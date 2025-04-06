https://ukraina.ru/20250406/1062306990.html
Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше
Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше - 06.04.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше
Любому журналисту или политику лестно думать, что на Западе тебя заметили и хотят услышать. Но надо подумать о более реалистичном варианте: тебя заметили и хотят посадить, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-06T20:41
2025-04-06T20:41
2025-04-06T20:41
интервью
польша
россия
украина
кирилл молчанов
ростислав ищенко
александр лукашенко
украина.ру
сбу
миа "россия сегодня"
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее украинский правозащитник и политолог с российским гражданством Кирилл Молчанов, который неоднократно выступал с экспертной оценкой в издании Украина.ру и других российских СМИ, был арестован в Польше и депортирован в Киев. Его подозревают в "оправдании вооруженной агрессии России". По версии следствия, он якобы работал на ФСБ.- Ростислав Владимирович, насколько опасен этот прецедент? Это ведь была не депортация, все было без суда. Фактически польские спецслужбы похитили человека и передали его в руки СБУ.- Хотел бы у вас уточнить: у Молчанова точно было российское гражданство?- Во всяком случае, показывали два паспорта.- Если у него было российское гражданство, то это еще хуже.Если бы поляки задержали на своей территории гражданина Украины и передали бы его Киеву, это было бы логично. Украина запросила, они передали. Но если они задерживают российского гражданина, то они лезут в сферу интересов Москвы, которая своих граждан должна защищать.Понятно, что мы по поводу Молчанова можем выразить 25 тысяч возмущений, и от этого ничего не изменится. Но в двусторонних отношениях всегда накапливается какой-то критический потенциал, который потом приводит к необратимым последствиям. Его арест – это очередная капля.А вообще я бы хотел акцентировать внимание не на польских действиях. Понятно, что Польша была врагом России и останется им. В лучшем случае мы можем лишь надеяться на то, что в среднесрочной перспективе Польша займет нейтральную к нам позицию. Поэтому я бы хотел поговорить об элементарной осторожности.Российское руководство регулярно предупреждает, что когда вы пересекаете границу РФ, вы должны учитывать, что мы де-факто находимся в состоянии войны с Западом. Вы в любой момент можете стать целью спецслужб. Причем это касается не только журналистов и политиков, но и простых людей. Не надо без крайней необходимости даже в Монголию ездить.Даже если вы простой рабочий, который захотел отдохнуть в Египте, вас все равно могут схватить. Потому что иногда нужен лишь человек с паспортом какой-то страны, чтобы сказать: "Вот, это самый главный шпион России. Мы его наконец-то поймали".Одно дело – когда ты едешь куда-то вместе с государственной делегацией. Другое дело – когда ты сам решил куда-то съездить, и государство даже об этом не знает. Потому что в любой стране в любой момент можно нарваться на проблемы.Белоруссия и Россия – союзные государство. Но вы же помните, что пока у Лукашенко не начались острейшие проблемы с Западом, он в 2020 году задержал сотрудников российской ЧВК и заявлял, что они якобы готовили государственный переворот. Он даже собирался выдать Украине. Да, потом Лукашенко объяснял, что это была якобы игра спецслужб. Да, это было давно, и сейчас все по-другому. Но даже такие вещи надо учитывать. Вы не знаете, в какой момент в каком государстве может измениться политика.Пока вы ехали до границы, все было хорошо. А когда вы ее пересекли, там произошли кардинальные изменения. И вы стали уже не желанным гостем, а объектом для преследования.Приведу личный пример.Весной 2015 года мне на мобильный позвонили люди, которые представились организатором Экономического форума в Крынице (Польша) и пригласили там выступить. Обещали оплатить питание, проживание и проезд. Я сказал, что у меня нет загранпаспорта, поэтому не могу приехать. Это было правда. Меня опять стали уговаривать: "Времени еще полно, за два месяца успеете". Не успел. Но даже если бы у меня был загранпаспорт, я бы все равно туда не поехал. Я же понимал, что Польша – союзник Украины. А у Украины уже тогда были с Россией неприятные отношения.Мало того, что я мог бы стать целью. Меня могли бы выманить, чтобы арестовать и отправить в Киев. Я же не знал, что эти люди из форума в Крынице. Вы же по телефону не видите, кто с вами общается.- Я бы сказал, что, с учетом новых технологий, даже если вы что-то увидите, это ничего не гарантирует.- Да необязательно специально что-то подделывать. Вы можете посадить какого-то человека в кабинет с плакатами форума. Но что вы еще о нем знаете? Допустим, вам письмо на бланке пришло. Много ли сил и времени нужно, чтобы его напечатать?Повторюсь, надо просто быть осторожнее. Да, государство могло бы чаще об этом напоминать, но оно не может напоминать всем с утра до вечера. Оно что, должно баннер на границе вывесить со словами: "Вас за границей могут задержать?". Самим надо думать.Кстати, можно вспомнить пример Виктора Бута. Он годами ездил за границу, потому что у него работа такая была. Но в какой-то момент его задержали. Да, у него был оправданный риск, потому что это его профессия. Но если у вас такого риска нет, зачем вам вообще туда ехать? Да, можно поехать и на эксклюзиве звезду поймать. Мол, все не едут, а вы поехали. Но вы же знаете, что вся Европа настроена против России и что все спецслужбы так или иначе сотрудничают с СБУ.Людей же можно в темную использовать. Они вас по-хорошему пригласят, а спецслужбы вас арестуют. И они потом слова не скажут. Те же немцы, которые пригласили Молчанова в Бундестаге выступить, вообще ничего не сказали по этому поводу, хотя могли бы возмутиться. Это дает повод думать, что они были соучастниками этой комбинации.Если вы сами идете к ним в руки, почему бы вас не взять? Государство наше всех не выцарапает. Да, разведчиков или заметных людей можно обменять. Но тот же Бут просидел в тюрьме десять лет, пока его обменяли. Обмен – это же дело двустороннее. Кто-то скажет: "Я не хочу менять этого на этого. Поймайте другого". И так можно сидеть до бесконечности.Более того, СБУ сейчас будет добиваться от Молчанова заявлений в духе "Меня в России под дулом пистолета заставляли складывать в рюкзак кучу динамита и идти взрывать Украину". И будут добиваться не уговорами. Это же тоже проблема.Так что когда вы принимаете приглашение поехать за границу, сто раз подумайте, чем это чревато. Не надо совать голову в пасть крокодилу.- Я бы еще вспомнил, что когда в 2015 году некоторые политики из ДНР ездили в Киев к родственникам, они очень удивлялись, почему их задерживали.- Не только. Многие люди, которые эмигрировали с Украины в Россию, а потом выезжали в Европу, удивлялись, почему их удалось задержать. Некоторых удалось выцарапать, некоторых не удалось. Да и меня самого не только в Польшу приглашали. В Чехию одно время так расприглашались, что жить без меня не могли.Всегда лестно думать, что тебя заметили и хотят услышать. Но надо подумать о более реалистичном варианте: тебя заметили и хотят посадить. Если тебя хотят услышать, ты и по Скайпу всегда можешь выступить. А если тебе хочется посмотреть Польшу, то надо соизмерять уровень риска с уровнем полученного удовольствия. Поехать в Польшу можно будет потом. А если не получится, то мир большой – везде не побываешь.Также по теме - в материале Олега Хавича: Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова
https://ukraina.ru/20250403/1062264761.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, польша, россия, украина, кирилл молчанов, ростислав ищенко, александр лукашенко, украина.ру, сбу, миа "россия сегодня", белоруссия, спецслужба, виктор бут, задержание
Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше
корреспондент издания Украина.ру
Любому журналисту или политику лестно думать, что на Западе тебя заметили и хотят услышать. Но надо подумать о более реалистичном варианте: тебя заметили и хотят посадить, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее украинский правозащитник и политолог с российским гражданством Кирилл Молчанов
, который неоднократно выступал с экспертной оценкой в издании Украина.ру
и других российских СМИ, был арестован в Польше
и депортирован в Киев
. Его подозревают в "оправдании вооруженной агрессии России". По версии следствия, он якобы работал на ФСБ
.
- Ростислав Владимирович, насколько опасен этот прецедент? Это ведь была не депортация, все было без суда. Фактически польские спецслужбы похитили человека и передали его в руки СБУ.
- Хотел бы у вас уточнить: у Молчанова точно было российское гражданство?
- Во всяком случае, показывали два паспорта.
- Если у него было российское гражданство, то это еще хуже.
Если бы поляки задержали на своей территории гражданина Украины
и передали бы его Киеву, это было бы логично. Украина запросила, они передали. Но если они задерживают российского гражданина, то они лезут в сферу интересов Москвы, которая своих граждан должна защищать.
Понятно, что мы по поводу Молчанова можем выразить 25 тысяч возмущений, и от этого ничего не изменится. Но в двусторонних отношениях всегда накапливается какой-то критический потенциал, который потом приводит к необратимым последствиям. Его арест – это очередная капля.
А вообще я бы хотел акцентировать внимание не на польских действиях. Понятно, что Польша была врагом России
и останется им. В лучшем случае мы можем лишь надеяться на то, что в среднесрочной перспективе Польша займет нейтральную к нам позицию. Поэтому я бы хотел поговорить об элементарной осторожности.
Российское руководство регулярно предупреждает, что когда вы пересекаете границу РФ, вы должны учитывать, что мы де-факто находимся в состоянии войны с Западом
. Вы в любой момент можете стать целью спецслужб. Причем это касается не только журналистов и политиков, но и простых людей. Не надо без крайней необходимости даже в Монголию
ездить.
Даже если вы простой рабочий, который захотел отдохнуть в Египте
, вас все равно могут схватить. Потому что иногда нужен лишь человек с паспортом какой-то страны, чтобы сказать: "Вот, это самый главный шпион России. Мы его наконец-то поймали".
Одно дело – когда ты едешь куда-то вместе с государственной делегацией. Другое дело – когда ты сам решил куда-то съездить, и государство даже об этом не знает. Потому что в любой стране в любой момент можно нарваться на проблемы.
Белоруссия
и Россия – союзные государство. Но вы же помните, что пока у Лукашенко
не начались острейшие проблемы с Западом, он в 2020 году задержал сотрудников российской ЧВК
и заявлял, что они якобы готовили государственный переворот. Он даже собирался выдать Украине. Да, потом Лукашенко объяснял, что это была якобы игра спецслужб. Да, это было давно, и сейчас все по-другому. Но даже такие вещи надо учитывать. Вы не знаете, в какой момент в каком государстве может измениться политика.
Пока вы ехали до границы, все было хорошо. А когда вы ее пересекли, там произошли кардинальные изменения. И вы стали уже не желанным гостем, а объектом для преследования.
Весной 2015 года мне на мобильный позвонили люди, которые представились организатором Экономического форума в Крынице (Польша) и пригласили там выступить. Обещали оплатить питание, проживание и проезд. Я сказал, что у меня нет загранпаспорта, поэтому не могу приехать. Это было правда. Меня опять стали уговаривать: "Времени еще полно, за два месяца успеете". Не успел. Но даже если бы у меня был загранпаспорт, я бы все равно туда не поехал. Я же понимал, что Польша – союзник Украины. А у Украины уже тогда были с Россией неприятные отношения.
Мало того, что я мог бы стать целью. Меня могли бы выманить, чтобы арестовать и отправить в Киев. Я же не знал, что эти люди из форума в Крынице. Вы же по телефону не видите, кто с вами общается.
- Я бы сказал, что, с учетом новых технологий, даже если вы что-то увидите, это ничего не гарантирует.
- Да необязательно специально что-то подделывать. Вы можете посадить какого-то человека в кабинет с плакатами форума. Но что вы еще о нем знаете? Допустим, вам письмо на бланке пришло. Много ли сил и времени нужно, чтобы его напечатать?
Повторюсь, надо просто быть осторожнее. Да, государство могло бы чаще об этом напоминать, но оно не может напоминать всем с утра до вечера. Оно что, должно баннер на границе вывесить со словами: "Вас за границей могут задержать?". Самим надо думать.
Кстати, можно вспомнить пример Виктора Бута
. Он годами ездил за границу, потому что у него работа такая была. Но в какой-то момент его задержали. Да, у него был оправданный риск, потому что это его профессия. Но если у вас такого риска нет, зачем вам вообще туда ехать? Да, можно поехать и на эксклюзиве звезду поймать. Мол, все не едут, а вы поехали. Но вы же знаете, что вся Европа
настроена против России и что все спецслужбы так или иначе сотрудничают с СБУ.
Людей же можно в темную использовать. Они вас по-хорошему пригласят, а спецслужбы вас арестуют. И они потом слова не скажут. Те же немцы, которые пригласили Молчанова в Бундестаге
выступить, вообще ничего не сказали по этому поводу, хотя могли бы возмутиться. Это дает повод думать, что они были соучастниками этой комбинации.
Если вы сами идете к ним в руки, почему бы вас не взять? Государство наше всех не выцарапает. Да, разведчиков или заметных людей можно обменять. Но тот же Бут просидел в тюрьме десять лет, пока его обменяли. Обмен – это же дело двустороннее. Кто-то скажет: "Я не хочу менять этого на этого. Поймайте другого". И так можно сидеть до бесконечности.
Более того, СБУ сейчас будет добиваться от Молчанова заявлений в духе "Меня в России под дулом пистолета заставляли складывать в рюкзак кучу динамита и идти взрывать Украину". И будут добиваться не уговорами. Это же тоже проблема.
Так что когда вы принимаете приглашение поехать за границу, сто раз подумайте, чем это чревато. Не надо совать голову в пасть крокодилу.
- Я бы еще вспомнил, что когда в 2015 году некоторые политики из ДНР ездили в Киев к родственникам, они очень удивлялись, почему их задерживали.
- Не только. Многие люди, которые эмигрировали с Украины в Россию, а потом выезжали в Европу, удивлялись, почему их удалось задержать. Некоторых удалось выцарапать, некоторых не удалось. Да и меня самого не только в Польшу приглашали. В Чехию
одно время так расприглашались, что жить без меня не могли.
Всегда лестно думать, что тебя заметили и хотят услышать. Но надо подумать о более реалистичном варианте: тебя заметили и хотят посадить. Если тебя хотят услышать, ты и по Скайпу всегда можешь выступить. А если тебе хочется посмотреть Польшу, то надо соизмерять уровень риска с уровнем полученного удовольствия. Поехать в Польшу можно будет потом. А если не получится, то мир большой – везде не побываешь.