https://ukraina.ru/20250407/1062325343.html

Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет

Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет - 07.04.2025 Украина.ру

Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет

Какие факты и цифры обсуждают блогеры, журналисты, президенты и ведущие издания мира?

2025-04-07T04:40

2025-04-07T04:40

2025-04-07T04:41

эксклюзив

сша

китай

европа

дональд трамп

эммануэль макрон

джорджи мелони

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059882084_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e6639dfda3771f1115a62f9e6449e993.jpg

Речь, конечно, идёт о новых тарифах США почти для всего мира и о том, как реагируют на них биржи и производители разных стран.Вы узнаете: сколько человек решили стать гражданами США за 5 миллионов долларов.Каким образом удвоил за год своё состояние сам Трамп?Какие немецкие автомобили начинают производить в США и что делать пивоварам и виноделам Европы?Какой ответ готовят Китай и Канада?И кто пытается "сохранить дружбу" с США во что бы то ни стало.Лучший продавец в мире Дональд Трамп, лучший продавец в мире, рекламирует золотую карту, которая даёт моментальное гражданство США:- Вы знаете что это такое? За 5 миллионов долларов это может стать вашим! Козырная карта. Золотая карта.Похоже на приемы зазывалы на американской ярмарке. "А вот бородатая женщина! Кто хочет посмотреть? А вот эликсир, излечивающий все болезни!.."Вспоминаются рассказы О"Генри про "честных мошенников" и "благородных жуликов":"Я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен: будь то медальон из фальшивого золота или семена садовых цветов или мазь от прострела... или хотя бы затрещина".Наверняка Трамп читал произведения великого американского писателя. А может, приобрёл способности великого торговца от рождения или по ходу событий жизни.Как бы там ни было, "золотые карточки" разлетаются, как горячие пирожки.Нет нужды уточнять, что "золотую карту" украшает лицо самого Трампа."Я первый покупатель", - утверждает Трамп.Ему то зачем? Видимо, это такой рекламный трюк. Не может отойти от шаблонов "продающего поведения".Но тем не менее, власти США утверждают, что уже тысяча человек купила "золотую карту".То есть Америка уже "заработала" 5 миллиардов долларов просто на раздаче золотых карточек.Все это, конечно, полностью укладывается в ясный и простой план Трампа и его администрации.Все капиталы - переводите в США. Все производства - передислоцируйте в США.Миллиардеры - сюда! Тоже переезжайте в США.Добро пожаловать, так сказать. Если у вас есть лишние пять миллионов.Это, пожалуй, пока что единственный экономический проект Трампа, который уже принёс результат.Но посмотрим, что будет дальше."Хорошо быть царем!"Есть и еще один супер мега удачный проект: это личное состояние самого Трампа.Сам Трамп так разбогател за первые 50 дней своего президентства, что это даже наводит на некоторые размышления.В целом Трамп за последний год более чем удвоил свой капитал.Теперь он "весит" 5,1 миллиардов долларов.Сначала он продал акции своей "убыточной платформы социальных сетей", как называет "Truth Social" Форбс.Убыточная, не убыточная, а акции отлично продались. Доля самого Трампа в этой сети стоит сейчас столько же, сколько вся его недвижимость вместе взятая.Вся недвижимость Трампа сегодня оценивается в 1,1 миллиарда долларов.Вся "Трамп медиа" группа - самый дорогой его актив - стоит 2,6 миллиарда долларов.Потом он выпустил криптовалюту - имени себя и жены Мелании. Это позволило ему полностью отдать долги за предвыборную кампанию.Его личные криптомонеты успели и подорожать, и подешеветь, но какая разница. Трамп свою прибыль получил."Быть королём выгодно", пишет Форбс.Собственно, это то, чего Трамп и его команда хочет и для США: мы лично спасаемся, а что будет с вами - это ваше личное дело.Рынки трясет Рынки не просто трясёт. Они снесены цунами. Еще до тарифов."Тесла" с момента инаугурации Трампа потеряла 55 процентов стоимости."Нвидия" - 30 процентов.Главный биржевой индекс S&P 500 потерял с 20 февраля 4,5 триллиона рыночной стоимости."Сейчас плохо. Но потом вы будете процветать", - постоянно повторяет Трамп.Но несмотря на то, что множество экономистов обвиняет Трампа в некомпетентности, рациональное зерно в действиях его администрации есть. Они разоряют финансистов (спонсоров Демпартии), и уменьшают "денежные пузыри".Что такое акции? Это давно уже спекулятивный инструмент, а не инвестиции в производство.Трампа же интересует именно производство "на земле", а не пузыри "капитализации".Кроме того, хаос на рынках может именно быть той целью, которой Трамп и добивается.Не будем забывать, что за Трампом стоят его спонсоры - крупнейшие корпорации США, миллиардеры и финансисты, которые наверняка примерно представляют себе план Трампа. А некоторые его и писали. И правительство Трампа - не сплошь некомпетентные недоумки.Так что план у Трампа есть. Но какой? И как он исполнится? Будем с интересом наблюдать.Ну а что касается Европы, планы "пограбить и подчинить" своих лучших союзников в США никогда и не скрывали.Всё давно было сказано с предельной откровенностью.А теперь и сделано. Начало положено: тарифы.И конечно, Трамп приглашает широким жестом все производства в США. С улыбкой. Так же, как рекламирует свою золотую карточку.Заберёт самое ценное и ликвидное, без малейших угрызений совести.Как реагирует Европа?Что в Европе: пивоварыПивовары Германии в ужасе: после тарифов Трампа работы могут лишиться 100 тысяч рабочих мест, а некоторые пивоварни просто закроются.Просят выяснить: пошлины будут на все пиво, или только на баночное?Вообще, конечно, удивительно, что пиво возят из Европы в США.Наверняка, немецкие пивовары уже срочно договариваются о строительстве завода в США.А автомобилисты побежали в Америку уже давно. Теперь - с удвоенной скоростью.АвтомобилиБританский "Ягуар" пока приостановил отгрузки в США. Думают и ищут новые рынки. Какие, интересно? Шейхи залива уже все с "Ягуарами". Китай? Там рынок предметов роскоши тоже не резиновый.Немецкий автопром пострадает больше всех."Порш" уже получил в 2024 году убытки в 20 миллиардов евро.Это еще до введения пошлин.Что же будет после?Будут переезжать в США.Тем более, что заводы уже есть, но это часто просто сборка из комплектующих, произведённых в других странах.Агентство "Блумберг" произвело опрос крупнейших производителей автомобилей в Германии.Мерседес: одну из моделей будут полностью переносить в США, завод в штате Алабама.Фольксваген: будут развивать завод в штате Теннесси. Там уже производятся электромобили. Такие модели, как Tiguan, Taos, Jetta производят в Мексике.БМВ: 60 процентов экспорта приходится на США. Но крупнейший в мире автозавод уже построен в Южной Каролине и выпускает по 400 тысяч автомобилей в год.Италия: кому продать вино?Товары, которые Италия экспортировала в США:вино, сыр, паста и дизайнерская одежда.Кому всё это теперь продавать? Или вступить в войну "встречных тарифов"?Премьер Джорджия Мелони пытается найти компромисс:"Я не уверена, что лучший способ отреагировать на тарифы - ввести свои собственные".Польша: дружба выдержит"Так же точно реагирует Польша.Туск льстиво и вкрадчиво выступил: он назвал пошлины Трампа " тяжёлым и неприятным ударом от союзника".Но заверил, что "дружба Польши и США это выдержит."Какая реакцияЧто вообще ответили политики Европы и мира?Урсула фон дер Ляйен, глава ЕС:"Я знаю, многие из вас чувствуют себя обманутыми нашим старейшим союзником."Но она угрожающе заявляет: "У нас есть сильный план в ответ".Китай:"Призываем США немедленно отменить односторонние тарифные меры".Япония:"Прискорбно."Южная Корея:"Поддержим местных производителей".Австралия:"Друзья так не поступают".Италия:"Это ослабление Запада перед цивилизационными конкурентами".Министр экономики Германии Хабек:"Надо давить на США. Посмотрим, кто сильнее в этом армрестлинге. Дональд Трамп сгибается под давлением, корректирует свои действия под давлением. И это давление должно быть оказано сейчас со стороны Германии и со стороны Европы."Ну, Хабек, наверное, скоро перестанет быть министром экономики. Так что "армрестлинг" пройдет без него.Немецкий и шведский автопром отреагировал верноподданически, не обращая внимания на слова Хабека: строим заводы в США.Макрон предостерёг всех от того, чтобы страны Европы "играли в одиночку": "остаёмся едиными".Но наверное, поздно. Все уже побежали, как крысы, на поклон к Трампу.Не исключено, что и сам Макрон первый побежал договариваться втихаря. Уже позвонил в Овальный кабинет.И это ведь далеко не всё. Пока плачут и стонут виноделы и автопроизводители, но скоро станет не до смеха всем остальным.5 процентов на оборону?Госсекретарь Рубио уже озвучил цифры: 5 процентов ВВП каждая страна НАТО должна будет тратить на оборону.У Англии и Франции есть свой резон во всей этой игре. Они, видимо, нацелены создать новый союз вместо ЕС, без этой надоевшей всем Урсулы с её казнокрадами (воруют миллиардами).Намечается и новый военный союз, в составе Англии и Германии.И цель у них всё та же, как во времена Антанты: ослабить Германию. Которая как экономический локомотив ЕС и так сейчас страдает больше всех.А Сербия и Венгрия объявляют о своём военном союзе.Кто следующий?Так скоро дойдёт до того, что ни НАТО, ни ЕС не будет.Про больПытается сопротивляться, пока, по крайней мере, на словах, Канада.Премьер Марк Карни сообщил, что его страна может стать лидером свободного мира, вместо США.Вот недавно разбирались, что Канада экспортирует в Китай. Это бобы и свинина. Это страна какого экономического уклада? Нет, Канада производит, конечно, и потребительские товары, и автомобили. Но часто это - те же самые китайские производства, вынесенные вовне.А так - энергию и нефть производят и продают в США, золото добывают по прежнему, как во времена Джека Лондона. Бобы выращивают, для Китая. Хороший "лидер мира", мощный.Там, кстати, тоже взаимные пошлины и торговая война, между Канадой и Китаем.Ну а теперь между Канадой и США:Премьер провинции Онтарио в Канаде Даг Форд:"Мы сделаем всё возможное, чтобы причинить больше боли американскому народу, не причиняя боль населению Канады."Вот такие высокие партнерские отношения.КитайНо самое интересное - как ответит Китай.Для Китая США - основной рынок сбыта, экспорт в США ежегодно составляет сумму в 400 миллиардов долларов. И это не считая услуг.Экспорт же США в Китай - на 150 миллиардов.Пока что Китай угрожает ответными пошлинами. 9 апреля вступят в силу пошлины США, 10 апреля - пошлины Китая.Если не договорятся, конечно.Наложены огромные пошлины на Вьетнам - в размере 90 процентов. Вьетнам рассчитывает договориться.Почему так пострадал Вьетнам? Китай перенес туда множество производств после того, как на него наложили санкции в прошлые годы.Следующая неделя будет самой интересной.Разные страны будут искать разные подходы к Трампу. И нести свои "дары": инвестиции, переезд производств, отмену своих пошлин.А кто-то, наоборот, поступит по принципу "ввяжемся в бой и посмотрим, что из этого выйдет".О том, что планируют Трамп и его команда - в статье Владимира Видеманна "Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди"

https://ukraina.ru/20250406/1062310975.html

сша

китай

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, китай, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, джорджи мелони, ес, нато