекция – комаховигуб
Дезодоратор – висморідник
Дерматолог – шкірник, шкіряник, шкірівник
Деталь – подробиця
Диабет сахарный – солодиця, цукриця
Диабетик – сечовиснажець
Диагноз – розпізнава
Диагноз дифференциальный – розрізняльна розпізнава
Диагност – розпізнавець
Диагональ – навкісся, косина
Диаметр – перетинник, пересічник
Диетолог – харчівник, харчознавець
Диск – круглець, круглень
Диссертация – міркування, ступенепраця
Дистиллятор – перегінник, перекрапник
Дистиллят – перегін, перекрап
Душ – прискалець, дощівець
Душевая – прискальня, дощівня
Жижа – рідота
Жир – товщ
Заключение – завершення, підсумок
Заряд – наснага
Засосать – засмоктати, зассати
Зигзаг – кривуля
Зоофилия – тваринолюбство, твариноперелюб
Изобилие – повня, ряснота, рясота
Изолятор – відокремник, відокремня
Изъян – ганж
Иммунитет – відпорність, захисність
Иммуноглобулины – опорокульці
Иммунология – опірництво, опірнивництво
Иммунолог – опірник, опірнівник
Ингаляторий – вдихальня, пародишня
Инструкция – настава, поука
Инфаркт миокарда – знекровозмертвіння серцем’язу
Инфекционист – заразнівець, заразлівець
Ионизатор – зарядорухівник, зарядоурухівлювач
Ипохондрик – нудьговик, пригніченець
Иридодиагностика – веселкорозпізнава
Каверна – печера, дуплина
Камера – уміщина, вміщина
Канализация – проточення, каналення
Кандидоз – білогриб’я, білогрибчатість
Канцер – пістряк
Канцерогенез – пістряковитвір
Карантин – заразострим, заразозатрим
Кардиология – серцівництво, серцезнавство
Кардиолог – серцівник, серцезнавець
Карлик – низькоросток, малоросток
Кислота – кислина
Кишечник – кишківник, кішковик
Клей – глей, ліпило
Клиницист – лікарник, лікарнівець
Коллектив – збір
Комплекс – сукуп, зв’яз
Консультант – радця, дорадник, порадник
Концентрат – згуст, зосереда
Кофермент – співшумило, співбродило, співквасило
Курортология – оздоровницівництво, здоровщинознавство
Лабиринт – плутанка
Лаборант – дослідовець
Лаборатория – дослідня, робітня
Лазарет – лічниця, військолічниця
Лейкоз – білокрівцеопух, білокрівцезлоопух
Лепет – белькотання, жеботіння
Лесбиянство – жінколюбство, жінколюб’я, жінкоперелюб
Магнетизм – притягацтво
Магний – магн, магнець
Магнит – притягач, притягальник
Маммолог – грудівник, грудознавець
Минипуляция – оруда
Манипуляционная – орудня
Медицина – лічництво
Медицинский – лічний, лічничий
Микроб – дрібноживець
Микробиология – дрібноживництво, дрібноживознавство
Микробиолог -- дрібножиттєзнавець
Моллюск – м’якуш
Мозг головной – головомозок
Мозг задний – задомозок
Мозг передний – передомозок
Невропатолог – нервохворобовик, нервохворобівник
Невролог – нервник, нервовик, нервівник, нервознавець
Нематоды – круглі хробаки
Нозология – хворобництво, хворобівництво
Номенклатура – назвоперелік
Норма – звича, звичня
Онкология – пухлинництво, опухівництво, опухознавство
Операционная – орудня, втручальня, викональня
Операция – оруда, орудування, втрута
Опухоль – опух
Организм – істота, тіло, устрій
Ортопед – випрямник
Палец указательный – вказівник, вказівець
Парадокс – дивовижа
Паразит – чужоїд, галапас
Паразитология – чужоїдознавство, галапасознавство
Паталогический – хворний, хворівний
Педерастия – чоловіколюбство, чоловікоперелюб
Педиатр – дітолікар
Подагра – ногосечоквасся
Презерватив – запобіжник, уберігач, чепчик
Препарат – виготовень, приготовень
Процедура – захід
Проктоспазм – гузнівкостиск, гузнівкоспазм
Проктит – кутниця, гузниця, прямокишковозапал
Психиатрия – душолікарство
Психоанализ – душорозклад
Пульс – гоп’як, живець, живчик, бійник
Радиоактивность – випромінність
Радиолог – промінник, променівець, променівник, променезнавець
Рахит – кривуха
Реаниматолог – оживлівник, оживлівничник, оживлознавець
Реаниматор – оживник, оживляч, оживлювач
Рентген – променеобраз, променезнімок, променевідбиток
Рецептура – приписництво
Садизм – знущальництво
Санитар – здоровник
Санобработка – здоровообробка, здоровничообробка
Сибирская язва – телій, жабур
Симулянт – удавач, удавальник
Спирт метиловый – деревовинець
Спирт этиловый – винець
Стоматология – зубарство, зубівництво
Стоматолог – зубар, зубівник, ротознавець
Стоматолог-хирург – зубар-різальник, зубівник-різальник, ротознавець-різальник (женщины: зубарка-різальниця, зубівниця-різальниця, ротівниця-різальниця)
Терминология медицинская – лікарське позначництво (називництво)
Термометр – тепломір
Тест – випроба
Токсикоз – труя, трутизна
Токсикология – отруйнівництво, отрутознавство
Токсин – труя, отрута
Тонометр – тискомір
Травматолог – ушкодівник, ушкодознавець
Тремор – дрижаки, дрожі, дрижачка
Труп – мертвяк
Тугоплавкий – важкотопкий
Умозаключение – умовивід
Уролог – сечівничник, сечознавець
Урология – сечівничництво, сечознавство
Фантом – лялька
Фармакология – лікодієзнавство
Фармакопея – лікоопис
Фармакотерапия – ліколікування
Фармацевт – ліківник, лікознавець
Феномен – з’явисько
Фермент – шумило, бродило, квасило
Физиотерапевт – природолікувач
Фото – світлина
Фрагмент – зламок
Фтизиатрия – сухотівництво, сухотознавство
Фтор – світень
Футляр – сагайдак, шабатурка
Хаос – безладдя
Химия – речовинозміна
Хирург – різальник
Хирургический – різальний
Хлор – зеленець
Центр – осереддя
Центрифуга – відосередківка, відцентрівка
Цинга – гнилець
Цистерна – вмістище
Черепа измерение – череповимір
Шлиф – тонкоспил
Шприц-тюбик – штрикалочка, порскавочка
Щитовидный – щитуватий
Экскрет – виділень, виділок
Эксгумация – труповикоп
Экспертиза – вислід, вислідження
Электрический – зарядний, зарядовий
Электричество – зарядність
Электрокардиограмма – зарядосерцезапис
Электротравма – зарядопошкода
Элементарный – первневий
Эмульсия – бовтанка, бовтачка
Эндокринология – внутрішньозалозництво, внуртрішньозалозівництво
Эрекция – розпукання, розпуклення, набубнявіння
Эритема – червонівка
Эхоэнцефалограмма – луномозкозапис
Ядовитый – трутизний, трутинний