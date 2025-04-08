Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам" - 08.04.2025 Украина.ру
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Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"
Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам" - 08.04.2025 Украина.ру
Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"
Переговоры о сделке по оплате украинскими ресурсами военной и иной помощи США состоятся в Вашингтоне в конце недели с участием украинской делегации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg
2025-04-08T13:50
2025-04-08T13:51
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"Украинские чиновники посетят США в конце этой недели для переговоров по соглашению, регулирующему послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры, сообщают люди, знакомые с этим вопросом",- сказано в публикации.По данном издания, визит гостей из Киева в Вашингтон должен состояться 11-12 апреля."В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня, поскольку переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций на данном этапе, сообщили два чиновника, попросивших не называть их имен, поскольку переговоры не являются публичными", - отметило агентство.Кроме того, Киев привлёк международную юридическую фирму для консультирования по переговорам."Киев ждет лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном, которая может обязать разоренную войной страну передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики. Трамп и официальные лица США рассматривают сделку как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России. Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг", - сообщило информагентство.Ранее сообщалось, что Киев привлёк английские фирмы для представительства украинских интересов на переговорах с США. Владимир Зеленский заявлял журналистам, что якобы не знает подробностей "сделки" с Вашингтоном, согласно которой Украина станет территорией добычи редкоземельных металлов.Украинские парламентарии подвергли резкой критике те условия "сделки" с США, которые стали им известны. По их информации, Киеву предстоит передать в распоряжение американских компаний также другие месторождения полезных ископаемых, порты и АЭС.Ранее на эту тему: "Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны
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новости, сша, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, bloomberg, редкоземельные металлы, сво, госдолг, военная помощь
Новости, США, Вашингтон, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, bloomberg, редкоземельные металлы, СВО, госдолг, военная помощь

Украинская делегация 11-12 апреля обсудит в США "сделку по редкоземам"

13:50 08.04.2025 (обновлено: 13:51 08.04.2025)
 
© ubn.news
© ubn.news
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Переговоры о сделке по оплате украинскими ресурсами военной и иной помощи США состоятся в Вашингтоне в конце недели с участием украинской делегации. Об этом сообщает информагентство Bloomberg
"Украинские чиновники посетят США в конце этой недели для переговоров по соглашению, регулирующему послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры, сообщают люди, знакомые с этим вопросом",- сказано в публикации.
По данном издания, визит гостей из Киева в Вашингтон должен состояться 11-12 апреля.
"В состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня, поскольку переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций на данном этапе, сообщили два чиновника, попросивших не называть их имен, поскольку переговоры не являются публичными", - отметило агентство.
Кроме того, Киев привлёк международную юридическую фирму для консультирования по переговорам.
"Киев ждет лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном, которая может обязать разоренную войной страну передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики. Трамп и официальные лица США рассматривают сделку как компенсацию за десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной Украине предыдущим президентом Джо Байденом после полномасштабного вторжения России. Но Украина отказывается признавать эту помощь как долг", - сообщило информагентство.
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Ранее сообщалось, что Киев привлёк английские фирмы для представительства украинских интересов на переговорах с США. Владимир Зеленский заявлял журналистам, что якобы не знает подробностей "сделки" с Вашингтоном, согласно которой Украина станет территорией добычи редкоземельных металлов.
Украинские парламентарии подвергли резкой критике те условия "сделки" с США, которые стали им известны. По их информации, Киеву предстоит передать в распоряжение американских компаний также другие месторождения полезных ископаемых, порты и АЭС.
Ранее на эту тему: "Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны
 
НовостиСШАВашингтонКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байденbloombergредкоземельные металлыСВОгосдолгвоенная помощь
 
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