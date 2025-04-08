Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"
13:50 08.04.2025 (обновлено: 13:51 08.04.2025)
© ubn.news
© ubn.news
Переговоры о сделке по оплате украинскими ресурсами военной и иной помощи США состоятся в Вашингтоне в конце недели с участием украинской делегации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg
"Украинские чиновники посетят США в конце этой недели для переговоров по соглашению, регулирующему послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры, сообщают люди, знакомые с этим вопросом",- сказано в публикации.
"В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня, поскольку переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций на данном этапе, сообщили два чиновника, попросивших не называть их имен, поскольку переговоры не являются публичными", - отметило агентство.
Кроме того, Киев привлёк международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.
"Киев ждет лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном, которая может обязать разоренную войной страну передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики. Трамп и официальные лица США рассматривают сделку как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России. Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг", - сообщило информагентство.
6 апреля, 11:33Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в странеНа Украине эксперты и ЛОМы (лидеры общественного мнения) обсуждают "тарифную революцию" Трампа и ее возможные последствия для Украины и для других стран. И думают над тем, не напрасно ли Киев стремился все эти годы в НАТО и "в Европу".
Ранее сообщалось, что Киев привлёк английские фирмы для представительства украинских интересов на переговорах с США. Владимир Зеленский заявлял журналистам, что якобы не знает подробностей "сделки" с Вашингтоном, согласно которой Украина станет территорией добычи редкоземельных металлов.
Украинские парламентарии подвергли резкой критике те условия "сделки" с США, которые стали им известны. По их информации, Киеву предстоит передать в распоряжение американских компаний также другие месторождения полезных ископаемых, порты и АЭС.