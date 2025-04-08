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Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать

Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать - 08.04.2025 Украина.ру

Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с главой японского Минобороны заявил, что безопасность Японии и стран Североатлантического блока "неразделима"

2025-04-08T14:04

2025-04-08T14:04

2025-04-08T14:04

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"Укрепление сотрудничества Японии с НАТО очень важно в опасном современном мире. Агрессия России против Украины показала, что безопасность – не данность, мы видим усиление военных учений и сотрудничества КНР, КНДР и России. Наша безопасность неразделима, все, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Северной Атлантики… Я приветствую ваши намерения увеличить расходы на оборону и сделать ваши военные и оборонные возможности еще сильнее", - сказал он.По его словам, Япония и НАТО наращивают сотрудничество в разных областях, начиная от кибербезопасности и реагирования на кризисные ситуации и до морской безопасности.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник напомнил журналистам, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране". Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, япония, украина, нато, минобороны