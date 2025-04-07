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"Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны

"Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны - 07.04.2025 Украина.ру

"Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны

На Украине эксперты, политики и ЛОМы (лидеры общественного мнения) внезапно обеспокоились судьбами демократии в мире и открыли, что далеко не все, что провозглашается с высоких трибун, затем реализуется на практике. Куда чаще реализуется как раз то, о чем народ уведомить "забыли".

2025-04-07T09:36

2025-04-07T09:36

2025-04-07T09:36

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Это особенно хорошо видно на примере новых государств, которые быстро впали в технологическую и прочую зависимость от Запада, превратившись в полуколонии. А ведь пришедшие к власти в этих государствах политики обещали все самое хорошее — и свободу, и демократию, и народовластие...Впрочем, демократию можно понимать по-разному, отметил украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, "демократия - это не рай на земле", это не о выборах, это "институты самоорганизации народов". И главной проблемой новых демократий можно считать быструю корпоратизацию этих самых государств, "когда элита не просто отрывалась от народа и территории, она, по сути, становилась монополистом на ресурсы развития, а народ превращался…".Эксперт не стал уточнять, во что именно превращался народ, но добавил, что он называет такую систему внутренним колониализмом. По его словам, десятки новосозданных государств в разных частях света "в кратчайшие сроки проходили путь от провозглашенной демократии к жестким корпоративным системам".И эти системы "быстро скатывались к репрессивным режимам… потому что росло недовольство, потому что население начинало замечать эту несправедливость", подчеркнул Ермолаев в эфире Ютуб-канала "Подитэксперт", назвав этот процесс "изнанкой глобализации".Это видно и на примере той же "независимой" Украины — думается, вряд ли кто-то будет настаивать всерьез, что кавычки тут лишние. Киевские "элиты" (и тут кавычки тоже нужны) пытаются стать "независимыми" исключительно от России, что идет только во вред украинскому народу, но "элиты" это, разумеется, не волнует.Иллюстрацию полной зависимости Киева от западных партнеров долго искать не потребуется, переговоры со Штатами об украинских редкоземах говорят сами за себя.Ермолаев отметил, что это касается и Европы. Так, вице-президент США Вэнс упрекнул весь европейский мир в том, что европейские правящие элиты "оторвались от основ демократии", оторвались от своих народов.Впрочем, кто бы упрекал. Говоря о новой политике Трампа, политолог отметил, что американцы не скрывают своей приверженности к "ковбойскому капитализму". При этом американские демократы и республиканцы расходятся лишь в методах обеспечения американской гегемонии. И те, и другие будут для достижения цели пользоваться всеми инструментами глобализма.И потому новые тарифы США — это не война и не путь к изоляции, считает Ермолаев. По его словам, это просто "инструмент шантажа, репрессий и подчинения", глобализм не отменяется, но видоизменяется — теперь строится технологический империализм, в котором "подачек" слабым не будет.Китай готов конкурировать с технологическими лидерами, в свое время он вложился в технологии. В России, продолжил эксперт, выбрали другой путь - путь "мобилизованной самодостаточности". По мнению Ермолаева, как раз война и внешняя угроза очень помогли России решить эту проблему. И сейчас Запад ищет, как еще надавить на Россию.Что до Киева, то украинским властям надо было более трезво смотреть на западных партнеров, в частности, надо было предвидеть, как они поведут себя в условиях угрозы прямого столкновения с Россией. Теперь же ситуация такова: если Киев будут воспринимать в Европе как угрозу в этом смысле, если будут подозревать, что киевский режим может втащить в войну других участников — то тогда "мы можем получить быструю перезагрузку и в европейской политике", сказал эксперт.Внутри подконтрольной Киеву части Украины тоже опасаются неожиданных вариантов перезагрузки. Особенно эти тревоги усилились после проведения в Москве первого заседания "Клуба народного единства" (об этом собрании издание Украина.ру информировало читателей).Сопредседателем Клуба стал экс-глава украинского правительства Николай Азаров. Киевский режим реагирует на это очень нервно, подозревая, что кандидатура Азарова идеально подходит на роль главы переходного правительства, если переговоры США и РФ по украинскому вопросу закончатся успешно.Как отмечает издание "Политнавигатор" со ссылкой на одного из украинских медиа-менеджеров, "сейчас по киевским СМИ в приказном порядке дана команда "мочить" Азарова и "Клуб народного единства".При этом киевская хунта опасается, что Азарова вполне благосклонно воспримет население, поскольку он "ассоциируется со стабильным и денежным периодом на Украине", закончившемся после госпереворота в 2014 году.Поэтому дано указание "давить". Однако даже исполнители антиазаровской медиа-кампании не верят в успех предприятия."Публикации, где население пугают "возвращением российских коллаборантов", попросту не работают, ведь украинцы могут сравнить жизнь "при Азарове" и нынешнее положение — война, ежедневные смерти, зверства ТЦК, обнищание", - приводит "Политнавигатор" слова своего собеседника.А ведь скачущих на Майдане "активистов" предупреждали, что добром это не закончится. Но они думали и думают только о своем добре. Вот только многим ли из "активистов" удастся сохранить это нажитое "непосильным трудом" добро — это большой вопрос.Тем временем боевые действия продолжаются, как их завершить, похоже, никто пока не знает. Зеленский выдвинул новые условия и обрисовал свое видение "справедливого мира" - это, по его мнению, такой мир, когда отошедшие к РФ территории не признаются, а киевскому режиму гарантируют безопасность (в частности, такие гарантии должен дать ввод западного военного контингента при сохранении большой численности ВСУ).Но к реальности эти заявления Зеленского не имеют никакого отношения, считает историк, публицист, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. По его мнению, высказанному в интервью "АиФ", "он (Зеленский — Ред.) их сложил, исходя из политической ситуации и собственных планов"."Европа пытается максимально вооружиться и ощетиниться, чтобы показать Дональду Трампу, что она может без него, и что она "сама с усами". Правда, сама она не с усами, только мечтает об армии. Исходя из этого, в основу европейской армии ЕС хочет завести те воинские части из Украины, которые после поражения в СВО могут уйти за границы Украины, где будут интернированы, помещены в какие-то лагеря, а потом составят костяк будущей европейской армии", - обрисовал ситуацию Скачко.Он напомнил, что такая попытка была после Гражданской войны в России, когда "десятки тысяч солдат и офицеров хотели создать армию вторжения в Россию, но не получилось". Хотя целые полки засылались воевать на Украину с территории Румынии и Польши."Нечто подобное, только в новых условиях, планируют и для нынешних ВСУ. Любые разговоры о сокращении армии, о демилитаризации Украины, как об одной из главных задач СВО, для Зеленского с подачи европейцев неприемлемы", - сказал Скачко.Он продолжил: "Ну а насчёт территорий — это влажные фантазии. У всех они бывают. Весна, мой кот нервничает, думает, что все кошки его, а Зеленский весной, видимо, думает, что он Наполеон".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране"

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермолаев, николай азаров, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, мнения