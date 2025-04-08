Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать - 08.04.2025 Украина.ру
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Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать - 08.04.2025 Украина.ру
Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с главой японского Минобороны заявил, что безопасность Японии и стран Североатлантического блока "неразделима"
2025-04-08T14:04
2025-04-08T14:04
новости
россия
дмитрий песков
япония
украина
нато
минобороны
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"Укрепление сотрудничества Японии с НАТО очень важно в опасном современном мире. Агрессия России против Украины показала, что безопасность – не данность, мы видим усиление военных учений и сотрудничества КНР, КНДР и России. Наша безопасность неразделима, все, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Северной Атлантики… Я приветствую ваши намерения увеличить расходы на оборону и сделать ваши военные и оборонные возможности еще сильнее", - сказал он.По его словам, Япония и НАТО наращивают сотрудничество в разных областях, начиная от кибербезопасности и реагирования на кризисные ситуации и до морской безопасности.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник напомнил журналистам, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране". Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дмитрий песков, япония, украина, нато, минобороны
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Япония, Украина, НАТО, Минобороны

Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать

14:04 08.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Secretary of Defense
- РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© commons.wikimedia.org / U.S. Secretary of Defense
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Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с главой японского Минобороны заявил, что безопасность Японии и стран Североатлантического блока "неразделима"
"Укрепление сотрудничества Японии с НАТО очень важно в опасном современном мире. Агрессия России против Украины показала, что безопасность – не данность, мы видим усиление военных учений и сотрудничества КНР, КНДР и России. Наша безопасность неразделима, все, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Северной Атлантики… Я приветствую ваши намерения увеличить расходы на оборону и сделать ваши военные и оборонные возможности еще сильнее", - сказал он.
По его словам, Япония и НАТО наращивают сотрудничество в разных областях, начиная от кибербезопасности и реагирования на кризисные ситуации и до морской безопасности.
"Я также уверен, что мы можем нарастить и наше сотрудничество в военной промышленности", - заключил генсек НАТО.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник напомнил журналистам, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране". Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.
Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковЯпонияУкраинаНАТОМинобороны
 
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