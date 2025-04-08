https://ukraina.ru/20250408/1062370750.html

Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"

Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам" - 08.04.2025 Украина.ру

Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"

Переговоры о сделке по оплате украинскими ресурсами военной и иной помощи США состоятся в Вашингтоне в конце недели с участием украинской делегации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg

2025-04-08T13:50

2025-04-08T13:50

2025-04-08T13:51

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"Украинские чиновники посетят США в конце этой недели для переговоров по соглашению, регулирующему послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры, сообщают люди, знакомые с этим вопросом",- сказано в публикации.По данном издания, визит гостей из Киева в Вашингтон должен состояться 11-12 апреля."В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня, поскольку переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций на данном этапе, сообщили два чиновника, попросивших не называть их имен, поскольку переговоры не являются публичными", - отметило агентство.Кроме того, Киев привлёк международную юридическую фирму для консультирования по переговорам."Киев ждет лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном, которая может обязать разоренную войной страну передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики. Трамп и официальные лица США рассматривают сделку как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России. Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг", - сообщило информагентство.Ранее сообщалось, что Киев привлёк английские фирмы для представительства украинских интересов на переговорах с США. Владимир Зеленский заявлял журналистам, что якобы не знает подробностей "сделки" с Вашингтоном, согласно которой Украина станет территорией добычи редкоземельных металлов.Украинские парламентарии подвергли резкой критике те условия "сделки" с США, которые стали им известны. По их информации, Киеву предстоит передать в распоряжение американских компаний также другие месторождения полезных ископаемых, порты и АЭС.Ранее на эту тему: "Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны

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новости, сша, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, bloomberg, редкоземельные металлы, сво, госдолг, военная помощь