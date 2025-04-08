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Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать - 08.04.2025 Украина.ру
Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с главой японского Минобороны заявил, что безопасность Японии и стран Североатлантического блока "неразделима"
2025-04-08T14:04
2025-04-08T14:04
2025-04-08T14:04
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"Укрепление сотрудничества Японии с НАТО очень важно в опасном современном мире. Агрессия России против Украины показала, что безопасность – не данность, мы видим усиление военных учений и сотрудничества КНР, КНДР и России. Наша безопасность неразделима, все, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, имеет значение для Северной Атлантики… Я приветствую ваши намерения увеличить расходы на оборону и сделать ваши военные и оборонные возможности еще сильнее", - сказал он.По его словам, Япония и НАТО наращивают сотрудничество в разных областях, начиная от кибербезопасности и реагирования на кризисные ситуации и до морской безопасности.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник напомнил журналистам, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране". Он отметил, что сейчас никаких контактов с японскими властями нет.Подробнее о запугиваниях Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, япония, украина, нато, минобороны
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Япония, Украина, НАТО, Минобороны
Генсек НАТО припугнул Японию Россией, чтобы плодотворнее сотрудничать
Генсек НАТО Марк Рютте на встрече с главой японского Минобороны заявил, что безопасность Японии и стран Североатлантического блока "неразделима"