https://ukraina.ru/20250407/1062300604.html

Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы

Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы - 07.04.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы

Украинские власти продолжают подавать противоречивые сигналы о своей готовности к мирному решению конфликта, в то время, как США введи пошлины, в том числе в отношении Украины

2025-04-07T04:09

2025-04-07T04:09

2025-04-07T04:09

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сша

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Американские пошлины: украинская реакцияОдним из главных событий в мире, так или иначе отразившемся на Украине и не только, стало введение 2 апреля президентом США Дональдом Трампом пошлин на весь импорт."Они (пошлины – ред.) нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку грабили другие страны", - объявил американский лидер на специальной пресс-конференции, устроенной в саду на территории Белого дома.Среди 185 государств, попавших под эту меру, есть и Украина. Ей досталась базовая норма в 10%. Часть местных политиков резко отреагировала на эту новость.Больше всего их возмутил тот факт, что в списке стран, против которых вводятся тарифы, нет РФ и Белоруссии, хотя Трамп объяснил, что в этом случае тарифы и санкции были введены ранее.Однако депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая утверждает, что в прошлом году объем торговли между США и РФ составлял около 3,5 млрд долларов. Тем не менее, Соединенные Штаты ввели тарифы против таких стран, как Бруней и Маврикий (40% и 24%, соответственно), хотя там объем торговли значительно меньше.Россияне экспортируют в США товаров на сумму в 4 раза больше, чем Украина, отмечают украинские чиновники и политики.Переживает украинский политбомонд и о том, что теперь будет с европейцами."Они (европейцы – ред.) будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", - заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев.По его словам, в ответ страны ЕС будут вводить свои протекционистские меры и не только в отношении американских товаров, а это уже косвенно ударит по экономике Украины.Гетманцев подчеркнул, что Украина не так-то и много экспортировала в США."Вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд долларов – экономический цинизм высшего сорта", - сказал он.Министр экономики Украины Юлия Свириденко считает, что новые тарифы США для Украины будут тяжелыми, но не критичными. Наиболее серьезно они ударят по мелким производителям. По ее словам, ответные пошлины со стороны ЕС, Индии и КНР против американских товаров откроют для украинских производителей окно возможностей, если те попытаются занять высвободившуюся нишу.Несмотря на разные мнения, в целом Киев снова недоволен тем, что в информационном пространстве появляется тема, которая может затмить собою происходящее на Украине, отмечал в своей статье в издании Украина.ру автор Дмитрий Ковалевич."Киевский режим, как избалованное дитя, всегда крайне негативно реагировал на резонансные мировые события: война в секторе Газа, землетрясение в Турции и пожары в Калифорнии "отвлекали" западную аудиторию от требований Зеленского.Ситуация на фронте: новые потериНа неделе получила продолжение тема с европейским военным контингентом, который может быть развернут на Украине. В пятницу, 4 апреля, в Киев съехались военные представители нескольких стран, чтобы обсудить конкретные вопросы размещения "миротворческих сил".Как неоднократно писало издание Украина.ру, речь идет о размещении иностранных военнослужащих на Украине после завершения конфликта в качестве своеобразной гарантии безопасности Киеву от Европы.Проблема в том, что никто толком не понимает, как будет выглядеть этот самый контингент, кто в него войдет, на каких правах и с какими полномочиями он будет заходить на Украину. Согласно инсайдам западной прессы, в последнее время речь идет не о полноценной сухопутной миссии, а об обеспечении безопасности в воздухе, в море и на суше.Пока треугольник Лондон-Париж-Киев продолжает вынашивать планы эскалации, ВС РФ продолжают наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения.Так, подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области. В ДНР были освобождены населенные пункты Разлив, Веселое, Розовка, Успеновка и Пантелеймоновка.Всего за прошедшую неделю ВСУ потеряли до 9920 человек, передает Минобороны.Между тем, Украина продолжает нарушать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре."ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта", - заявили в российской оборонном ведомстве.В пятницу, 4 марта, Минобороны РФ сообщило о шести атаках на российские объекты энергетики.Несмотря на фактический срыв этих договоренностей, украинские власти продолжают делать заявления, которые при первом приближении можно расценить как миролюбивые."На сегодня, как бы мы по-разному ни видели некоторые вещи, но, безусловно, с американцами и европейцами - есть свои интересы у всех - в вопросе скорейшего прекращения огня все мы объединены. Вопрос давления на русских, чтобы прийти к этому. Я думаю, что это возможно сделать в максимально ближайшие недели, может, месяцы. Может быть по-разному - иногда это в один момент происходит", - заявил Зеленский, который на неделе посетил Чернигов и Сумы.На одной из встреч он даже рассказал, что готов искать компромисс по вопросу территорий, что раньше правящий на Украине режим категорически отвергал. По его словам, это по-прежнему остается "красной линией" для Киева."Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", - сказал Зеленский.При этом он добавил, что "справедливый мир" может быть только тогда, когда Украина вернет все утраченные территории.Не понятно лишь, о каком мире может говорить Зеленский, если ВСУ регулярно нарушают месячный запрет на удары по объектам энергоинфраструктуры, чем каждый раз демонстрируют свою недоговороспособность.О том, на что могут быть похожи выборы на Украине в случае их проведения - в материале издания Украина.ру Василий Стоякин: Сейчас на Украине наступает время формирования новой политической элиты.

https://ukraina.ru/20250403/1062266212.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, сво