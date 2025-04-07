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Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк

Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк - 07.04.2025 Украина.ру

Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк

Об этом силовике мало кто знал, пока Зеленский в 22-ом ее сменил глав влиятельных госведомств — Генпрокуратуры и Службы безопасности страны (СБУ), куда вместо своего старого друга и коллеги по шоу-бизнесу Ивана Баканова назначил временно исполняющим обязанности главы Малюка (признан экстремистом в РФ)

2025-04-07T05:13

2025-04-07T05:13

2025-04-07T05:13

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Василий Малюк родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышеве Житомирской области. О родителях политика ничего не известно. В интервью он упоминал, что с детства готовился работать в спецслужбах, для чего занимался своим физическим развитием. Согласно официальной биографии, в СБУ Малюк пришёл ещё в 18 лет, во время прохождения военной службы. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "правоведение".В молодости, начиная с 2001 года, Малюк служил в военизированных подразделениях госбезопасности. После окончании вуза он трудился оперуполномоченным в региональном отделе по борьбе коррупцией и оргпреступностью и дослужился до руководителя отдела. Также известно, что Василий Малюк участвовал в печально известном АТО на Донбассе, принимал непосредственное участие в боевых действиях и преступлениях против мирных жителей региона. Люди знающие говорят, что дорога Малюка в органы изначально была предопределена, потому что с первых своих шагов в родной области он был связан с местной оргпреступностью. И судьба его напоминает судьбу одного из героев знаменитого голливудского криминального триллера Мартина Скорсезе "Отступники", где персонаж Метта Деймона является внедренным в полицию представителем мафии. Похоже, таким же персонажем изначально являлся и Василий Малюк. Со временем, правда, переросшим масштабы Житомирщины.В 2015 году Малюк стал заместителем начальника отдела "К" в УСБУ Житомирской области. Говорят, что за его назначение местная "янтарная мафия" заплатила 5 миллионов долларов. Поэтому, совсем не удивительно, что очень скоро в Сети стала появляться информация, что Малюк с ходу начал монетизировать должность за счёт продажи янтаря, леса и гранитных карьеров. Попутно покрывая своих благодетелей из рядов криминалитета. Нет, по идее, так сказать, по должностной инструкции, отдел "К" должен был заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями, но в реальности Малюк взял эти направления под своё крыло.Вообще, в десятых годах, аккурат во время пребывания там на должности Малюка, Житoмирcкaя oблacть стала одной из лидирующих на Украине по чacти криминала. Виной тому — незаконная добыча янтаря. В области работали и работают целые посёлки среди лесов, где камень нелегально добывается с помощью мoтoпoмп. Нелегальный бизнес организовали бандиты, крышуют же их силовики. Несмотря на то, что Украина практически является мировым лидером по добыче и экспорту янтаря, государственный бюджет от этого ничего не получает, в отличие от Малюка, который, по сообщениям украинских СМИ, сделал себе на этом состояние. Не только добыча янтаря на Украине происходит нелегально, но и вывоз за границу — контрабандой, без уплаты пошлин и налогов.Вecнoй 2020 гoдa Зeлeнcкий назначил Малюка пeрвым зaмecтитeлeм глaвы СБУ. В структуре он вoзглaвил Глaвнoe упрaвлeниe пo бoрьбe c кoррупциeй и oргaнизoвaннoй прecтупнocтью. Говорят, что заметную роль в его продвижении сыграл заместитель главы офиса Зеленского Олег Татаров. Ну, а чуть позже, под свое крыло его взял "серый кардинал" незалежной Андрей Ермак. На новом месте Малюк сразу же начал бурную деятельность, нaпримeр, прoлoббирoвaл нaзнaчeниe главой крупнeйшeгo на Укрaинe рeгиoнaльнoгo упрaвлeния СБУ в Киeвe и oблacти cвoeгo бывшeгo нaчaльникa Олeгa Гoлoвaшa. Даже экс-глава информационного отдела "Правого сектора" (запрещен в России), тогда депутат Рады Борислав Берёза возмущался деятельностью Малюка: Есть СБУ, а есть отдел "К" в СБУ, который должен заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. А занимается фактически тем, что кошмарит бизнес и устраивает "маски-шоу". 16 января 2021 года Малюк, почувствовав силу и поддержку в верхах, развязал по сути войну между силовиками за перераспределение доходов от контрабанды в стране, распорядившись ввести во все зоны таможенного контроля страны 123 сотрудника СБУ сроком на две недели — якобы для "поиска, документирования и пресечения возможных правонарушений". И всё это несмотря на то, что, согласно законодательству, проводить досмотр автотранспорта, вскрывать грузовые контейнеры и проверять соответствие маркировок — исключительно в компетенции таможенной службы и пограничников.Как замглавы СБУ, Малюк всегда действовал без оглядки на кого-либо в силовых органах и это-то то и свидетельствует о том, что ему был выдан карт-бланш на криминал на Банковой. Малюк, кстати, так ни разу и не опубликовал на официальном сайте СБУ декларацию о доходах.Назначение его и.о. главы СБУ было пролоббировано Ермаком и при некотором сопротивлении Вашингтона, именно поэтому он так долго оставался исполняющим обязанности. Есть информация что курируемые американцами украинские антикоррупционные органы предоставили в американское посольство в Киеве исчерпывающую и совершенно нелицеприятную для Малюка информацию о его связях с криминалитетом и коррупционных схемах. Но, тогда вокруг СБУ и ее главы Ивана Баканова не утихали постоянные скандалы. Иностранным кураторам Банковой не нравились регулярные утечки информации, которые, к примеру, привели к поражению лагеря наёмников на Яворовском полигоне или удару по совещанию командования ВВС Украины с иностранными военными в Виннице. И, скрипя сердце, кандидатура "янтарного генерала" была согласована. Интересно, что незадолго до назначения Малюк лично участвовал в задержании бывшего главы СБУ Крыма Олега Кулинича, которого обвинили в передаче российским спецслужбам секретной информации. Так же советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял тогда, что за два дня до назначения было предотвращено покушение на Зеленского и якобы благодаря Малюку. Эту историю впоследствии мы услышим еще не раз в том числе от самого Зеленского на одной из пресс-конференций, где, отвечая на вопросы воевавших с Банковой "соросят": почему не отправляются в отставку коррупционеры Татаров и Малюк, нелегитимный сказал, что в первый день СВО оба, якобы, сражались в центре Киева с мифическим российским десантом. В последующие после назначения три года Малюк запомнился в первую очередь своими пафосными интервью о руководимых им "гениальных" операциях против России. Очевидно, что приписывал себе явно чужие заслуги и дела. А так же хвастался еще несколькими личными задержаниями. Параллельно он продолжал активно монетизировать свое кресло и заносить в первые два кабинеты огромные ежемесячные сборы. Несомненно при этом, что Малюк насест персональную ответственность за все те зверства которые творили и творят его подчиненные и против собственных граждан, и против граждан России.Один только печально известный концлагерь "Спортзал" в квартале СБУ в самом центре Киева, где были покалечены, запытаны и убиты сотни, если не тысячи людей, где к слову, довелось побывать и мне, чего стоит. А таких нелегальных тюрем и пыточных при Малюке по всей стране были созданы сотни. И они все еще действуют. И в них томятся тысячи граждан Украины "неправильных" взглядов. Так же на тысячи идет счет просто исчезнувших людей. Исчезнувших явно при участии головорезов Малюка. Наконец, есть и еще одна черная история, связанная с Малюком. Очень мало кто знает, что действительно погибшие гражданские в печально известной Буче и ее округе, в смерти которых потом обвинили Россию, присовокупив и целый парад мистификаций и инсценировок, были жертвами беспредела и разбоя учинённого, сразу после ухода оттуда наших вооруженных сил, той самой янтарной мафией, выкормышем которой является Малюк. Есть достаточно оснований считать, что глава СБУ имеет самое непосредственное отношение и к тем преступлениям, и к последующей фальсификации якобы вины наших военных. Ну и, завершая рассказ о нынешнем главе СБУ, немного о будущем этого подонка. Его отставки требовали от Банковой как администрация Байдена, так и новая команда в Белом доме. Но, до сих пор Зеленский не готов отправить в отставку человека, который так много знает о его грехах и преступлениях. И всё-таки в последнее время в высоких кабинетах Киева все чаще говорят об его уходе. Тем более, что не он давно вошел в клинч с двумя всесильными ставленниками Вашингтона, экстремистами, главой ГУР МО Будановым, и собственным замом Малюка, главой контрразведки СБУ, Покладом. Ну и замаячившая в перспективе смена власти на Украине уже гарантированно отправит "янтарного генерала" и "мясника Бучи" на свалку истории. Только важно понимать, что преступления его не имеют срока давности, и как только он покинет свой пост, мне кажете, начнется отсчет времени до неизбежной расплаты.О другом украинском персонаже, играющем заметную роль в политике - в статье Михаила Павлива "Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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украина, россия, киев, василий малюк, владимир зеленский, андрей ермак, сбу, генпрокуратура, правый сектор, мнения